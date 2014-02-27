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Kickstarter'da destek arayan akıllı sporcu ceketi, performans verilerine göre ışıklı bildirim yapabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'da destek arayan akıllı sporcu ceketi, performans verilerine göre ışıklı bildirim yapabiliyor
Kickstarter üzerinde eski İngiltere deniz askeri Simon Weatherall tarafından başlatılan ve Glowfaster olarak adlandırılan akıllı sporcu ceketi, performans verilerine göre ışıklı bildirim yapabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor ve 35,000 Pound bağış toplamayı hedefliyor.
Özellikle gece yapılan sporlar (Daha çok koşma) için özel olarak hazırlanan Glowfaster akıllı ceket modeli, kollarında ve ön bölümünde çıkartılabilir aydınlatma sistemi taşıyor. Bu bölüm, Gizmo isimli özel bağlantı aparatı (Bluetooth LE teknolojisine sahip) ve özel olarak geliştirilen iOS uygulaması (Android yolda) ile bağlantı kurarak koyulan performans verilerine göre yanıp sönerek ya da sabit olarak yanarak, kullanıcıya koyulan hedefler doğrultusunda bilgi veriyor ve böylece çok daha verimli çalışılmasına imkan tanıyor. Harici olarak takılabilecek kalp atış sensörleriyle de çalışabilen ve etkili bir GPS kaydı tutabilen Glowfaster, aynı zamanda suya ve rüzgara karşı dayanıklı kumaş yapısına da sahip.
Site üzerinde koyduğu hedefin bitimine 18 gün kala 61 bağışla henüz 6,220 Poundluk kısmını toplayabilen Glowfaster akıllı ceket modeli, yapılacak 99 Pound (İngiltere dışı 25 Pound kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ceket hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter'da destek arayan akıllı sporcu ceketi, performans verilerine göre ışıklı bildirim yapabiliyor
Kickstarter'da destek arayan akıllı sporcu ceketi, performans verilerine göre ışıklı bildirim yapabiliyor

https://www.kickstarter.com/projects/1944279378/glowfaster-smart-jacket-heart-rate-gps-gaming-and Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oKsyqeN 5 yıl
akıllı saat ,akıllı bileklik, akıllı yüzük derken bu akıllı zımbırtılar kabak tadı vermeye başladı.
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