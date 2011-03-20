Küveti doldurmak için "atık ısıyı" kullanmak: Abu Dabi'de arıtma

Petrol gelirleri sayesinde kentsel dönüşüm açısından bölgenin en modern şehirlerinden birisi haline gelen Abu Dabi, özellikle yaz aylarında hissedilen temiz su ihtiyacını karşılayabilmek için atık ısıyı yüksek verimlilikte değerlendirmeyi planlıyor. Bol miktarda doğal gaza ve atık ısıya sahip olan şehir, gaz türbinlerininin kombine döngülerde (atık ısının ikincil buhar jeneratörlerine güç verdiğinde) dahi %40 seviyesinde olan ısıl verimliliğini atık ısıyı, taze su elde etmek için kullanarak arttıracak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bol miktarda gaza ve atık ısıya sahip olan şehirde çöl iklimi egemen olduğu için özellikle yaz aylarında taze su ihtiyacı ciddi oranda artış gösteriyor. Nüfusu 1.7 milyon olan ve yıllık su ihtiyacı 910 milyon litre civarında hesaplanan Abu Dabi, atık ısıyı deniz suyunun arıtılmasında kullanarak gaz tesislerindeki verimliliği arttıracak. Bu yöntemde atık ısı ile deniz suyu buharlaştırılarak tuzdan arındırılıyor ve flaş damıtma yöntemi ile başka bir noktadan soğutularak yeniden su haline getiriliyor. Kullanılan metodun etkili sonuç verebilmesi için makul miktarda enerjiye ihtiyaç duyuluyor ve işte bu noktada Abu Dabi'nin imdadına bol miktarda dediğimiz atık ısı yetişiyor.

Bu yöntem ile verimliliğin %91'e kadar çıkabileceği belirtilirken, bunun sezonsal talebe bağlı olduğu belirtiliyor. Zira Abu Dabi'de, içerisinde bulunduğumz aylardaki enerji ihtiyacı, ülkedeki tüm klimaların aktif olarak kullanıldığı yaz döneminin 1/3'ü oranında olduğu hesaplanıyor yani yukarı da bahsettiğimiz yöntem sonucunda elde edilecek verimlilik, dönemsel ihtiyaçlarla doğrudan ilişki arz ediyor. Çünkü güç ihtiyacının düşük olması halinde buna bağlı olarak ortaya çıkacak atık ısının, tuz ayrıştırma ihtiyacını karşılayacak oranda olmayacağı belirtiliyor.

http://arstechnica.com/science/news/2011/03/using-waste-heat-to-fill-the-bath-desalination-in-abu-dhabi.ars