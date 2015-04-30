LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Arama sırasında arama kilifi çıkıyor telefonla konuşurken önce kilit kaldırıyorum sonra telefonu kapatabiliyoru bunu nasıl kaldırabilirim
|Uyarı !!!
Şimdi...
Sony dediğin mediatek Hellio veya başkabir işlemci...Çakma Telefonlarin jcinde bulundurduğu işlemciyi kullanir 1.500 tl vercegin bir telefona yazik olur boyle bir durumda root atmaktan baska care yok
2. Ben lg g4 kulanicisi olarak telefonumdan cok memnunum şarzi cabuk bitiyor ama s6 dan hizli deil 3000 mah batarya ya gore hizli bitiyor evet bu dogru ancak lg g5 2800 mah batarya kullaniyor bunu kendinize sordunuz mu hiç? Çünkü g5 kapaliyken çok az işlemci harciyor ve tasarruf acisindan daha iyi g4 e gore
3. G4 e camur atmaya gerek yom gerek kamera açısından s6 ve s6 edgeden daha fazla isik alarak daha canli renkler sagliyor (calour spectrum sensör) dipnot lg açıkladı
4. Megapixel fotografin kalitesi deil boyutu demektie kalite lense bagli veya diyafram acıkligidir bunun en buyuk kaniti s6 edgenin proffesione fotograf cekip 12 megapixel olmamasidir
Son dip not
Biraz bilimsel konuşalım boş konuşmayalım :)
|Samsung S5, S6 VE LG G4 Sony IMX 240 Sensör kullanıyor ve bu paylaşılan fotoğraflar arasında en kötüsü G4 bunu işi fotoğraf olan anlar. :) LG G3 Sony IMX 135 Sensör kullanıyordu. Dünyanın en iyisi acaba sizce hangisi? 23MP kameralı Kullanan Sony 4K ekranlı Sony Z5 Premium olmasın. hadi Samsung az çok fotoğraftan anlıyor :) bir kaç makinesi vardı :) LG kim ? sizde burada en kötüsüne en iyi demeye devam edin. HTC M9 Toshiba Sensör kullanıyor. Piyasanın en kötüleri LG ve samsung bu fotoğraf konuda çok deneyimsizler. Millete ne gazlayacaklarını şaşırdılar LG ödüle doymuyormuş hahah
|Gecmıs olsun Erdı abı güzel bır ınceleme olmuş sızden...
DH Misafiri
Forumun 'cep telefon fotorafçılığı' başlığına bir bakın derim. önce her markayla çekilmişl binlerce fotoyu incleyin, sonra
yorum yapın..Dikkatini çekerim,şu marka bu marka diye hiç bir ima da bulunmuyorum.808 kullanıcı olarak size tavsiyem yüzlerce örnek görmeden konuşmayın.
|lg g4 ısınma sorunu varmı acil
|Herkez bataryasından bahsediyor s6 yı övüyorsunuz S6 da 2550 mAh S6 Edge de ise 2600 mAh batarya var ama G4 de 3000 mAh ve aralarındaki fiyat farkı ortada biraz gercekci olalım ve samsungu ne kadar översek övelim kitap üzerindeki hızlılıgı ne kadar fazla olursa olsun herzaman en yavaş kalan telefon oluyor kağıt üzerinde yazanlara bakarsak tabikide s6 daha iyi ama nedense sürekli en yavas telefonda samsung urunleri oluyor. Gerçekçi olalım arkadaşlar kitap üzerinde yazan ile kullanımdaki hızlar asla bir olmuyor. Herkez fiyat yüksek satamaz diyor ama telefon çıktıgından beri takip ediyorum bütün firmalarda yok satıyor şuan mesajı yazarken tekrardan teknosanın sitesine girdim ve g4 lerde tükendi yazıyor. Kim ne dersin samsung kitap üzerinde yazdıgı özellikleri asla aynı seviyde kullandırmıyor teoride evet güzel ama iş pratige geldiği zaman samsung isteneni hiç bir zaman vermiyor Şu ana kadar bütün telefon markalarından telefon kullandım ve hepsi son 1 yıl içinde çıkın telefonlarıydı bence İphone ve Lg gözüm kapalı alıcagım iki marka herkese iyi günler.
|diyoaunuz ya g4 alacağınıza g flex 2 alın diye. Sözde daha güçlüymüş. Arkadaşlar biri snapdragon 808 biri 810 kullanıyor. Arada saliselik fark var veya yok. Lg g4 ips kullansada pixel yoğunluğu açısından daha mantıklı seçim. Ayrıca kamera çözünürlüğü g flex 2 den daha iyi g4ün. Son olarak 810daki ısınma giderildimi tam olarak bilmiyorum. 808 daha mantıklı geliyor bana fark yok nerdeyse aralarında. Bu arada İphone 6 plus kullanıcısıyım. 2.el aldım ve iphone un son zammından sonra aldığım fiyatın üstüne satıp lg g4 almayı düşünüyorum.
