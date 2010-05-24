LG E2240S LED Monitör video inceleme

Bu videomuzda LG'nin giriş seviyesinde LED Aydınlatmalı Monitör çözümü olan 22" büyüklüğündeki LG E2240S'yi inceliyoruz. Bakalım LED aydınlatma giriş seviyesine neler katıyor...
ensaronline Bedava verseler bidaha Lg almam
VGA çıkışı olması aslında görüntüde bir sorun yaratmıyordu çünkü ürünle gelen VGA kablo çok kaliteli. Yalnız benim kablom kusurlu çıktı ve içten kırılmış durumda, bazen kırmızı renkleri aktarmıyor ve görüntüde mavi renkli dalgalanmalar oluşuyor. Kesinlikle kablo değiştirmiyorlar, sarf malzeme olduğundan ilgilenmiyor servis. Garanti kapsamında ise '' kutudan çıkan bütün ürünler garanti dahilindedir '' yazmasına rağmen. Ve bu ürünle gelen VGA kabloyu piyasada bulamıyorsunuz, 1920x1080 FULL HD çözünürlük ileten VGA kablolar satılmıyor. VGA kablo diye araştırın bakın, 1600x900 destekliyorlar maximum.
Sonuç: Ürünle gelen kabloda sorun olursa, garanti devam etse bile rezil olursunuz benim gibi. Garanti bitmişse zaten aynı durum. Tercih etmeyin sakın.
BEN OYUN OYNYA BİRİSİYİM ONUN İÇİN EKRAN ALACAM
LG 19" W1954S-PF GENİŞ EKRAN LCD MONİTÖR
BU MARKA İİ MİDİR OYUN İÇİN SİZ CE Bİ ŞU HDI KABLOSU FLN DEDİNİZ O NEDİR NE ŞE YARIYOONU SÖYLEYİN Bİ BENDEVAR GİRİŞİ AMA SDI GÖZÜKÜYO HEMEN CVP VERİRSENİZ SEVİNİRİM
ben her hangi bir yazıyı yavaşça oynattığımda titreşme oluyor yazılar okunmuyor..
örneğin bi alt yazı okuyorsunuz yazı yavaş yavaş sol tarafa doğru kayarken yazı titriyor ve okunmuyor..
Ben bu monitörden önce CRT 17" tüplü kullanyordum onda bile çok rahat okuyordum..
bunun sorunu nedir düzelirmi yoksa bu monitörün özelliği bumu.. yoksa benimki bozukmu gidip değiştiriymmi napiyim bana akıl verin kafayı yicem..!
Niye be.2000 Model Lg kullanıyorum gayette memnunum sadece çok nadir gıcık bi ses çıkarıyo o kadar.Memnunum yani