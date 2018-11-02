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Kiev'de Ukraynalı Off Road aracını inceledik

6 ay
14b
1
Otomobil Teknolojileri
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Samet Yurtsever
Yazar
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Arms And Security 2018 savunma sanayii fuarında sergilenen Ukrayna üretimi THOR Off Road aracını sizler için inceledik.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Arms and Security fuarına donanimhaber.com olarak katılarak bölge savunma sanayisindeki gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Fuar alanına girişte bizleri karşılayan stantların arasında en dikkat çekeni Ukraynalı THOR isimli şirket tarafından geliştirilen ve yine aynı isimle adlandırılan THOR off road aracıydı. Araç özellikle de görüntüsün dolayı fuarda ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekti. Donanimhaber ekibinden ben Samet Yurtsever, firma yetkilileriyle görüşerek araç hakkında bir çok bilgi edindim. Firma yetkilileri aracın öncelikli olarak sivil kullanım için tasarlandığını ancak hafif zırhlı bir şekilde askeri görevlerde de kullanılabileceğini belirttiler.
 
Ukrayna içerisinde gerçekleştirdikleri bir çok testin başarıyla sonuçlandığını belirten firma yetkilileri, Türkiye pazarına
girmek ve bu kapsamda sivil,askeri satışlar gerçekleştirmek istediklerini belirttiler. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmayı
da düşündüklerini tarafıma ilettiler. Araç hakkındaki şahsi düşüncemi en sona bırakarak şimdi dilerseniz aracın teknik özelliklerini inceleyelim.
Yaklaşık olarak 3 metre 60 santimetre uzunluğa, 2 buçuk metre genişliğe ve yine 2 buçuk metre yüksekliğe sahip olan THOR'un iki tekeri arasındaki uzaklık 1 metre 93 santimetre, yerden yüksekliği ise 58 santimetre olarak belirtiliyor. 1.5 litre 110 beygir turbo dizel motoru bulunan THOR 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 litrelik yakıt deposu bulunan araç sağlam zeminde 1 ton, engebeli yollarda ise 600 kilogram ağırlık taşıyabiliyor. Karada saatte 65 kilometre hıza ulaşabilen araç suda 7 kilometre hızla ilerleyebiliyor.
Zorlu arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan araç, 2-4-6 kişilik şekillerde farklı taşıma kapasiteleriyle donatılabiliyor. Şuan için siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği bulunan araç Ukrayna'daki tesislerde üretiliyor.

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Musty3535123 6 ay en beğenilen
tr yeye gelceklerse 1.2 motorunu getirsinler..
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DH Misafiri 2 ay
ya bırak niye gittiğin belli kieve
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zingfth 6 ay
'' Firma yetkilileri aracın öncelikli olarak sivil kullanım için tasarlandığını ancak hafif zırhlı bir şekilde askeri görevlerde de kullanılabileceğini belirttiler.'' güldüm. Köyde belki kullanırım.
Bu arabayı TR'de sahip olsan Asker polis heryerde durdurur seni be.
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selcuk_ 6 ay
Videoyu seslendiren arkadaş uzman olmasa da uzman gibi yorum yapıyor. Uzman değilsen boyunu aşacak yorumlarda bulunmasaydın keşke.. Yada videoyu yayınlamadan evvel bir uzman görüşü alsaydınız? Çok mu zor acaba? He sitenin adı bir değere ulaştı ama iş profesyonelliği anlamında yapılan işler o değerden uzak. Sİtenin büyüklüğüne ve bilinirliğine yakışır işler bekliyoruz. Gidin bir askeri uzman istihdam edin demiyorum ama hiç değilse uzman değilim ama uzmanmış gibi yapayım tarzı yorumlar sitenn büyüklüğüne yakışmıyor. Madem savunma sanayi hakkında bu kadar haber yapıyorsunuz danışacak fikir alacak birileri olsun etrafınızda bu konularda.. Nacizhane tavsiyemdir. İyi çalışmalar.
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cabriyo 6 ay
ukrayna polonya türkiye iran birleşmeli. bilim. işgücü. enerji. ordu.
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Wanpo 6 ay cabriyo
Maalesef Turkiyenin cikarlari her zaman ab ve amerika eksenli olmustur.Tarih bilen herkes turkiyenin iranla veya rusya ile dost olmayacagini bilir.
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WB 6 ay
Iyi erdiye kaptirmamissin haberi ??
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erdal85 6 ay
Devrilir ya la bu
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Elsa 6 ay
Minide video oynatımı sıkıntılı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lterlemez 6 ay
Bu görülen tasarım, benim şahsi görüşüme tamamen sivil tasarım. Ancak, edindiğim izlenime göre askeri araç olmaya müsait bir yapıda, fiziki olarak (motor bilgileri olmadığı için buna göre yorum yapacağım). Çünkü aracın tasarımına bakıldığında, uzunluk olarak değişim geçirebilecek şekilde tasarlanmış. Personel taşıyıcı vb amaçlar için aracın uzunluğu üzerinde değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum. Ama, dediğim gibi, aracın motor seçeneklerini de görmek lazım.
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mnyksvsc 6 ay
Daha iyisi varken neden bunu alalım :) youtube.com/...
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klarkkent 6 ay
Bu araç yerine fuardaki en iyi veya en ilginç 5-10 ürün hakkında bir video yapsaydın daha iyi olurdu. bu vakit kaybı ve kendin de belirtmişsin. bir de böyle videoların devamı gelecekse lütfen gimball kullan, ve özçekimsiz videolar yap.
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