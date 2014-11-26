Kore ‘nin bir numarası ToToLink Simet ile Türkiye ’de…

Ağ ve iletişim teknolojileri konusunda profesyonel çözümler üreten Simet, katma değerli dağıtıcılık kavramının adı olmaya devam ediyor. Günümüz iletişim teknolojisinin vazgeçilmez bir parçası olan “smart Wi-Fi” akıllı kablosuz teknolojisi ve ağ sistemleri konusunda evler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelere çözümler sunan Simet, bu alanda Kore ‘de Pazar lideri olan Zioncom firmasının ToToLink markasını da portföyüne ekledi.

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ToToLink, Güney Kore kökenli ve yine Güney Kore’deki SOHO pazarin ipTime markası ile %80 inini elinde tutan ZionCom Technology Ltd. firmasının uluslararası piyasalardaki markasıdır. Şaşırtıcı endüstriyel tasarımı, akıllı yazılımı, güvenilir kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla her geçen gün akilli wi-fi yaşam anlayışında daha da popüler hale geliyor. 2009’dan beri ToToLink, Çin ana karası, Tayvan, Romanya, Hong Kong, Vietnam gibi ülkelere başarılı bir şekilde giriş yapmış ve hemen liderliğe yükselmiştir. “Türkiye pazarına profesyonel çözümler ve geniş ürün yelpazesi ile hitap edeceklerini” söyleyen ToToLink Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Bayan Jenny WU, “global pazardaki başarılarını geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Türkiye pazarında da tekrarlamak ve liderliği sürdürmeyi hedeflediklerini” belirtti.