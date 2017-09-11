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Kodi patent trolleriyle yasal mücadeleye hazırlanıyor

Popüler medya oynatıcısı Kodi son zamanlarda bazı şirketlerin marka trollüğü yaparak Kodi markası üzerinden haksız kazanç elde etmesine karşılık yasal yollara başvurabilir.
1 yıl
2,3b
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Diğer Yazılım
Furkan Babur
Yazar
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Kodi patent trolleriyle yasal mücadeleye hazırlanıyor
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Popüler medya oynatıcısı Kodi sık sık platformdaki illegal eklentilerin neden olduğu telif ihlalleriyle gündeme gelse de Kodi'nin geliştirici ekibi bu kez kendilerinin benzer bir hak ihlaline uğradığını duyurdu. Kodi'nin web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre ekip ABD dışındaki ülkelerde Kodi adını kendi markası olarak kaydeden ve bunu kişisel kar amacıyla kötüye kullanan marka trolleriyle mücadele ettiğini açıkladı. Ekip, dünya genelinde pek çok şirketin Kodi'yi ticari markası olarak kaydedip açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz olan platform üzerinden gelir sağlamasına karşı çıkıyor.


Kodi Markası Üzerinden Haksız Kazanç 

Ekibin açıklamasına göre  tüm bu olanlar 2014'ün ağustos ayında Kodi'nin, eski ismi olan XBMC'nin kullanımından vazgeçerek Kodi adını kullanmasıyla başladı. Kodi'nin bu kararının ardından dünya genelinde pek çok set-üstü kutu üreticisi Kodi'yi ticari markası olarak kaydetti ve ürünlerini satarken ürünlerin Kodi barındırmasına da dikkat çekerek müşterilerden ekstra ücret talep etti. Bu durum karşısında Kodi, marka trollüğü yapan bazı üreticilerle iletişime geçip bu duruma son verse de kimi üreticiler Kodi'nin taleplerini dinlemedi ve Kodi markası üzerinden kazanç elde etmeye devam etti.

Kodi açıklamasında bu üreticilerin kim olduklarını ve hangi ülkelerde faaliyet gösterdiklerini detaylı bir şekilde açıklamadı ancak Kanada'daki Geoff Gavora isimli bir işletmeyle ilgili detayları paylaştı. Kanada'da Kodi markasının sahibi olan Geoff Gavora rakip üreticilerin ürünlerinde Kodi'ye yer vermesi halinde marka hakkının ihlal edildiğini ileri sürüyor ve rakiplerinin ürünlerinin Amazon'dan kaldırılmasını talep ediyor. Böylece Amazon üzerinde Kodi'ye sahip set-üstü kutular satan tek şirket haline gelen Geoff Gavora hem bu alanda bir tekel durumu yaratırken Kodi markası üzerinden haksız kazanç sağlıyor.


Kodi geliştiricilerinin sitedeki duyurusuna göre Geoff Gavora veya aynı işi farklı ülkelerde yapan benzer oluşumlara yönelik henüz herhangi bir dava açılmış değil ve ekip dava yolunu tercih etmediğini dile getiriyor ancak açıklamada yer alan ''Yazılımımızın özgür, açık kaynaklı doğasını korumaktan geri durmayacağız. Yasal mücadele gerektiği zaman topluluğun desteğini alacağımızı umuyoruz.'' ifadelerin ekibin gerekli gördüğü takdirde yasal mücadeleden çekinmeyeceğini gösteriyor. 


https://www.engadget.com/2017/09/11/kodi-fights-trademark-trolls/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K_Spartakus 1 yıl
Ben kodi kullanıyor dum ama ülkemizdeki internet bağlantısı o kadar kötü olduğu için kutuyu mecburen söktüm , yoksa içerik olarak çok güzel .
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selcuksert38 1 yıl
Pot player kullanıyorum. Kodi yi hiç duymadım
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