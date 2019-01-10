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Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?

4 ay
8,1b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kredi borçlarının yapılandırma süreci nasıl olmalı? Bütün borçluları kapsayacak bir düzenlemede hangi şartlar yer almalı? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlatıyor.
Kredi borcu olup takibe alınanların borçlarını yapılandıracak olan Ziraat Bankası, ne yaparsa bütün toplumun sorunlarına çözüm getirmiş olur?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile bütün toplumu kapsayacak bir borç yapılandırması nasıl olmalıyı konuşuyoruz. 

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General. 4 ay en beğenilen
Teşhis konulmadan tedavi etmeye çalışıyorlar.
Aspirin tedavisiyle kanser iyileşmez, önce kanserli hücrelerin yerini tespit edip ona göre tedavi etmek lazım.
Bu halkta o bilinç ve yetenek varmı? bence yok, olmadığıda apaçık ortada.
16 yıllık iktidarda geldiğimiz nokta, rant ekonomisi, eşitsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, ötekileştirme ve enkaza dönmüş bir ekonomi.
İnsanlar neden borçlu diye düşünmek yerine, faizle kredi verip tekrar borçlandırıyor ve bunada müjde diyor.
Ne diyim her halk hak ettiği gibi yönetilir.
Teşhis konulmadan tedavi etmeye çalışıyorlar.Aspirin tedavisiyle kanser iyileşmez, önce kanserli hücrelerin yerini tespit edip ona göre tedavi etmek lazım....
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istanbulhurdaci 1 ay yeni yorumcu
Allah sonumuzu hayretsin
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osamanos 3 ay
ben halkbankasının yapılandırma kredisine başvurdum. hem bankanın kendinin hem de başka bankanın kredi kartı için başvurdum. iki kart için 9200 TL masraflar dahil kredi çıktı. diğer banka kredi kartımı kapatınca kredi kartlarıma ödenecek.
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burgfb 4 ay
Birçok kişiden "Tüketici kredisi çekip tüm kartları kapatacağım" cümlesini duymuştum. Onlar için büyük şans. Umarım değerlendirirler.
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rockndarkk 4 ay
Ya arkadaş kusura bakmada elektrikte ücretsiz ne demek! zaten yıllardır ödemeyen kürtlerin borçları bize biniyor! Şimdide yardımla yaşayan adamın borcu bize biniyor! Asgari ücretle çalış vergi öde sgk öde senin üzerinden o adamlar ücretsiz sağlık alsın suriyeli ücretsiz sağlık alsın iş yeri açsın vergi ödemesin beleş üniversiteye girsin... Bankalar düşük faizle spor kulüplerine kredi versin ödemeyen kredi borçlusuna kredi versin görev zararı yazsın hazineye yüklensin biz nasılsa vergiyle öderiz. Adalet nerede!
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DH Misafiri 4 ay
Borcu, borçla ödemek çok güzel devam 2001 ötesi daha beter bir kriz geliyor.
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Lene 4 ay
Daha bu kampanyadan Yararlanan görmedim.
Gerek İnternet. Gerek çevrem. Hepsi eli boş dönmüş.
Bu resmen sözde bir Kampanya olmuş.
Sadece AKP için bir seçim şovudur..Ortada somut bir şey yok..
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hurdaciitanbul 4 ay
Özel bankaların milletteki alacağını almasını sağlarken tüm yükü devlet bankasına yükleyen bir proje sanırım bu gidişle zarar ediyor diye ziraatbankası da satışa çıkarılacaktır
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General. 4 ay en beğenilen
Teşhis konulmadan tedavi etmeye çalışıyorlar.
Aspirin tedavisiyle kanser iyileşmez, önce kanserli hücrelerin yerini tespit edip ona göre tedavi etmek lazım.
Bu halkta o bilinç ve yetenek varmı? bence yok, olmadığıda apaçık ortada.
16 yıllık iktidarda geldiğimiz nokta, rant ekonomisi, eşitsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, ötekileştirme ve enkaza dönmüş bir ekonomi.
İnsanlar neden borçlu diye düşünmek yerine, faizle kredi verip tekrar borçlandırıyor ve bunada müjde diyor.
Ne diyim her halk hak ettiği gibi yönetilir.
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Pxsel 4 ay
Sadece aktif kredi kartı borcu olanlar yararlanabiliyor, yani yasal takip yada temerrüte düşmüş borçlar dahil edilmiyor. Ayrıca varlık yönetimi ve yasal takibe düşmüş borçlarda 2009 yılında çıkan yapılandırma imkanı gibi tekrar kampanya yapılabilir.
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petronas06 4 ay
Ne yazıkki ticari kredi kartlarınıda kapsamıyor.
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