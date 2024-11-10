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    Kök hücre tedavisi ile ilk kez insanlarda görme yetisi geri kazandırıldı

    İlk Kez uygulanan kök hücre tedavisi dört kişide görme yetisini geri kazandırdı. Yapılan çalışmada dört kişide de ciddi kornea hasarı olduğu ve iyileşmenin büyük olduğu belirtildi.
    Kök hücre tedavisi ile ilk kez insanlarda körlük tedavi edildi Tam Boyutta Gör
    Dünyada bir ilk olan kök hücre tedavisiyle, görme kaybı yaşayan dört kişinin görme yetisi geri kazandırıldı. Japonya’da Osaka Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından geliştirilen ve henüz deneme aşamasında olan bu tedavinin, kornea hasarı bulunan kişilerde başarılı sonuçlar verdiği açıklandı.

    Kök hücre nakli yapılan ileri derecede görme bozukluğu olan üç kişinin görüşlerinde bir yıldan uzun süredir devam eden önemli iyileşmeler kaydedildi. İleri derecede görme bozukluğu olan dördüncü bir kişi de görme yetisinde iyileşme yaşamış, ancak bu iyileşmelerin uzun süreli olmadığı belirtildi.

    Yeniden programlanmış hücreler

    Bu dört hasta, gözün şeffaf yüzeyi olan korneadaki hasarları iyileştirmek için yeniden programlanmış kök hücrelerle yapılan tedaviyi deneyimleyen ilk kişiler oldu. Uzmanlar tedavinin güvenli göründüğünü ancak daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtiyor.

    Kornea, gözdeki limbal halkada yer alan kök hücreler sayesinde kendini yenileyebilir. Ancak limbal kök hücre eksikliği (LSCD) olarak bilinen durumda, bu yenileyici kök hücreler azalır veya tamamen tükenir. Bu durum, korneanın üzerinde yara dokusunun birikmesine ve nihayetinde körlüğe yol açar. Travma, otoimmün hastalıklar ve genetik faktörler de LSCD’ye neden olabilir.

    Öte yandan LSCD tedavileri ise oldukça sınırlıdır ve genellikle hastanın sağlıklı gözünden alınan kök hücrelerin naklini içerir. Ancak her iki göz etkilendiğinde bu yöntemi uygulamak ne yazık ki mümkün olmuyor. Organlarını bağış edenlerden alınan kornea nakilleri ise alıcıların bağışıklık sistemi tarafından reddedilebiliyor.

    Tedavi etkisinin anında gösterdi

    Kök hücre tedavisi ile ilk kez insanlarda körlük tedavi edildi Tam Boyutta Gör
    Çalışma ekibi ise kök hücre tedavisinde farklı bir yöntem kullanarak uyarılmış pluripotent kök (iPS) hücrelerini tercih etti. Sağlıklı bir bağışçıdan alınan kan hücreleri, embriyonik benzeri bir duruma dönüştürüldü ve daha sonra korneal epitel hücreleri haline getirildi. Hazırlanan bu epitel hücre tabakası, hastaların kornealarındaki yara dokusu temizlendikten sonra gözün üzerine yerleştirildi.

    Nakil sonrasında yapılan iki yıllık gözlemler, tedavinin büyük yan etkilere yol açmadığını gösterdi. Hiçbir hastada tümör oluşumu görülmedi ve bağışıklık sistemi nakil edilen hücrelere saldırmadı. Tedaviyi geliştiren uzmanlardan Kapil Bharti, bu sonuçların güven verici olduğunu ancak tedavinin güvenliği konusunda daha fazla nakil yapılması gerektiğini ifade etti.

    Nakillerden sonra, dört alıcının da görüşlerinde anında iyileşme ve LSCD'den etkilenen kornea alanında azalma görüldü. İyileşmeler, bir yıllık gözlem süresi boyunca hafif tersine dönüşler gösteren bir alıcı hariç hepsinde devam etti. Bilim insanları tedavi görme iyileşmesinin tam olarak neye bağlı olduğunu henüz anlamadıklarını ifade ediyor. Nakil edilen hücrelerin alıcının korneasına tutunup çoğalmış olabileceğini veya nakil öncesi yapılan yara dokusu temizliğinin bu iyileşmeye katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.

    Kaynakça https://www.vice.com/en/article/first-ever-stem-cell-treatment-restores-vision-in-four-people/ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01764-1/fulltext
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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