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    Anlık Bildirim

    Antimaddeyi daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni bir sistem geliştirildi

    Antimaddeyi daha iyi anlamanın yolunun ısıyı hızla düşürmekten geçtiğine inan bilim insanları, bu fenomeni daha yakından incelemelerini sağlayacak bir soğutma sistemi geliştirdi.
    Antimaddenin sırlarını açığa çıkarak yeni sistem tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Evrenimizin oluşumunda etkili olan dinamiklerinin tam anlamıyla anlaşılması için çözülmesi gereken gizemlerin başında, madde-anitmadde asimetrisi geliyor. Bugün evrenimiz hakkında bildiğimiz her şey, evrenin oluşumu sırasında eşit miktarda madde ve antimaddenin ortaya çıkmış olması gerektiğini söylüyor. Ancak bugün evrenin çok büyük bir bölümü maddeden oluşurken, antimaddeye ender rastlanıyor. Bu asimetrinin sebebini ne standart model, ne de genel görelilik teorisi açıklayabiliyor. 

    Bilim dünyasının kafasını yıllardır kurcalayan bu asimetrinin nedenini anlamak için antimaddenin daha iyi anlaşılması gerekiyor. RIKEN araştırma merkezinde görevli araştırmacılar, bunun yolunun daha gelişmiş soğutma sistemlerinden geçtiğine inanıyor.

    Antimadde İçindeki Enerji Düşürüldükten Sonra İncelenecek

    Japonya merkezli RIKEN araştırma merkezindeki bilim insanları, antimaddenin içindeki antiprotonlara dair daha net ölçümler alabilmek için yenilikçi bir soğutma sistemi geliştirdi.

    RIKEN'de geliştirilen bu yeni nesil soğutma sistemi, hem sıcaklığı çok daha hızlı düşürüyor, hem de daha düşük derecelere indirebiliyor. Bu ani soğuma sayesinde yakalanan antiprotonların içindeki enerji hızla düşüyor. Antiprotonlar bu hâldeyken yapılan incelemelerin, deneylerin hassasiyetini kayda değer ölçüde arttıracağına inanılıyor. Bu da evrenimizin yapı taşlarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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