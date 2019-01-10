Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?

Kredi borçlarının yapılandırma süreci nasıl olmalı? Bütün borçluları kapsayacak bir düzenlemede hangi şartlar yer almalı? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlatıyor.

Kredi borcu olup takibe alınanların borçlarını yapılandıracak olan Ziraat Bankası, ne yaparsa bütün toplumun sorunlarına çözüm getirmiş olur?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile bütün toplumu kapsayacak bir borç yapılandırması nasıl olmalıyı konuşuyoruz.