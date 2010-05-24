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LG E2240S LED Monitör video inceleme

9 yıl
143,3b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG'nin giriş seviyesinde LED Aydınlatmalı Monitör çözümü olan 22" büyüklüğündeki LG E2240S'yi inceliyoruz

Bu videomuzda LG'nin giriş seviyesinde LED Aydınlatmalı Monitör çözümü olan 22" büyüklüğündeki LG E2240S'yi inceliyoruz. Bakalım LED aydınlatma giriş seviyesine neler katıyor...


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cosica 1 yıl
zaman çizelgesinde bugünkü 2006-2009 haber linkleri açılmıyor. daha önce de oldu. neden acaba?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Miasmus 6 yıl
2 yıl önce olsa belki alınabilir bir monitor sonuçta 2 yıl önce incelenmiş hatta 2.5 onun dışında artık VGA monitorlere yer yok. Özellikle bunun gibi yüksek çözünürlükte çalışanlarda ghosting adı verilen VGA monitörlerin kalıtsal hastalığı meydana gelir. Belki pek fark edilmez ancak bu problem hep vardır. Bu yüzden özellikle yüksek çözünürlükte monitor alacaklar artık (2012) bu yılda DVI monitör tercih etmeliler. Fiyatlarıda yeterince düştü.
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Belanir 7 yıl
Hani günümüzde alacak olanlar varsa diye belirteyim, uzak durun bu üründen. Ben 1 sene önce bilinçsiz bir şekilde aldım, aynen denildiği gibi Full HD ve 22' olmasının anında LED özelliğine kanıp.
VGA çıkışı olması aslında görüntüde bir sorun yaratmıyordu çünkü ürünle gelen VGA kablo çok kaliteli. Yalnız benim kablom kusurlu çıktı ve içten kırılmış durumda, bazen kırmızı renkleri aktarmıyor ve görüntüde mavi renkli dalgalanmalar oluşuyor. Kesinlikle kablo değiştirmiyorlar, sarf malzeme olduğundan ilgilenmiyor servis. Garanti kapsamında ise '' kutudan çıkan bütün ürünler garanti dahilindedir '' yazmasına rağmen. Ve bu ürünle gelen VGA kabloyu piyasada bulamıyorsunuz, 1920x1080 FULL HD çözünürlük ileten VGA kablolar satılmıyor. VGA kablo diye araştırın bakın, 1600x900 destekliyorlar maximum.
Sonuç: Ürünle gelen kabloda sorun olursa, garanti devam etse bile rezil olursunuz benim gibi. Garanti bitmişse zaten aynı durum. Tercih etmeyin sakın.
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DH Misafiri 8 yıl
Dediklerin doğru analog dijital çeviriciler görüntü kalitesini düşürüyor. Ayrıca o çözünürlükte monitöre analog video girişi saçma olmuş. Dediğin gibi 150 TL daha verir kafam rahat olur. Dediğin monitörü aldığında zaten üzerinde dijital video çıkışının hakkını verebilecek veriyolu genişliği de vardır. Olmasa neden dijital çıkış yapsınlar değil mi...
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DH Misafiri 8 yıl
E2240S-PN de karar kıldım HDMI dönüştürücü ile bu sorun halledebiliriz galiba :)şuan vatanda 267TL KDV Dahil
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xAli05 8 yıl
inceleme safhasındayım...
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xsw 8 yıl
Dün bimeks'den aldım şimdilik memnunum ekran parlak ve güzel karanklık değil bence LED farkını burada belli ediyor filmlerde daha mat ama gerçekçi bir görüntü veriyor tek eksiği sadace VGA çıkışı olması gerçi DVI çıkışı olsa 22'' FullHD LED 300TL olmazdı ayrıca ledlerde megacontras var dinamik kontras oranları çok yüksek 5.000.000:1 bu yüzden renkler soluk değil bazı gerçekleri de görmek lazım hem fiyat uygun olsun 22'', LED, FullHD, DVI, HDMI, 2ms olsun şamda kayısı hepsi bir arada olunca tuzlu oluyor bu bir gerçek. Aynı fiyata 20'' LCD alacağınıza LG E2240S 21.5'' LED mönütörü almak daha mantıklı.
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DH Misafiri 8 yıl
BEYLER ŞİMDİ BEN HİÇ BİŞEY ANLAMADIM
BEN OYUN OYNYA BİRİSİYİM ONUN İÇİN EKRAN ALACAM
LG 19" W1954S-PF GENİŞ EKRAN LCD MONİTÖR
BU MARKA İİ MİDİR OYUN İÇİN SİZ CE Bİ ŞU HDI KABLOSU FLN DEDİNİZ O NEDİR NE ŞE YARIYOONU SÖYLEYİN Bİ BENDEVAR GİRİŞİ AMA SDI GÖZÜKÜYO HEMEN CVP VERİRSENİZ SEVİNİRİM
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tolgabes64 8 yıl
Led deniyo ama elektrik bölümü öğrencileri led tv yi incelediğinde yapısının çok basit olduğunu söylüyolar.
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Musty61 8 yıl
Bu monitörü alacaktım yanlız buradaki arkadaşlar bayağı eleştirmişler bunu
Bununla W2253S-PF arasında kalmıştım. Fiyatları ve özellikleri hemen hemen aynı. Kıyas yaptırdığımda aralarındadaki fark E2240S- PN: 1000:1 (5. 000. 000:1 DFC) kontrast ve 250 cd/ m2 parlaklığa sahip, W2253S- PF ise 1000:1 (50. 000:1 DFC) kontrast ve 300 cd/ m2 parlaklığa sahip. Şimdi bunlardan hangisi daha güzel görünür, yardımcı olacak arkadaş varmı
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MegriM 8 yıl
O değil de, Mesut Çevik'in sunum yeteneği bayağı artmış ilk video'larındakine kıyasla. Tebrik ederim valla, kendini bayağı geliştirmiş.
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Virtue999 8 yıl
Arkadşlar ben bu monitörü aldım... parlaklık , renk açısından gayet iyi film dede bi ayrı zevki var ama çok kötü bi yönü var çok kafama taktım..

ben her hangi bir yazıyı yavaşça oynattığımda titreşme oluyor yazılar okunmuyor..
örneğin bi alt yazı okuyorsunuz yazı yavaş yavaş sol tarafa doğru kayarken yazı titriyor ve okunmuyor..
Ben bu monitörden önce CRT 17" tüplü kullanyordum onda bile çok rahat okuyordum..
bunun sorunu nedir düzelirmi yoksa bu monitörün özelliği bumu.. yoksa benimki bozukmu gidip değiştiriymmi napiyim bana akıl verin kafayı yicem..!
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ensaronline 8 yıl
Bedava verseler bidaha Lg almam
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StevenDiaz 8 yıl

ensaronline

Bedava verseler bidaha Lg almam





Niye be.2000 Model Lg kullanıyorum gayette memnunum
sadece çok nadir gıcık bi ses çıkarıyo o kadar.Memnunum yani
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