Kök hücre tedavisi ile ilk kez insanlarda görme yetisi geri kazandırıldı

Kök hücre nakli yapılan ileri derecede görme bozukluğu olan üç kişinin görüşlerinde bir yıldan uzun süredir devam eden önemli iyileşmeler kaydedildi. İleri derecede görme bozukluğu olan dördüncü bir kişi de görme yetisinde iyileşme yaşamış, ancak bu iyileşmelerin uzun süreli olmadığı belirtildi.
Yeniden programlanmış hücreler
Bu dört hasta, gözün şeffaf yüzeyi olan korneadaki hasarları iyileştirmek için yeniden programlanmış kök hücrelerle yapılan tedaviyi deneyimleyen ilk kişiler oldu. Uzmanlar tedavinin güvenli göründüğünü ancak daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtiyor.
Kornea, gözdeki limbal halkada yer alan kök hücreler sayesinde kendini yenileyebilir. Ancak limbal kök hücre eksikliği (LSCD) olarak bilinen durumda, bu yenileyici kök hücreler azalır veya tamamen tükenir. Bu durum, korneanın üzerinde yara dokusunun birikmesine ve nihayetinde körlüğe yol açar. Travma, otoimmün hastalıklar ve genetik faktörler de LSCD’ye neden olabilir.
Öte yandan LSCD tedavileri ise oldukça sınırlıdır ve genellikle hastanın sağlıklı gözünden alınan kök hücrelerin naklini içerir. Ancak her iki göz etkilendiğinde bu yöntemi uygulamak ne yazık ki mümkün olmuyor. Organlarını bağış edenlerden alınan kornea nakilleri ise alıcıların bağışıklık sistemi tarafından reddedilebiliyor.
Tedavi etkisinin anında gösterdi
Nakil sonrasında yapılan iki yıllık gözlemler, tedavinin büyük yan etkilere yol açmadığını gösterdi. Hiçbir hastada tümör oluşumu görülmedi ve bağışıklık sistemi nakil edilen hücrelere saldırmadı. Tedaviyi geliştiren uzmanlardan Kapil Bharti, bu sonuçların güven verici olduğunu ancak tedavinin güvenliği konusunda daha fazla nakil yapılması gerektiğini ifade etti.
Nakillerden sonra, dört alıcının da görüşlerinde anında iyileşme ve LSCD'den etkilenen kornea alanında azalma görüldü. İyileşmeler, bir yıllık gözlem süresi boyunca hafif tersine dönüşler gösteren bir alıcı hariç hepsinde devam etti. Bilim insanları tedavi görme iyileşmesinin tam olarak neye bağlı olduğunu henüz anlamadıklarını ifade ediyor. Nakil edilen hücrelerin alıcının korneasına tutunup çoğalmış olabileceğini veya nakil öncesi yapılan yara dokusu temizliğinin bu iyileşmeye katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor.Kaynakça https://www.vice.com/en/article/first-ever-stem-cell-treatment-restores-vision-in-four-people/ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01764-1/fulltext Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über