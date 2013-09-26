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LG G2'yi kutusundan çıkarıyoruz

5 yıl
49,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin çok uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli G2'yi kutudan çıkarma vakti geldi. Hawaii'de hazırladığımız bu videoda ayrıca kamera performansını da yorumluyoruz. 5.2-inç Full HD ekrana, Snapdragon 800 işlemcisine, 13MP OIS kameraya, 3000 mAh pile ve daha pek çok özelliğe sahip olan LG G2, Android dünyasına iddialı giriyor. Detaylar videomuzda.
 

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Sande 5 yıl en beğenilen
Bu donanım ve bu fiyata, bu saatten sonra Samsung Galaxy S4 ve HTC One alınmaz. 2014 amiral gemileri tanıtılıncaya kadar kral LG G2'dir.
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fx57 5 yıl IceRulez
IceRulez

galeriden başka birşeyi neden inceleme gereği duymadınız ?

Merhaba,

Videoda en az birkaç kez söylüyorum, ama madem sordunuz yanıtlayayım.

Bu bir kutu açma videosu, çok merak edildiği için kamera performansına ilişkin bazı görüntüleri gösterdik. Telefonun tüm detayları ve karşılaştırmaları ise inceleme videomuzda olacak.

Teşekkürler.
IceRulezgaleriden başka birşeyi neden inceleme gereği duymadınız ?Merhaba,Videoda en az birkaç kez söylüyor...
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1 Yanıt Yanıtla +68
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buraoca2 5 yıl scot
scot
Herşey işlemci ve ekran kartında bitmiyor ne yazıkki.. 1 senedir lg nexus 4 kullaniyorum ve titreşim motorundan butonlarına dokunmatik panelin alıcılarını görmeme kadar birçok kalitesiz durum mevcut. Heleki bide kendi arayüzleri nasıldır belirli bi süre sonra şişme yapacakmı güncelleme alacakmı belli deil ;) ve ayrica nexus 4 için konuşuyorum arka hoparlör arka kapağa delinerek açılmış durumda ve düz bir zemine konduğunda ses çıkmıyor! Bunu neden söylüyorum, çünki adamlardaki tasarım kıymetini araştırma hassasiyetini görüyorsunuz ne yazıkki bir daha lg mi asla ...

Merak etmeyin, bu dediginiz durumlarin hicbiri Lg Optimus G de mevcut degil. Bende Optimus G kullanicisi olarak, bir daha mi Lg, evet diyorum
scotHerşey işlemci ve ekran kartında bitmiyor ne yazıkki.. 1 senedir lg nexus 4 kullaniyorum ve titreşim motorundan butonlarına dokunmatik pan...
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DH Misafiri 5 yıl
Senelerdir guncelleme sozu veriliyor lg bu konuda hep yavas sadece nexus ta google yardimiyla gelistirdi kendini ama kendi guncellemeleri gercekten berbat ve anlamsiz alan pisman oluyor ileride ise satis yaparken 2. El piyasasi baya dusuyor turkiyede yetersiz bir guncelleme var ileride insanlari rom la filan ugrastiriyorlar gercekten sacma.
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heromex 5 yıl
Tek kelime ile mükemmel cihaz olmuş.
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Teknode 5 yıl
Bence snapdragon 800 ile telefon 10 numara calisiyor. Daha 4 ay once aldigim telefon gozume eski geldi tuh lan. :)
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Galaxys7 5 yıl
nazif21
Galaxys7
nazif21 pişman değilim diyosun gelmişin g2 formunda millete laf yetiştiriyosun.s4 galaxy serisinin en fiyasko telefonudur.senin psikolojini de anlıyorum bi telefona 2 bin tlye yakın para veriyosun daha ucuza 2 kat daha performanslısını yapınca başka firmalar zoruna gidiyo. brakın samsung fanboyluğunu.g2 discovery gibi firmaları destekleylim ki teknolojiyi ucuzaalıp samsung gibi firmalardan kazık yemeyelim

Kim 2 bin TL vermiş ben 1360 TLye aldım. G2 forumunda millete laf yetiştirmiyorum. Sen boyna bana cevap yazdığın için profilimde görünüyor o yüzden cevap yazıyorum. Bundan sonra cevap yazmam merak etme. Aynı duyarlılığı senden de bekliyorum. (Yani artık cevap yazmazsan sevinirim kapişşşşşşşşşşş ) Yine de pişman değilim
7 ayda bir telefon değiştirecek kadar zengin değilim. Bu konuda burada bitsin sen lg g2 al ben S4üm ile mutluyum :) Konu kabak tadı vermeye başladı. Yazdığın cevapların seviyesi düşmeye başladı. Bu iş kavgaya doğru gidiyor o yüzden burada keselim tamam mı? Kardeş. Senin ne aldığın beni ilgilendirmez. Lütfen daha fazla cevap yazmaya zorlama beni. Eğer illede sana cevap yazarım diyorsan senden ricam seviyeni düşürmeden cevap verirsen sevinirim
ben seviyesiz bi şey söylemedim.madem uzatmak istemiyosun neden cevap yazıyosun. kapişşş ne laaa .15 yaşında kardeşim var o bile böle saçma kelimeler kullanmıyo.

Anlaşıldı sen bu işi sidik yarışına döndürdün. En son sen mesaj yazmak zorundasın yani anladığım kadarıyla bu mesajıma da cevap yazacağını biliyorum o yüzden bu son mesajım olsun. Sana cevap yazayım diye bana hakaret etmezsin inşallah diyorum, daha da bir şey demiyorum Allah yolunu açık etsin.
Not:Benimde 26 yaşında kardeşim var. Kapiş İtalyanca anladın mı? demektir espiri olsun diye demiştim ama sen kötüye yormuşsun. üstelik laaa diyerek cevap yazman sohbetimizin seviyesinin ne kadar düştüğünün en büyük kanıtı.
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muhamnet 5 yıl
Olay fiyat olsa g2 kırıp geçmişti. Ama kötü referans yüzünden lg nin işi Türkiye de çok zor. Bugüne kadar güncelleme konusunda en kötü une sahip Firma lg.
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atillaahmetalp 5 yıl
G2 tek gecerim.
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EmreTheBand 5 yıl
Note3 varken...
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Slyvia 5 yıl
Ohoo biz onları cebimizden çıkarıyoruz
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nazif21 5 yıl
kullanıcıların merak ettiği konularda biraz daha hızlı davransanız iyi olur.kaç gün geçti hala inceleme gelmedi.aynı şeyi s4 de de yapmıştınız.
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ynshc 5 yıl
Kılıf, Ekran Filmi vs. alan var mı? Varsa nereden aldınız ve kalitesi nasıl? Gittigidiyorda sürüyle gördüm fakat çok kaliteli durmuyordu. Bilgilendirir misiniz?
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Lopster 5 yıl
Takip izlerim bir ara...
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DH Misafiri 5 yıl
üstad iç mekan çekimlerde iso performansı nasıl bİraZ iç mekan fotosu da koyarsan sevinirim
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