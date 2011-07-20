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Kingmax'dan 66 MB/sn okuma, 41 MB/sn yazma hızına sahip USB bellek: ED-01

7 yıl
7,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Küresel pazardaki sayılı USB bellek üreticilerinden Kingmax, USB 3.0 desteği sunan ED-01 serisini hazırladı.
74.5 mm uzunluğunda, 20 mm genişliğinde, 9 mm kalınlığında ve yalnızca 10.5 gram ağırlığında dizayn edilen Kingmax ED-01, bünyesinde barındırdığı tek çipli USB 3.0 UFD kontrolcü çözümü sayesinde USB 2.0 ile geriye dönük uyum ve daha stabil çalışma vaad ediyor.
USB 3.0 bağlantısı aracılığıyla, USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağladığı ifade edilen ED-01, 66 MB/sn okuma, 41 MB/sn yazma hızına sahip.
Son olarak  Kingmax ED-01, resmi internet sitesinde belirtilene göre 8 GB ile 32 GB arası kapasite sunuyor. 5 yıla kadar garantiye sahip USB belleklerin fiyatlarıyla ilgili bilgi ise bulunmuyor.

http://www.kingmax.com/news_info.asp?fid=145&id=1960 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmednaim 7 yıl
Haberde yazan kapasite ile görseldeki farklılık arz ediyor, durum nedir?
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..Knight.. 7 yıl
kingmax.com/...

Resmi internet sitelerinde de durum aynı.
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