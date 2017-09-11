Xiaomi telefonlar için MIUI 9 Global Beta 7.9.7 yayınlandı

Temmuz ayında tanıtılan Xiaomi’nin en güncel arayüzü MIUI 9’un Global Beta dağıtımına başlandı. MIUI 9 Global Beta dağıtımın üçüncü aşamasında Android Nougat güncellemesini planladığı tüm cihazlara MIUI 9 Global Beta güncellemesi geldi.

Çinli şirket MIUI 9 dağıtımının üç aşamalı olacağını açıklamıştı. İlk aşamada Xiaomi Mi 6 ve Redmi Note 4 güncellemeyi almış ikinci dalgada Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5 ve Mi Max 2 güncellenmişti. Üçüncü dalga ile birlikte çok daha geniş bir kitle MIUI 9'u test edebilecek. MIUI 9 Global Beta 7.9.7 sürümünde önceki sürümlere göre optimizasyon iyileştirmeleri, güvenlik onarımlar, ana ekran için animasyonlu simgeler ve çeşitli hata düzeltmeleri yer alıyor.

MIUI 9 Global Beta 7.9.7 Sürümüne Güncellenebilir Telefonlar:

Mi 5

Mi Max (32GB)

Mi 2/2S

Mi 4

Mi Note

Mi 4i

Redmi 3

Redmi 3S/3X

Redmi 2

Redmi Note 3 (Snapdragon)

Redmi Note 3 Special Edition

Redmi 4G

Redmi Note 2

Mi Max Prime

Redmi Note 4

Redmi Note 4G

Mi Note 2

Mi 5s ve Mi 5s Plus





Xiaomi cihazınıza Beta ROM kurmak istiyorsanız cihazı ilk seferde fastboot ile flashlamanız gerekiyor. Beta ROM’a geçtikten sonra diğer Beta güncellemelerini doğrudan cihaz üzerinden yapabiliyorsunuz. Telefonunu güncellemek isteyenler haber kaynağındaki linki ziyaret edebilir.

http://en.miui.com/thread-809159-1-1.html