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Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme

7 yıl
87,2b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda PSVITA alanların mutlaka sahip olmak isteyeceklerini düşündüğümüz PSVITA Starter Kit'in kutusunu birlikte açıyor ve içeriğini inceliyoruz.
 

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SpHinx. 7 yıl en beğenilen
mesut abi demedi ben diyim merhaba ben mesut çevik
2 Yanıt Yanıtla +51
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Speed-Step 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
anasayfa reklam dolu olunca rahatsız oluyorum.

Merhaba,

Bu tip yorumlar görünce ister istemez "maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" sözü geliyor aklıma.

Yani 10 binlerce dolarlık sunucu alınsın, 40 kişilik kadro site ayakta dursun, içerik çıksın diye sabah akşam uğraşsın, sitede yer alan bütün hizmetler kullanıcılara ücretsiz sunulsun ama bu sayfada reklam olmasın, bir yerlerden gelir elde etmesin herkes cebinden versin.

Eğer reklam bannerları olmadan bunca masrafın altından kalkılabilecek bir yol var ise lütfen paylaşın biz de bu yükten kurtulalım siz de.

Videonun başındaki reklam için bile reklamı geç butonu koyduk, zorla sizleri bir yerleri beğenmek veya üye olmak zorunda bırakmadan ne varsa kullanabilmeniz için çalışıyoruz. Tek istediğimiz ise biraz anlayış.

Sevgiler,
Mesut Çevik
cagataykorogluanasayfa reklam dolu olunca rahatsız oluyorum.Merhaba,Bu tip yorumlar görünce ister istemez "maksa...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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Tokay 7 yıl
Ters oturmuşsunuz, alışamadım 5 dakika :)
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ReflexAction 3 yıl
Orjinalden alıntı: Aksel123
quote:
BSC Misafiri
video bozuk

Yıl olmuş 2015 video hala bozuk :D

2016 oldu halen bozuk :D
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Aksel123 4 yıl
BSC Misafiri
video bozuk

Yıl olmuş 2015 video hala bozuk :D
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BSC Misafiri 6 yıl
video bozuk
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Glacierkenobi 7 yıl
video açılmıyor bir sorun bulundu yeniden başlatıldı diyor başlatıyorm 2-3 sn snra donuyo
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termit0 7 yıl
Bu nasıl starter kit? oyun olmalıydı,kulaklık olmalıydı,hafıza kartı olmalıydı çıkan şeyler bu saydıklarımın yanında çıkan ekstra şeyler olmalıydı birtek stand-taşıma kabı nı beğendim
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JohnySins 7 yıl
mesut abi efsanesin heykeli dikilecek adamsın
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Makrosoft 7 yıl
kutu içeriği zayıf kalmış
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kelto3 7 yıl
okudum gecen hafta
ipad platformunda oyunlari satmadigi icin pazarlama stratejisi gibi geldi bana
ki ea diger tum platformlarda deli gibi satiyor.ve lider firma konumunda.her yapilan aciklamaya bence inanma
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kelto3 7 yıl
ipad2,ps3 kullanicisiyim (ps1 ve ps2,x360 ta kullandim)


@joven facebook oyunlari ipad2 oyunlarindan daha iyi bunu anlamis olman lazimdi.
bir psp vita ve bir ps3 u ayni kefeye koyman anlamsiz biri konsol(oyun icin) digeri tablet pc

cin ali çizsem ipad 2 grafiginden daha iyi olur

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DH Misafiri 7 yıl
sony sony sony :)
şu paketin maliyeti ne ki bu fiyata satıyosunuz... gün geçtikçe gözümden düşüyor sony...
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