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Kişisel bilgisayarların babası hayata gözlerini yumdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kişisel bilgisayarların babası hayata gözlerini yumdu
Bazı ürünler vardır, bulunduğu sektöre adını verir, işte onlardan biriydi IBM'in PC isimli bilgisayar ürünü. İşte bu projenin başındaki isim olan William C. Lowe, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.  1962 yılında ürün test mühendisi olarak IBM'e katılan ve 1975 yılında Genel Sistemler Bölümü altında Ürün Geliştirme ve Üretim Müdürü olarak görevine devam eden Lowe, kısa süre sonra Stratejik Geliştirme Bölümü'nün başına geçerek, IBM'in büyük önem verdiği özel projelerine liderlik etmişti.
Bu süreç çerçevesinde "inanılmaz bir fikir" olarak tanımladığı kişisel bilgisayar projesini, hızlı bir şekilde hayata geçirerek modern bilgisayarların temelini atan Lowe, muhteşem başarılarla dolu kariyerinin bir sonucu olarak 1986 yılında IBM'in başkan yardımcılığına kadar yükselen bir serüvenin başrol oyuncusu olmuştu.  Lafayette Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Lowe, kişisel bilgisayarların yanı sıra 1980'lerde, IBM'in grafik tabanlı iş istasyonları ve ilişkili yazılım geliştirme faaliyetllerine de öncülük etmiştir. Brooklyn, New York'ta bulunan Polytechnic Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi olan William C. Lowe, The New York Times'ın haberine göre 19 Ekim tarihinde hayata gözlerini yumarken, teknoloji dünyası kilometretaşı gelişmelerden birine öncülük eden, saygın ve başarılı bir temsilcisini daha kaybetti.  


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HeavyClocker 6 yıl en beğenilen
Allah rahmet eylesin,adını hiç duymamıştım. Her yerde Bill Gates-Steve Jobsdan bahsedilirken William Lowe'drn bahsedilmemesi üzücü
1 Yanıt Yanıtla +28
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Guest-F8946C419 6 yıl
Birazdan müslüman olmayanlara rahmet okunmaz diyenler gelir.

Neyse, böyle teknolojilerden yararlanıp büyük isimlerden bihaber olduğum için kendimi kınadım. İnsanların hayatlarına yön veren ve olumlu katkı yapan insanların unutulmaması güzel bir hareket olmuş.
Birazdan müslüman olmayanlara rahmet okunmaz diyenler gelir.Neyse, böyle teknolojilerden yararlanıp büyük isimlerden bihaber olduğum için kendimi kın...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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Miyamoto Musashi 6 yıl
carnador
Birazdan müslüman olmayanlara rahmet okunmaz diyenler gelir. Neyse, böyle teknolojilerden yararlanıp büyük isimlerden bihaber olduğum için kendimi kınadım. İnsanların hayatlarına yön veren ve olumlu katkı yapan insanların unutulmaması güzel bir hareket olmuş.

Müslüman olmayanlara rahmet okunmaz...
carnadorBirazdan müslüman olmayanlara rahmet okunmaz diyenler gelir. Neyse, böyle teknolojilerden yararlanıp büyük isimlerden bihaber olduğum ...
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bigbooss 6 yıl
Müslüman olmayanlara rahmet okunmasına artı 1 verenleri de anlamak mümkün değil. ilginç gerçekten.
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bigbooss 6 yıl
HeavyClocker
Allah rahmet eylesin,adını hiç duymamıştım. Her yerde Bill Gates-Steve Jobsdan bahsedilirken William Lowedrn bahsedilmemesi üzücü

Müslaman olmayan birine Allah rahmet eylesin denmez.
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DH Misafiri 6 yıl
- Yine 1952´de IBM ilk elektronik yüklü programlı bilgisayarı olan IBM 701´i üretmeye başlamıştır.

