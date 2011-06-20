Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp

Haber Editörü
Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen USB bellekler, her gün farklı depolama kapasiteleriyle, okuma-yazma performanslarıyla ve tasarımlarla karşımıza çıkmakta. Etsy.com aracılığıyla 2 GB, 4 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı kapasitede satılan USB belleklerin üretkenliğin sınırlarını zorladığını söylemek mümkün.
FlashHarp serisi USB bellekleri, canınız sıkıldığında bir mızıka olarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen el yapımı olan USB bellekler sunulan içerik ve kapasiteye göre 44,49$ ve 279,95$ arası değişen fiyatlarla satılıyor.
Mızıka ile USB belleği bütünleştiren FlashHarp ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
facebook.com/...
Bu grup üyeleri arasında, ara sıra buluşmalar düzenleip, jam sessionlar gerçekleştiriliyor. Mızıkaya ilgi duyanlar takip etsin ve buluşmalara katılıp, üstatlardan bir şeyler kapmaya çalışsın derim.
Buluşma videoları ise şu adreste yayınlanıyor: youtube.com/...
O anda bir an için ekranda "USB Mızıka Bulundu" falan gibi bir yazı çıkmasını bekledim. Amma telkin olmuşum mızıka olayına..
Olsaydı alınırdı hakikaten.
Bana mızıka çalmayı öğretenin 40 yıl olmasada 1 kaç gün kölesi olurum
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13522 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, usb bellek