LG G2'yi kutusundan çıkarıyoruz

LG'nin çok uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modeli G2'yi kutudan çıkarma vakti geldi. Hawaii'de hazırladığımız bu videoda ayrıca kamera performansını da yorumluyoruz. 5.2-inç Full HD ekrana, Snapdragon 800 işlemcisine, 13MP OIS kameraya, 3000 mAh pile ve daha pek çok özelliğe sahip olan LG G2, Android dünyasına iddialı giriyor. Detaylar videomuzda.

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