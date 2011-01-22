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Kenwood kompakt boyutlu yeni medya oynatıcısını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik üretcisi Kenwood, yeni medya oynatıcısını duyurdu. Media Keg MG-G508 adını taşıyan medya oynatıcısı, 46.5 x 98.5 x 10.5 mm boyutlarında ve 45 gram ağırlığındaki kompakt yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 2-inç boyutunda TFT LCD ekrana ve 8GB depolama kapasitesine sahip olan medya oynatıcısı, aynı zamanda microSD kart slotu ile daha yüksek depolama kapasitesi de sunabiliyor. MP3, WMA, AAC ve WAV formatındaki ses dosyalarını oynatabilen cihaz, aynı zamanda JPEG ve BMP formatlı dosyaları da gösterebiliyor. Altı ön tanımlı ve üç konfigüre edilebilir olmak üzere 9 farklı ayara sahip ekolayzır ile gelen medya oynatıcısı, tek şarj ile 25 saat müzik çalabiliyor.

Siyah, Beyaz, Pembe, Sarı ve Yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile ay sonunda Japonya'da satışa sunulacak Kenwood Media Keg MG-G508'in fiyatı ise açıklanmadı.


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Murat.92 8 yıl
flac müziklerdeki sahne genişliği ve zil seslerin kalitesini farketmek için öle ahım şahım bişeye gerek yok
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yunus88 8 yıl
çok üst bir sistem olmadıkça flac çok anlamsız bence.2 hafta öncesinde nwz-e444 ün yanına fuze aldım gblar dolusu discography indirdim fuze elime geçer geçmez rockbox kurdum.taktım r04 ü kulağıma sonuç koca bir hüsran.alışmaya çalıştım bak oğlum şarkının şurası sonyden daha iyi diyorum sonra dayanamayıp birde sonyi takıyorum kendimi kandırdığımı farkediyorum.anlatmak istediğim iyi bir kulaklığınız yoksa flac tamamen hamallıktır.
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sahoron 8 yıl
bataryası hosuma gitti ama bu devirde mp3ü napcaz?
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baran88 8 yıl
gene flac çalmıyor
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Rey Leon 8 yıl
hiç albenisi yok kullandığım nokia n79 29 saat müzik çalabiliyor kenwood müzik ses sistemlerini severdim önceden artık onuda sevmez oldum..
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