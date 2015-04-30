LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası...

LG'nin yeni nesil süper telefonu G4'ü tüm detaylarıyla inceledik. Yeni nesil telefonun tasarımı, donanımı, yazılımı, kamera yetenekleri, oyun başarımı, Snapdragon 808'in analizi, karşılaştırmalı performans ve kamera değerlendirmesi. Her şey bu videomuzda! İyi seyirler...

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