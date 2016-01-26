Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir!

İndüklenmiş pluripotent kök hücreleri üretiminde bilgisayar kodları kullanılabilir. Mogrify isimli bu devrimsel buluş kök hücresi üretiminin hiç olmadığı kadar hızlı ve doğrudan olmasını sağlayabilir.
3 yıl
3,9b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir!
Uluslararası araştırmacılardan kurulu bir grup bilim insanı, ileride insan uzuv ve organlarının yeniden oluşturulması veya tamir edilmesi için kullanılabilecek bir algoritma üretti. Mogrify ismi verilen bu kod, en basit anlamda pluripotent kök hücresi üretiminin hiç olmadığı kadar hızlı ve doğrudan olmasını sağlayacak bir bilgisayar algoritması.

Pluripotent kök hücreleri, vücuttaki herhangi bir özelleşmiş hücreye dönüşme potansiyeli taşıyan hücrelerdir. Bu hücrelerin, tabi ki teoride, insan vücudundaki herhangi bir uzvun veya organın üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor. Pluripotent kök hücrelerinin asıl ve doğal kaynağı embriyo olmasına rağmen farklılaşmış hücrelerden de değişik yöntemler kullanılarak labarotuvar ortamında indüklenmiş pluripotent kök hücreleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemi ilk kez 2006 yılında Sir John B. Gurdon ve Shinya Yamanaka isimli bilim adamları keşfetmiş ve bu buluş onlara Nobel Ödülü getirmişti.

Yamanaka ve Gurdon ikilisinin çalışmaları oldukça zahmetliydi ve birçok hataya zemin hazırlayabiliyordu. İşte Mogrify isimli yeni algoritma, tam olarak burada devreye giriyor. Mogrify, hücrenin değişimi için sadece gerekli olan faktörleri hesaplıyor ve sürecin hiç olmadığı kadar hızlı ve hatasız gerçekleşmesini sağlıyor.

Mogrify'ın hücreler için bir "dünya atlası" gibi çalıştığını ve hücre dönüşümünde kullanılabilecek yeni yollar çıkardığını söyleyen algoritma geliştiricilerinden Dr. Owen Reckham, şöyle devam ediyor:"Bu yenilikçi yaklaşımla beraber ilk olarak, hasarlı hücreleri yeniden programlamak ve onları fonsiyonel birer hücreye çevirmek istiyoruz."

300'den fazla insan hücre ve dokusundan oluşan veri tabanını kullanan Mogrify, Yamanaka ve Gurdon'un manuel olarak yaptıkları işlemi bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Yapılan iki denemeden de oldukça başarılı sonuçlar alan algoritma, aynı zamanda online ulaşıma da açılmış durumda. 

Şimdiden devrimsel bir buluş olarak nitelendirilen Mogrify, geçtiğimiz hafta Nature Genetics üzerinden yayımlanmıştı.
Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/dms-moc011516.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
İnsan hücreleri programlıdır. İnsanoğlu hücrelerini yönlendirebilir hedefleyebilir odaklayabilir. Hücreler duygu ve düşüncelerle yönlendirebilir. Buna örnek kanser olduğunu anlayan bir insanın zaman içinde hastalığı yenmesini verebilirim. Hücreler atomik etkileşim halindedirler. Bu şekilde bir hücre diğer bir hücreye programını kopyalayarak genetik geçişi yapabilir. Bunun için uygun şartların oluşması gereklidir. Ayrıca elleriyle şifa yada enerji verebilen insanların olması gibi. Allah bazı insanlara farkına varamadıkları yada açıklayamadıkları özel yetenekler vermiştir. Bu yetenekler bilimle açıklanabilir fakat henüz bilim bu seviyeye ulaşmış değildir. İnsan hayatındaki bir çok mucizenin bilimsel dayanağı budur. Atomdan kopan elektronlar gibi vücuttan kopan hücreler mucize etkiler yaratabilir. Ümit Edikli 05.11.2017
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
şu kellik sorununu çözsünler artık ektirme işi bitsin her taraf çim adam kaynıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
daha bunun zamanı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İstanbul’a özel .ist ve .istanbul uzantılı alan adları geliyor 3 yıl Firefox 44 masaüstüne push bildirimler, Android'e bulut yazdırma yeteneği getiriyor 3 yıl Telefon konuşmalarını kaydeden iPhone kılıfı: JiC 3 yıl Samsung, Galaxy S7 ile birikte telefon yükseltme programı başlatacak 3 yıl Samsung, 2015'de araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük kaynak ayırdı 3 yıl LG G5 kılıf görselleri internete düştü 3 yıl Instagram yılda ne kadar ve nasıl para kazanıyor? 3 yıl Koşuculara özel yeni iOS ve Android uygulaması: Freeletics Running 3 yıl Microsoft, yeni iOS uygulaması News Pro'yu yayınladı 3 yıl Parmak izi okuyucu, mobil cihazlarda yaygın hale geliyor 3 yıl Periscope'a GoPro desteği 3 yıl Olympus, PEN-F fotoğraf makinesini hayata döndürdü 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650 ön siparişe başladı 3 yıl Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi 3 yıl Sony'den yeni bir satın almayla nesnelerin interneti atağı 3 yıl Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 5'i resmi olarak 24 Şubat'ta tanıtacak 3 yıl "Ses dalgaları cımbızı" sayesinde 3D doku üretimi daha kolay hale gelecek 3 yıl Apple'dan tarihi rekor: 74.7 milyon iPhone satışı, 18.4 milyar dolar faaliyet karı 3 yıl LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı 3 yıl Windows Phone'un başındaki isim iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir! Sonraki Yapay Zeka'nın öncülerinden Marvin Minsky hayatını kaybetti 3 yıl Google'dan mültecilere Chromebook yardımı 3 yıl Çin'de internet kullanıcı sayısı 688 milyona ulaştı 3 yıl MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı 3 yıl ABD'de hizmet veren "Boost Mobile" reklam izleyen kullanıcılarına indirim yapacak 3 yıl Tesla Motors otonom özellikleri ön plana çıkaran reklam filmini yayınladı 3 yıl iPhone’un ve iPad’in yeniden başlamasına neden olan ilginç açık 3 yıl iPad Air 3 sızıntıları, iPad Pro izlerini taşıyor 3 yıl Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor 3 yıl Bulunan en büyük Güneş Sistemi 3 yıl Amazon, Android'teki Google mecburiyetini bitirmek istiyor 3 yıl Rehberinizdeki silinen kişileri kolayca geri yükleyin 3 yıl Twitter bazı VIP kullanıcıları için reklam gösterimini durdurdu 3 yıl iPad'i bilgisayar monitörü olarak kullanın Duet ve Splashtop inceleme videosu 3 yıl Apple, "Project Titan" için çalışan alımını durdurdu 3 yıl Snapchat'in yeni sohbet arayüzü ortaya çıktı 3 yıl Video üretimini kolaylaştıran yeni iPhone uygulaması: KnowMe 3 yıl Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor 3 yıl Foursquare'den tatil keşfini kolaylaştıran yeni site 3 yıl Dropbox, 500 milyon indirme rakamını geride bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim