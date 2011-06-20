Karşınızda üretkenliğin en son örneği; mızıka ve USB bellek bir arada: FlashHarp

Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen USB bellekler, her gün farklı depolama kapasiteleriyle, okuma-yazma performanslarıyla ve tasarımlarla karşımıza çıkmakta. Etsy.com aracılığıyla 2 GB, 4 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı kapasitede satılan USB belleklerin üretkenliğin sınırlarını zorladığını söylemek mümkün.



FlashHarp serisi USB bellekleri, canınız sıkıldığında bir mızıka olarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen el yapımı olan USB bellekler sunulan içerik ve kapasiteye göre 44,49$ ve 279,95$ arası değişen fiyatlarla satılıyor.



Mızıka ile USB belleği bütünleştiren FlashHarp ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.