|katılıyorum sana kardeşim kesinlikle lg g4
|Bugün Ankara Kentpark Avm'de inceledim cihazı. Hey maşallah o nasıl bir ekran nasıl bir kamera yaa :) Ayrıca dizayn mükemmel ötesi olmuş. Seramik plastik karışımı beyaz arka kapak beni benden aldı. Büyük ekrana rağmen cihazın ele oturuşu çok çok iyi. Kesinlikle s6 dan daha iyi bir görsellik sunmuş Lg G4.. Alacak herkese şimdiden hayırlı olsun :)
|ihazı elinize alıp kullandığınızda enteresan etkileyici bir dizaynı var. S6'da bir türlü hissedemediğim premium his nedense bu cihazda daha çok hissettim. G3 elime bir kez aldım ve bana verdiği hava plastik telefondu. Ha fark var mı kalite olarak, bnece de yok ama işte mühendislik burada kendini gösteriyor. Alacaklara hayırlı olsun. Bence G3'den G4'e geçmek için yeterli sebep yok. Ama küçük ekranlı telefondan büyük ekrana geçip kullanım olarak sorun çıkarmayacak dizayna sahip nadir telefonlardan. Ayrıca sunduğu kamera kalitesi vs. mükemmel. S6 ile kıyaslamıyorum çünkü artık o cihaz kapalı kutu olarak ayrı bir kesime hitap ediyor :) her ne kadar iPhone olmasa da. Kamera olarak benim Z3 Compact'tan kapalı mekanda performansı çok çok daha mükemmel. Ben açıkcası düşünüyorum. Hatta 23'ünde satılığa çıkarsa alabilirim.
|İşin gerçeği LG her zaman daha çok sempatik gelmiştir bana ancak her marka için söylüyorum önceki nesil telefonların yapamadığı ne var ya nasıl bir çılgınlık bu. Telefon fiyatları aldı başını gitti Samsung, I Phone, LG, Sonyi HTC al birini vur ötekine. Amiral gemi diye 2000 TL den aşağı telefon çıkmaz oldu. Çok amiral istiyorsanız alın 1300 TL civarında (ki yine pahalı bence) geçen sene çıkan amiral gemilerden kullanın he parası olan alır orası ayrı demeninde bir alemi yok bu kadar para vermek bence çok saçma ve yanlış.
| LG G4 ile S6 arasındaki kamera farkını anlayamabileceğiniz tek mekan; mesela bir alışveriş merkezi içrisinde bir mağaza, veyahut sinema, spor salonlar yani tamemn elektrik ışıklandırması alan mekanlar. Ve ciddi farkı olduğuna emin olabilirsiniz. Sırf merakımdan Konya'dan Alışveriş Merkezinin içerisinde bulunan LG Mağzasında Z3 Compact ile aynı açıdan arka arkaya foto çektim ve fark inanılmaz boyuttaydı. Ama S6 kullanan biri olmadığından ikisini canlı olarak deneyemedim. Şimdi ben büyük ekran teelfon alacağım ve güncel cihazlara baktığımda fiyatı en uygun sanırım LG G4. 2 gün önce Apple'ın yaptığı zamlardan sonra kimse kusura bakmasın geliri iyi biri olarak bana bile ağır geldi. Artık iPhone çözümünü yurtdışından arayacağım :)
Ayrıca ben açıkcası şahsi verilerimi vede fotoğraflarımı telefon hafızasına asla kaydetmem. Hem güvenlik hemde kapasite olarak SD karta mecburum ve S6'yı daha bu noktada eledim. Ayrıca çıkarılabilir batarya olmasının avantajlarını hep seyahatlerimde yaşadım. Harici bir batarya şar standı ve ekstra orjinal bir batarya Note 4 kullanırken çok işimi görüyordu. Velhasıl S6 sanki biraz daha sakin soft telefon kullanıcıları için çıkmış bir cihaz gibi geliyor. S6'nın performansına gelince; ne zaman AutoCad gibi programlar çıkmaya başladı o zaman o donanıma para veririm. Arkadaş o kadar performans canavarı ama rehber açılışı olsun uygulama oyun çalıştırma Snapdragon 808 ile saliseler farkedecekse aman Sd kart ve çıkarılabilir batarya bana daha sıcak geliyor.
|Çok Geçmiş Olsun ERDİ Hocam, Herşeyin Başı Sağlık...
|ERDİ BEY öncelikle incelemeniz bi tarafa çok çok geçmiş olsun bel fıtığın dan muzdariptim bir hafta öncede bende ameliyat oldum umarım sizde MİKRODİSKEKTOMİ yöntemiyle ameliyat olmuşunuzdur teşbihte hata olmaz eşşek ten düşenin halini eşşekten düşen anlarmış şöyle bir yorumlara baktım da adınıza bir geçmiş olsun diyen göremedim.Ben tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletir çaşılma hayatınız da sağlığına dikkat etmenizi ve başarı diliyorum.
Reklam almanızı anlıyorum lakin bu videolu reklamlar biraz sıkıntı.
Az önce linki açar açmaz son ses reklam açıldı ve müzik sistem bileşenlerim yüzünden sesi kısmam zaman aldı şuan bir problem olmadı ama başka zamanlar örneğin resmi iş günü vakitleri uyuyan kişiler çok.
Kısık ses ile başlaması reklamların ve ses ayarının yapılabilmesi çok ince ve hoş bir düşünce olur.
Sevgilerle...