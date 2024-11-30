Antimaddeyi daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni bir sistem geliştirildi

Bilim dünyasının kafasını yıllardır kurcalayan bu asimetrinin nedenini anlamak için antimaddenin daha iyi anlaşılması gerekiyor. RIKEN araştırma merkezinde görevli araştırmacılar, bunun yolunun daha gelişmiş soğutma sistemlerinden geçtiğine inanıyor.
Antimadde İçindeki Enerji Düşürüldükten Sonra İncelenecek
Japonya merkezli RIKEN araştırma merkezindeki bilim insanları, antimaddenin içindeki antiprotonlara dair daha net ölçümler alabilmek için yenilikçi bir soğutma sistemi geliştirdi.
RIKEN'de geliştirilen bu yeni nesil soğutma sistemi, hem sıcaklığı çok daha hızlı düşürüyor, hem de daha düşük derecelere indirebiliyor. Bu ani soğuma sayesinde yakalanan antiprotonların içindeki enerji hızla düşüyor. Antiprotonlar bu hâldeyken yapılan incelemelerin, deneylerin hassasiyetini kayda değer ölçüde arttıracağına inanılıyor. Bu da evrenimizin yapı taşlarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.