Kendi enerjisini kendisi sağlayabilen dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi, "Sun and Cloud"

Kendi enerjisini kendisi sağlayarak çalışabilen dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi olarak lanse edilen ve Superheadz Japan tarafından üretilmiş yeni bir fotoğraf makinesi olan Sun and Cloud, gövdesinin üst kesiminde yer alan güneş paneli ve güneş olmayan durumlarda kullanılmak üzere, gene gövdesi üzerinde yer alan el çarkı ile kendi enerjisini üreterek kullanıcılara oldukça farklı bir yapı sunuyor.





Hızlı şarj gereken durumlar için üzerinde bir adet USB bağlantı seçeneği de konulmuş olan Sun and Cloud dijital fotoğraf makinesi teknik olarak, 3MP CMOS sensör, ISO 100-800 aralığı, AVI formatında 30Fps video çekim özelliği ve renkli arka LCD ekran içeriyor. Çektiği video ve fotoğrafları SD(Maksimum 2GB) ya da SDHC(Maksimum 16GB) hafıza kartları üzerine aktarabilen cihaz, beraberinde dahili olarak gelen 15 filtre ile farklı efektlere sahip fotoğraflar çekilmesine de imkan sağlayabiliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen model, üzerinde yer alan dahili flaş ile az ışıklı ortamlarda kullanıcılara yardımcı olurken, 6x6x8" gövde boyutu ve 200 gram ağırlık ile oldukça taşınabilir bir yapıya sahip. Sun and Cloud dijital fotoğraf makinesi normal modunda 150cm-sonsuz, portre modunda 60-150cm ve son olarak makro modunda 25-35cm çekim mesafelerine sahip.





Oldukça farklı yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Sun and Cloud dijital fotoğraf makinesi, aşağıdaki bağlantı üzerinden 200$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.acgears.com/photography/digital-cameras/suncloud-solarpowered-selfgenerating-digital-camera





http://www.acgears.com/photography/digital-cameras/suncloud-solarpowered-selfgenerating-digital-camera