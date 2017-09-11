Xiaomi telefonlar için MIUI 9 Global Beta 7.9.7 yayınlandı

Temmuz ayında tanıtılan Xiaomi’nin en güncel arayüzü MIUI 9’un Global Beta dağıtımına başlandı. MIUI 9 Global Beta dağıtımın üçüncü aşamasında Android Nougat güncellemesini planladığı tüm cihazlara MIUI 9 Global Beta güncellemesi geldi.
Çinli şirket MIUI 9 dağıtımının üç aşamalı olacağını açıklamıştı. İlk aşamada Xiaomi Mi 6 ve Redmi Note 4 güncellemeyi almış ikinci dalgada Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5 ve Mi Max 2 güncellenmişti. Üçüncü dalga ile birlikte çok daha geniş bir kitle MIUI 9'u test edebilecek. MIUI 9 Global Beta 7.9.7 sürümünde önceki sürümlere göre optimizasyon iyileştirmeleri, güvenlik onarımlar, ana ekran için animasyonlu simgeler ve çeşitli hata düzeltmeleri yer alıyor.
MIUI 9 Global Beta 7.9.7 Sürümüne Güncellenebilir Telefonlar:
- Mi 5
- Mi Max (32GB)
- Mi 2/2S
- Mi 4
- Mi Note
- Mi 4i
- Redmi 3
- Redmi 3S/3X
- Redmi 2
- Redmi Note 3 (Snapdragon)
- Redmi Note 3 Special Edition
- Redmi 4G
- Redmi Note 2
- Mi Max Prime
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4G
- Mi Note 2
- Mi 5s ve Mi 5s Plus
Xiaomi cihazınıza Beta ROM kurmak istiyorsanız cihazı ilk seferde fastboot ile flashlamanız gerekiyor. Beta ROM’a geçtikten sonra diğer Beta güncellemelerini doğrudan cihaz üzerinden yapabiliyorsunuz. Telefonunu güncellemek isteyenler haber kaynağındaki linki ziyaret edebilir.
http://en.miui.com/thread-809159-1-1.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ister MIUI 8 rom olsun, isterse de MIUI 9, her ikisinde de en işime yarayan özellik ÇAĞRI ve SMS ENGELLEME özelliği oldu.
Bildiğiniz gibi reklam SMS lerini başlığına göre engelleyemiyorduk. Birde sms lerin telefon no su olmadığı için engelleyemiyorduk. Fakat "Engelli SMS listesi" ne "Engelli kelime listesi" diye bir özellik koymuşlar, size gelen her reklam sms inde ortak olan bir kelime buluyorsunuz ve onu giriyorsunuz, bir daha size o kelimeyi içeren hiç bir reklam mesajı gelmiyor. Uyarı ışığı ve uyarı ses sinyali gelmiyor.
Bir satış sitesi size devamlı reklam mesajı gönderiyorsa, gönderdiği her mesajda mutlaka değişmeyen bir yada iki kelime oluyor.
Örneğin ben istemediğim mesajlardaki MERSİS numarasını engelli kelime listesine giriyorum. (Çoğunlukla mesajların sonunda mersis no su oluyor ve her satış sitesinin mersis no su farklı oluyor) veya mersis no su yoksa, mesaj içinde telefon no su varsa onu giriyorum o da yoksa başka bir ortak kelime.
Elbette android markette alternatif engelleme programları var, fakat hepsinin eksik bir tarafı vardı. Fakat MIUI de ki mükemmel çalışıyor. MIUI 9 da menüleri biraz daha
anlaşılır şekilde düzenlemişler. İsterseniz acaba kimleri engellemişim diye merak ediyorsanız, onu da görebiliyorsunuz. İsterseniz engellenenleri hiç görmeyim de diyebiliyorsunuz.
Düşünün her gün ne kadar reklam mesajına baktığımızı ve vaktimizi ne kadar harcadığını.
Beni sinir eden taciz reklam mesajlarından kurtuldum. Şu anda aynı yerden ikinci defa reklam mesajı gelmesini engelleyebiliyorum.
MIUI 8'de destek kesilmişti diye hatırlıyorum.
seneler önce mesut çevik kendi itiraf etmişti Donanım incelemelerini boşladık bıraktık diğer mecralar yürüdü gitti demişti.
zaten incelemelerde Teknoseyir Levent Abi ve Murat bana göre daha başarılı konumdalar.
DH nin kilometre taşları silkelenmeli ve UraniumPC zamanındaki aşk ve şevk geri gelmeli ...
yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyoruz ama bu da ''sen bizi rencide ediyorsun'' ''yaptığımız emeği baltalıyorsun'' söylemleri ile silinecek.
bu olaydan vazgeçilirse fikirlere saygı duyulursa ancak bu mecra düzelir.
Mi Mix 2 tanıtıldı. Bu kadar hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünmemiştim. Ekran küçülmüş,batarya küçülmüş s8 e benziyor.
Evet hocam bu konuda hak veriyorum. Mi Mix 2 ve Mi Note 3 haberlerinin yayınlanmasını beklerdim Rom haberinden önce.
Emeğinize sağlık, teşekkür ederiz ama bu konuda da eleştirimize kulak verin lütfen.
@aga61
Hocam Mi Mix 2 konusunda da katılıyorum, Mi Note 3 konusunda da. Mi Mix 2 yine bana göre iyi bir donanımla geldi; Fakat Mi Note 3'e ne demeli. En azından SD 835 koyar insan. SD 660 ile Note serisini de bitirdi Xiaomi. Mi6s gibi bir cihaz çıkartıp SD 660 koydu. Telefon Ne Mi Note serisinin özelliklerini nede Mi6'nın özelliklerini karşılıyor. Ben olsam Mi Note 3 yerine bu cihaza Mi6x ismini verirdi. Mi5x gibi buda 5.5" ekran sonuçta.
Halen Mi Mix 2'nin 8 Gb Rame sahip versiyonu olsada, Dual Camera sebebiyetiyle Amiral Gemisi halen Mi6. Mi6 kullanıcısı olarak bu durumu hoşuma gitse bile, en azından Mi Mix 2'de Çift Kameraya yer verilmeliydi.
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