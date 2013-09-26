LG G2'yi kutusundan çıkarıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin çok uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli G2'yi kutudan çıkarma vakti geldi. Hawaii'de hazırladığımız bu videoda ayrıca kamera performansını da yorumluyoruz. 5.2-inç Full HD ekrana, Snapdragon 800 işlemcisine, 13MP OIS kameraya, 3000 mAh pile ve daha pek çok özelliğe sahip olan LG G2, Android dünyasına iddialı giriyor. Detaylar videomuzda.
Paylaş Tweetle
Merhaba,
Videoda en az birkaç kez söylüyorum, ama madem sordunuz yanıtlayayım.
Bu bir kutu açma videosu, çok merak edildiği için kamera performansına ilişkin bazı görüntüleri gösterdik. Telefonun tüm detayları ve karşılaştırmaları ise inceleme videomuzda olacak.
Teşekkürler.
Merak etmeyin, bu dediginiz durumlarin hicbiri Lg Optimus G de mevcut degil. Bende Optimus G kullanicisi olarak, bir daha mi Lg, evet diyorum