Kullanıcısını tanıyan oyuncu monitörü

Oyun monitörü pazarı bu yıl %50 büyüyerek 3 milyar $ seviyesine ulaşacak. Bunun farkında olan üreticiler yenilik peşinde. İşte onlardan biri olan MSI'dan kullanıcısını tanıyan monitör duyurdu.

MSI oyuncular için geliştirdiği yeni nesil monitörü Optix MPG341CQR'yi duyurdu, biz de yakındna görme ve kullanma şansı yakaladık. Kavisli yapıda olan bu monitörün en büyük özelliği kullanıcısını tanıyaran ona göre ayar yapabilmesi ve Game Sense özelliği, tüm detaylar videomuzda.