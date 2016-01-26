Kök hücreler bilgisayar kodları yardımıyla programlanabilir!

Uluslararası araştırmacılardan kurulu bir grup bilim insanı, ileride insan uzuv ve organlarının yeniden oluşturulması veya tamir edilmesi için kullanılabilecek bir algoritma üretti. Mogrify ismi verilen bu kod, en basit anlamda pluripotent kök hücresi üretiminin hiç olmadığı kadar hızlı ve doğrudan olmasını sağlayacak bir bilgisayar algoritması.

Şimdiden devrimsel bir buluş olarak nitelendirilen Mogrify, geçtiğimiz hafta Nature Genetics üzerinden yayımlanmıştı.

Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/dms-moc011516.php

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Pluripotent kök hücreleri, vücuttaki herhangi bir özelleşmiş hücreye dönüşme potansiyeli taşıyan hücrelerdir. Bu hücrelerin, tabi ki teoride, insan vücudundaki herhangi bir uzvun veya organın üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor. Pluripotent kök hücrelerinin asıl ve doğal kaynağı embriyo olmasına rağmen farklılaşmış hücrelerden de değişik yöntemler kullanılarak labarotuvar ortamında indüklenmiş pluripotent kök hücreleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemi ilk kez 2006 yılında Sir John B. Gurdon ve Shinya Yamanaka isimli bilim adamları keşfetmiş ve bu buluş onlara Nobel Ödülü getirmişti.Yamanaka ve Gurdon ikilisinin çalışmaları oldukça zahmetliydi ve birçok hataya zemin hazırlayabiliyordu. İşte Mogrify isimli yeni algoritma, tam olarak burada devreye giriyor. Mogrify, hücrenin değişimi için sadece gerekli olan faktörleri hesaplıyor ve sürecin hiç olmadığı kadar hızlı ve hatasız gerçekleşmesini sağlıyor.Mogrify'ın hücreler için bir "dünya atlası" gibi çalıştığını ve hücre dönüşümünde kullanılabilecek yeni yollar çıkardığını söyleyen algoritma geliştiricilerinden Dr. Owen Reckham, şöyle devam ediyor:"Bu yenilikçi yaklaşımla beraber ilk olarak, hasarlı hücreleri yeniden programlamak ve onları fonsiyonel birer hücreye çevirmek istiyoruz."300'den fazla insan hücre ve dokusundan oluşan veri tabanını kullanan Mogrify, Yamanaka ve Gurdon'un manuel olarak yaptıkları işlemi bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Yapılan iki denemeden de oldukça başarılı sonuçlar alan algoritma, aynı zamanda online ulaşıma da açılmış durumda.