Kişisel bilgisayarların babası hayata gözlerini yumdu

Bazı ürünler vardır, bulunduğu sektöre adını verir, işte onlardan biriydi IBM'in PC isimli bilgisayar ürünü. İşte bu projenin başındaki isim olan William C. Lowe, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1962 yılında ürün test mühendisi olarak IBM'e katılan ve 1975 yılında Genel Sistemler Bölümü altında Ürün Geliştirme ve Üretim Müdürü olarak görevine devam eden Lowe, kısa süre sonra Stratejik Geliştirme Bölümü'nün başına geçerek, IBM'in büyük önem verdiği özel projelerine liderlik etmişti.

Bu süreç çerçevesinde "inanılmaz bir fikir" olarak tanımladığı kişisel bilgisayar projesini, hızlı bir şekilde hayata geçirerek modern bilgisayarların temelini atan Lowe, muhteşem başarılarla dolu kariyerinin bir sonucu olarak 1986 yılında IBM'in başkan yardımcılığına kadar yükselen bir serüvenin başrol oyuncusu olmuştu. Lafayette Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Lowe, kişisel bilgisayarların yanı sıra 1980'lerde, IBM'in grafik tabanlı iş istasyonları ve ilişkili yazılım geliştirme faaliyetllerine de öncülük etmiştir. Brooklyn, New York'ta bulunan Polytechnic Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi olan William C. Lowe, The New York Times'ın haberine göre 19 Ekim tarihinde hayata gözlerini yumarken, teknoloji dünyası kilometretaşı gelişmelerden birine öncülük eden, saygın ve başarılı bir temsilcisini daha kaybetti.