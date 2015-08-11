Kickstarter'da destek arayan sporculara özel kulak içi kulaklıklar: Trinity HELIO ve ATLAS

Son dönemde tam bir çevrimiçi satış kanalı haline gelen Kickstarter, İngiltere merkezli Trinity Audio Engineering'in sporculara özel kulak içi kulaklık modelleri Trinity HELIO ve ATLAS'a da destek aramaya başladı.

Kickstarter'da daha önce de yer alan firmanın yeni ürünleri Trinity HELIO ve ATLAS, benzerlerinden değiştirilebilir filtre sistemleriyle ayrılıyorlar. Beş farklı renk ile kodlanan filtreler, tercihe bağlı olarak bass seviyesini arttırıyor, azaltıyor, daha dengeli ses veriyor ya da metal müziklere özel bass seviyesini kısarak üst orta sesler ve tize odaklanıyor. Bu sayede farklı müzik tarzlarına özel kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi sunan kulaklıklar, sporcular hedef alınarak hazırlanan nano kaplama gövde yapıları sayesinde de terden ya da sudan etkilenmiyor.

Teknik özelliklere indiğimiz zaman Trinity HELIO 8mm neodymium dinamik sürücüler, 16 Ohm empedans değeri, 108 +/- 3DB hassaslık ve 19 - 21000HZ frekans tepki aralığı gibi detaylar taşırken, daha yüksek ses kalitesi vaat eden Trinity ATLAS ise HELIO'dan farklı olarak 8 mm neodymium dinamik + dengeli armatür sürücü kombinasyonu ile geliyor. Ortak olarak kabloları değiştirilebilen ve 3 adet kablo (Boyut, kablo yapısı ve Android/iOS/Windows telefonlarla uyumlu kulaklık-mikrofon tercihleri) ile gelen kulak içi kulaklıklar, alüminyumdan üretilen gövdeleriyle de sağlam bir seçenek oluşturuyor.

Kickstarter'da 60,000 sterlin toplamayı hedefleyen Trinity Audio Engineering, 70 sterlin bağış ile HELIO, 100 sterlin bağışla ise ATLAS modelini 2015 Aralık ayında göndermeyi hedefliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/157887895/high-end-sports-in-ear-headphones-by-trinity-audio/?ref=kicktraq