Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Orjinalden alıntı: Aksel123quote:
2016 oldu halen bozuk :D
BSC Misafiri
Yıl olmuş 2015 video hala bozuk :D
|video bozuk
|video açılmıyor bir sorun bulundu yeniden başlatıldı diyor başlatıyorm 2-3 sn snra donuyo
|Bu nasıl starter kit? oyun olmalıydı,kulaklık olmalıydı,hafıza kartı olmalıydı çıkan şeyler bu saydıklarımın yanında çıkan ekstra şeyler olmalıydı birtek stand-taşıma kabı nı beğendim
|mesut abi efsanesin heykeli dikilecek adamsın
|kutu içeriği zayıf kalmış
| okudum gecen hafta
ipad platformunda oyunlari satmadigi icin pazarlama stratejisi gibi geldi bana
ki ea diger tum platformlarda deli gibi satiyor.ve lider firma konumunda.her yapilan aciklamaya bence inanma
| ipad2,ps3 kullanicisiyim (ps1 ve ps2,x360 ta kullandim)
@joven facebook oyunlari ipad2 oyunlarindan daha iyi bunu anlamis olman lazimdi.
bir psp vita ve bir ps3 u ayni kefeye koyman anlamsiz biri konsol(oyun icin) digeri tablet pc
cin ali çizsem ipad 2 grafiginden daha iyi olur
|sony sony sony :)
şu paketin maliyeti ne ki bu fiyata satıyosunuz... gün geçtikçe gözümden düşüyor sony...
Merhaba,
Bu tip yorumlar görünce ister istemez "maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" sözü geliyor aklıma.
Yani 10 binlerce dolarlık sunucu alınsın, 40 kişilik kadro site ayakta dursun, içerik çıksın diye sabah akşam uğraşsın, sitede yer alan bütün hizmetler kullanıcılara ücretsiz sunulsun ama bu sayfada reklam olmasın, bir yerlerden gelir elde etmesin herkes cebinden versin.
Eğer reklam bannerları olmadan bunca masrafın altından kalkılabilecek bir yol var ise lütfen paylaşın biz de bu yükten kurtulalım siz de.
Videonun başındaki reklam için bile reklamı geç butonu koyduk, zorla sizleri bir yerleri beğenmek veya üye olmak zorunda bırakmadan ne varsa kullanabilmeniz için çalışıyoruz. Tek istediğimiz ise biraz anlayış.
Sevgiler,
Mesut Çevik