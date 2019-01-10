Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?

Genel Yayın Yönetmeni
Kredi borçlarının yapılandırma süreci nasıl olmalı? Bütün borçluları kapsayacak bir düzenlemede hangi şartlar yer almalı? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlatıyor.
Kredi borcu olup takibe alınanların borçlarını yapılandıracak olan Ziraat Bankası, ne yaparsa bütün toplumun sorunlarına çözüm getirmiş olur?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile bütün toplumu kapsayacak bir borç yapılandırması nasıl olmalıyı konuşuyoruz.
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Aspirin tedavisiyle kanser iyileşmez, önce kanserli hücrelerin yerini tespit edip ona göre tedavi etmek lazım.
Bu halkta o bilinç ve yetenek varmı? bence yok, olmadığıda apaçık ortada.
16 yıllık iktidarda geldiğimiz nokta, rant ekonomisi, eşitsizlik, adaletsizlik, hukuksuzluk, ötekileştirme ve enkaza dönmüş bir ekonomi.
İnsanlar neden borçlu diye düşünmek yerine, faizle kredi verip tekrar borçlandırıyor ve bunada müjde diyor.
Ne diyim her halk hak ettiği gibi yönetilir.