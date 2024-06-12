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    Elektriği depolayan betonla tüm evler devasa pillere dönüştürülebilir

    Araştırmacı Damian Stefaniuk elektriği depolayan yeni bir betonla tüm evleri pillere dönüştürebileceklerini iddia ediyor. Eğer ölçek büyütülebilirse bu teknoloji önemli bir sorunu çözebilir.
    Elektriği depolayan beton tüm evler dev pillere dönüştürülebilir Tam Boyutta Gör
    MIT'deki araştırmacılar, enerjiyi değiştirilmiş bir betonun içinde depolamanın yeni bir yolunu buldular. Bu, ortaya çıkan enerji depolama sorununa cezbedici bir potansiyel çözüm olarak görülüyor.

    Yenilenebilir enerji depolama için iyi bir seçenek olabilir

    BBC'nin bildirdiği gibi, MIT araştırmacısı Damian Stefaniuk ve meslektaşları su, çimento ve araba lastiklerinin üretiminde kullanılan oldukça iletken bir malzeme olan karbon siyahı karışımını bir süper kapasitöre dönüştürdüler.

    Süper kapasitörler, lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında uzun vadeli enerji depolama konusunda neredeyse hiç iyi olmasalar da, çok hızlı bir şekilde şarj edilip boşaltılabiliyorlar ve bu da onları geleneksel pillerin ilgi çekici bir tamamlayıcısı haline getiriyor.

    Stefaniuk ve ekibi, üretimi gün içinde büyük ölçüde dalgalanabilen yeşil enerjiyi depolamanın yollarını sağlayarak elektrik şebekesindeki baskıyı hafifleterek, yeni materyallerinin oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanıyor. Stefaniuk, "Eğer ölçek büyütülebilirse, bu teknoloji önemli bir sorunun çözümüne yardımcı olabilir" dedi.

    Benzer potansiyel uygulamalar henüz deneme aşamasında. Örneğin, sıra dışı karbon-çimento süper kapasitör kullanılarak inşa edilen yollar, arabaları kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj edebilir ve geleneksel şarj cihazlarına olan bağımlılıklarını azaltabilir.

    Stefaniuk, sadece bir yapıyı desteklemekle kalmayıp aynı zamanda içlerinde enerji depolayan duvarlara, temellere veya sütunlara sahip olmak için çimentonun bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini söyledi.

    Şu an ki konsept süper kapasitörleri yalnızca 10 watt'lık bir LED'i 30 saat boyunca çalıştırmaya yetecek kadar enerji depolayabiliyor. Süper kapasitörler aynı zamanda çok hızlı deşarj olma eğiliminde olduklarından ve lityum iyon muadillerine göre çok daha az enerji yoğunluğuna sahip olduklarından ekibin hala üstesinden gelmesi gereken pek çok engel var.

    Bununla birlikte Stefaniuk, ölçeği büyütüldüğünde bu tür malzemenin "bir konutun günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini" iddia ediyor. Ekip halihazırda bunu yapabilecek 1.590 fit küplük bir versiyon inşa etmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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