Kiev'de Ukraynalı Off Road aracını inceledik

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Arms And Security 2018 savunma sanayii fuarında sergilenen Ukrayna üretimi THOR Off Road aracını sizler için inceledik.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Arms and Security fuarına donanimhaber.com olarak katılarak bölge savunma sanayisindeki gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Fuar alanına girişte bizleri karşılayan stantların arasında en dikkat çekeni Ukraynalı THOR isimli şirket tarafından geliştirilen ve yine aynı isimle adlandırılan THOR off road aracıydı. Araç özellikle de görüntüsün dolayı fuarda ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekti. Donanimhaber ekibinden ben Samet Yurtsever, firma yetkilileriyle görüşerek araç hakkında bir çok bilgi edindim. Firma yetkilileri aracın öncelikli olarak sivil kullanım için tasarlandığını ancak hafif zırhlı bir şekilde askeri görevlerde de kullanılabileceğini belirttiler.

Ukrayna içerisinde gerçekleştirdikleri bir çok testin başarıyla sonuçlandığını belirten firma yetkilileri, Türkiye pazarına

girmek ve bu kapsamda sivil,askeri satışlar gerçekleştirmek istediklerini belirttiler. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmayı

da düşündüklerini tarafıma ilettiler. Araç hakkındaki şahsi düşüncemi en sona bırakarak şimdi dilerseniz aracın teknik özelliklerini inceleyelim.

Yaklaşık olarak 3 metre 60 santimetre uzunluğa, 2 buçuk metre genişliğe ve yine 2 buçuk metre yüksekliğe sahip olan THOR'un iki tekeri arasındaki uzaklık 1 metre 93 santimetre, yerden yüksekliği ise 58 santimetre olarak belirtiliyor. 1.5 litre 110 beygir turbo dizel motoru bulunan THOR 6 ileri otomatik şanzımana sahip. 100 litrelik yakıt deposu bulunan araç sağlam zeminde 1 ton, engebeli yollarda ise 600 kilogram ağırlık taşıyabiliyor. Karada saatte 65 kilometre hıza ulaşabilen araç suda 7 kilometre hızla ilerleyebiliyor.

Zorlu arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan araç, 2-4-6 kişilik şekillerde farklı taşıma kapasiteleriyle donatılabiliyor. Şuan için siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği bulunan araç Ukrayna'daki tesislerde üretiliyor.