- 1954´te bilgisayar üretiminde vakum tüpleri yerine silikon entegre devreler kullanılmaya başladı.
- 1969´da Honeywell şirketi ilk kez ev ve ofislerde kullanılabilecek olan H316 adlı bilgisayarı üretti.
- 1969´da IBM dünyanın ilk kişisel bilgisayarını geliştirme çalışmalarını başlattı. Bu bilgisayar SCAMP olarak adlandırıldı.
- 1970´de birçok bilgisayar firması kendi sistemlerini piyasaya sürdü. Bunun yanı sıra farklı yazılım ve donanım üreticileri kendi geliştirmiş oldukları RAM, yazıcı ve mikro işlemcileri piyasaya sürmüşlerdir.
- 1971´de Intel, ilk mikro işlemci olan Intel 4004´ ü geliştirdi.
- 1971´de John Blankenbaker ilk kişisel bilgisayar (PC) olan Kenbak-1´i geliştirdi.
Kenbak-1 in özellikleri;
RAM :256 Bytes
CPU :No CPU (logic in TTL)
Supporting OS : None
Predecessor : Early mainframes
Successor : All other PCs
Notable Firsts: By most accounts this was the first PC
- 1971´de bir mikroçip üzerinde 15.000 transistör bulunan ilk mikro işlemci Texas Instruments tarafından geliştirildi.
- 1972´de UCLA Üniversitesi´nde ilk kez bilgisayarlar arası iletişim gerçekleştirildi.
- 1974´de Intel, o tarihe kadar en çok kullanılan kişisel bilgisayar olan Intel 8080´i geliştirdi.
- 1975 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak isimli iki arkadaş evlerinin garajında ilk kişisel bilgisayar
tasarımlarına başlayıp Basic ve CP/M işletim sistemi ile çalışan Apple 1´i yaptılar.
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uzunca961 6 yıl
Allah taksiratını affetsin ne diyelim
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Nokia Specialist 6 yıl
Müslüman olmayana rahmet okunmaz. Ancak huzur içinde yatsın ne diyelim
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sertacarslan 6 yıl
carnador
Birazdan müslüman olmayanlara rahmet okunmaz diyenler gelir. Neyse, böyle teknolojilerden yararlanıp büyük isimlerden bihaber olduğum için kendimi kınadım. İnsanların hayatlarına yön veren ve olumlu katkı yapan insanların unutulmaması güzel bir hareket olmuş.

Müslüman olmayanlara gerçekten de rahmet okunmaz. Allah (c.c.) bunu Tevbe suresinde açıkça belirtmiştir (113-114.ayetler).
Ayrıca sizin tepkinizi de anlıyor ve tepkiniz konusunda size hak veriyorum...
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sertacarslan 6 yıl
caglet
Kişisel Bilgisayarlar ilk kez IBM tarafından mı yapılmış ? jOBS filminde ilk Steve Buluyor ve tanıtıyor hatta IBM gününü görecek diyor.. Bence filimdeki doğru olmalı , ilk kişisel bilgisayar Steve Jobs tarafından yapılıyor edit : şu eksileyenler bi alıntılasında sebebini söylesin , çok merak ettim , doğruyu söyleyince niye zorunuza gidiyor ya , iOS almıyor yada alamıyor olabilirsiniz , niye adamın dehasını kabul etmiyorsunuz ?

Günün yoranı...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
allah rahmet eylesin
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janparey 6 yıl
Biz steve jobstan başka kişisel bilgisayarların babasını tanımayız. hem bi çocuğun 2 babası mı olurmuş.o ki bilgisayar sektörünün dehası statümüzü başkalarına nasıl göstereceğimizi keşfeden yüce insan. herkes tarafından bilinen ama asla dilegelmeyen gizli yeraltı zenginler tarikatımızın kurucusu.huzur içinde yat güzel insan.
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captureThecrown 6 yıl
Okumaya usendim :D
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DH Misafiri 6 yıl
pazarlamacı değildi o yüzden adını bilmiyorsunuz arkadaşlar.
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