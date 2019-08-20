Keepnet Labs Türkiye’nin Ülke Müdürü Erdinç Balcı oldu

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Türkiye siber güvenlik sektöründen yükselerek küresel başarı yakalayan genç girişimlerinden İngiltere merkezli Türk şirket Keepnet Labs, Türkiye operasyonunu büyütmek üzere Ülke Müdürü pozisyonuna Erdinç Balcı’yı getirdi.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi mezunu olan Erdinç Balcı, kariyerine 2006 yılında TDATA Bilişim Hizmetleri'nde Bilgi Güvenliği Danışmanı olarak başladı. Balcı, Halkbank'ta Sistem Güvenliği Mühendisi göreviyle başladığı uzun soluklu ve başarılı kariyer yolculuğunda Bilgi Güvenliği Süreçleri Yöneticisi ve Siber Güvenlik Ekip Yöneticisi olarak çalıştı. Bilgi Güvenliği alanında birçok sistemin yönetiminde görev alan Balcı, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Keepnet Labs Ülke Müdürü görevini ifa etmekte.

Keepnet Labs Türkiye ekibinin başına Ülke Müdürü olarak geçen Erdinç Balcı’nın yanı sıra Ülke Satış Müdürü olarak Altan Yarar, Satış Yöneticisi Aygül Yoldaş, Teknik Destek Mühendisi İbrahim Uçar katıldı. Türkiye’de siber güvenlik sektörünün yerli ve milli payını yükseltmek amacıyla genişleyen Keepnet Labs ekibine ayrıca Tehdit Tespit, Proaktif Strateji Geliştirme ve Ar-Ge ekibine olmak üzere yedi kişi dahil oldu.

Keepnet Labs Türkiye ekibini önemli isimlerle güçlendiren Erdinç Balcı’nın öncelikli hedefleri arasında finans sektörü başta olmak üzere çalışma hayatında kazandığı tecrübeyi Keepnet ile birlikte tüm sektörlere aktararak şirketin pazar payını artırmak geliyor. Ülkemizin siber güvenlik vizyonuna katkıda bulunmayı amaçlayan Balcı, istihdamın yanı sıra ülkemizin yerli ve milli Ar-Ge faaliyetlerini artırmayı; yeni girişimlerin pazar payını uluslararası bilgi birikimiyle desteklemeyi öncül hedefler arasında görüyor.

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