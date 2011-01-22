Kenwood kompakt boyutlu yeni medya oynatıcısını duyurdu

Japon elektronik üretcisi Kenwood, yeni medya oynatıcısını duyurdu. Media Keg MG-G508 adını taşıyan medya oynatıcısı, 46.5 x 98.5 x 10.5 mm boyutlarında ve 45 gram ağırlığındaki kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 2-inç boyutunda TFT LCD ekrana ve 8GB depolama kapasitesine sahip olan medya oynatıcısı, aynı zamanda microSD kart slotu ile daha yüksek depolama kapasitesi de sunabiliyor. MP3, WMA, AAC ve WAV formatındaki ses dosyalarını oynatabilen cihaz, aynı zamanda JPEG ve BMP formatlı dosyaları da gösterebiliyor. Altı ön tanımlı ve üç konfigüre edilebilir olmak üzere 9 farklı ayara sahip ekolayzır ile gelen medya oynatıcısı, tek şarj ile 25 saat müzik çalabiliyor.

Siyah, Beyaz, Pembe, Sarı ve Yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile ay sonunda Japonya'da satışa sunulacak Kenwood Media Keg MG-G508'in fiyatı ise açıklanmadı.