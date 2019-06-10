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Kullanıcısını tanıyan oyuncu monitörü

1 hf.
1,3b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun monitörü pazarı bu yıl %50 büyüyerek 3 milyar $ seviyesine ulaşacak. Bunun farkında olan üreticiler yenilik peşinde. İşte onlardan biri olan MSI'dan kullanıcısını tanıyan monitör duyurdu.
MSI oyuncular için geliştirdiği yeni nesil monitörü Optix MPG341CQR'yi duyurdu, biz de yakındna görme ve kullanma şansı yakaladık. Kavisli yapıda olan bu monitörün en büyük özelliği kullanıcısını tanıyaran ona göre ayar yapabilmesi ve Game Sense özelliği, tüm detaylar videomuzda.   

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Serdar 1 hf.
Kullanıcı oturum açmaya üşenecek bir karaktere sahipse zaten oyunda da fazla ilerlemesi zor...
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raxetul 1 hf.
Abi cidden ama cidden biraz yavaş anlat ya. Bir de düzenlemeler ile(video edit) iyice takip edilemez hale geliyor. :D
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