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Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp

7 yıl
13,5b
1
24
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp
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Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen USB bellekler, her gün farklı depolama kapasiteleriyle, okuma-yazma performanslarıyla ve tasarımlarla karşımıza çıkmakta. Etsy.com aracılığıyla 2 GB, 4 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı kapasitede satılan USB belleklerin üretkenliğin sınırlarını zorladığını söylemek mümkün.
FlashHarp serisi USB bellekleri, canınız sıkıldığında bir mızıka olarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen el yapımı olan USB bellekler sunulan içerik ve kapasiteye göre 44,49$ ve 279,95$ arası değişen fiyatlarla satılıyor.
Mızıka ile USB belleği bütünleştiren FlashHarp ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp
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Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp
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OzzmynnTR 7 yıl en beğenilen
çaldığımız şeyler mp3 olarak içine kayıt ediliyormuymuş
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Poison Well 7 yıl
2gb 45$ bence cok gereksiz. Uretken olcaz diye isin b**'unu cikarmislar
1 Yanıt Yanıtla +6
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patrain 7 yıl
mızıka çalmayı bilen var mı ?
2 Yanıt Yanıtla +4
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AND1 7 yıl
Yeni başlayanların kendilerini geliştirmede yardım alabileceği bir facebook grubu var arkadaşlar.
facebook.com/...
Bu grup üyeleri arasında, ara sıra buluşmalar düzenleip, jam sessionlar gerçekleştiriliyor. Mızıkaya ilgi duyanlar takip etsin ve buluşmalara katılıp, üstatlardan bir şeyler kapmaya çalışsın derim.

Buluşma videoları ise şu adreste yayınlanıyor: youtube.com/...
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J'aime le gâteau 7 yıl
Mızıka çalan varmı ?
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OverClocK1ng 7 yıl
Adam ağzından çıkartıp bilgisayara götürüp taktı ya.
O anda bir an için ekranda "USB Mızıka Bulundu" falan gibi bir yazı çıkmasını bekledim. Amma telkin olmuşum mızıka olayına..
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Tokay 7 yıl
Gördüğümde helal olsun dedim yapmışlar diye ama fos çıktı :(
Olsaydı alınırdı hakikaten.
OzzmynnTR
çaldığımız şeyler mp3 olarak içine kayıt ediliyormuymuş
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candurucan 7 yıl
insan usb in ucuna kucuk kapak mapak bisi yapar yandan cikmis ole sey gibi =)
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Enochian. 7 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden birisi.
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Aydolan 7 yıl
Bunu tasarlayan adam neyi hedef alarak yapmış çok merak ettim.
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VagueMan 7 yıl
bence de çok saçma. tükürükten geçilmez içi
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wacd 7 yıl
Böyle saçma şeyleri niye üretirler anlamam..
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jo_be 7 yıl
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Poison Well 7 yıl
2gb 45$ bence cok gereksiz. Uretken olcaz diye isin b**'unu cikarmislar
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Mr.UniquE 7 yıl

wheaston

Vay be , mızıka ve gitar çalan biri olarak hoşuma gitti ama bi hohner kadar kalitesi var mıdır bilinmez . Bu arada mızıka ile ilgilenenler 2 temmuzda istanbulda toplanıyoruz , facebook'ta grup var . Bulursunuz mızıka yazınca .

Bana mızıka çalmayı öğretenin 40 yıl olmasada 1 kaç gün kölesi olurum


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Einstein 7 yıl
Bilgisayarın tozlu yuvasına sokacağım bir de ağzıma alacağım?
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Haşin Erkek 7 yıl
FlashH.a.a.r.p



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patrain 7 yıl
mızıka çalmayı bilen var mı ?
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Mr.UniquE 7 yıl
Ahhh beee mızıkayı çok severim ama hiç mızıkam olmadı
Cidden bu mızıkalar nerde satılıyo :??
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Guest-DBADFA1C8 7 yıl
Vay be , mızıka ve gitar çalan biri olarak hoşuma gitti ama bi hohner kadar kalitesi var mıdır bilinmez . Bu arada mızıka ile ilgilenenler 2 temmuzda istanbulda toplanıyoruz , facebook'ta grup var . Bulursunuz mızıka yazınca .
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