Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası...

4 yıl
123,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin yeni nesil süper telefonu G4'ü tüm detaylarıyla inceledik. Yeni nesil telefonun tasarımı, donanımı, yazılımı, kamera yetenekleri, oyun başarımı, Snapdragon 808'in analizi, karşılaştırmalı performans ve kamera değerlendirmesi. Her şey bu videomuzda! İyi seyirler...
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Onurhan61 4 yıl en beğenilen
Benim size bir önerim olacak belki ince bir detay ama bunu uyarlamanız çok klas bir hareket olur.
Reklam almanızı anlıyorum lakin bu videolu reklamlar biraz sıkıntı.
Az önce linki açar açmaz son ses reklam açıldı ve müzik sistem bileşenlerim yüzünden sesi kısmam zaman aldı şuan bir problem olmadı ama başka zamanlar örneğin resmi iş günü vakitleri uyuyan kişiler çok.
Kısık ses ile başlaması reklamların ve ses ayarının yapılabilmesi çok ince ve hoş bir düşünce olur.
Sevgilerle...
Benim size bir önerim olacak belki ince bir detay ama bunu uyarlamanız çok klas bir hareket olur.Reklam almanızı anlıyorum lakin bu videolu reklamlar biraz ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
sakal iyi
g4 kötü
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bonafide 4 yıl
G3 le elle tutulur tek farkı kamera gibi geldi bana. Ufak tefek şeylerde var tabi ama 1200 e G3 alınırken G4e bu kadar verilir mi ? Tartışılır.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
complete_ 2 yıl
Arama sırasında arama kilifi çıkıyor telefonla konuşurken önce kilit kaldırıyorum sonra telefonu kapatabiliyoru bunu nasıl kaldırabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Uyarı !!!
Şimdi...
Sony dediğin mediatek Hellio veya başkabir işlemci...Çakma Telefonlarin jcinde bulundurduğu işlemciyi kullanir 1.500 tl vercegin bir telefona yazik olur boyle bir durumda root atmaktan baska care yok
2. Ben lg g4 kulanicisi olarak telefonumdan cok memnunum şarzi cabuk bitiyor ama s6 dan hizli deil 3000 mah batarya ya gore hizli bitiyor evet bu dogru ancak lg g5 2800 mah batarya kullaniyor bunu kendinize sordunuz mu hiç? Çünkü g5 kapaliyken çok az işlemci harciyor ve tasarruf acisindan daha iyi g4 e gore
3. G4 e camur atmaya gerek yom gerek kamera açısından s6 ve s6 edgeden daha fazla isik alarak daha canli renkler sagliyor (calour spectrum sensör) dipnot lg açıkladı
4. Megapixel fotografin kalitesi deil boyutu demektie kalite lense bagli veya diyafram acıkligidir bunun en buyuk kaniti s6 edgenin proffesione fotograf cekip 12 megapixel olmamasidir
Son dip not
Biraz bilimsel konuşalım boş konuşmayalım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Samsung S5, S6 VE LG G4 Sony IMX 240 Sensör kullanıyor ve bu paylaşılan fotoğraflar arasında en kötüsü G4 bunu işi fotoğraf olan anlar. :) LG G3 Sony IMX 135 Sensör kullanıyordu. Dünyanın en iyisi acaba sizce hangisi? 23MP kameralı Kullanan Sony 4K ekranlı Sony Z5 Premium olmasın. hadi Samsung az çok fotoğraftan anlıyor :) bir kaç makinesi vardı :) LG kim ? sizde burada en kötüsüne en iyi demeye devam edin. HTC M9 Toshiba Sensör kullanıyor. Piyasanın en kötüleri LG ve samsung bu fotoğraf konuda çok deneyimsizler. Millete ne gazlayacaklarını şaşırdılar LG ödüle doymuyormuş hahah
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lag3 3 yıl
Gecmıs olsun Erdı abı güzel bır ınceleme olmuş sızden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arokh 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung S5, S6 VE LG G4 Sony IMX 240 Sensör kullanıyor ve bu paylaşılan fotoğraflar arasında en kötüsü G4 bunu işi fotoğraf olan anlar. :) LG G3 Sony IMX 135 Sensör kullanıyordu. Dünyanın en iyisi acaba sizce hangisi? 23MP kameralı Kullanan Sony 4K ekranlı Sony Z5 Premium olmasın. hadi Samsung az çok fotoğraftan anlıyor :) bir kaç makinesi vardı :) LG kim ? sizde burada en kötüsüne en iyi demeye devam edin. HTC M9 Toshiba Sensör kullanıyor. Piyasanın en kötüleri LG ve samsung bu fotoğraf konuda çok deneyimsizler. Millete ne gazlayacaklarını şaşırdılar LG ödüle doymuyormuş hahah


Forumun 'cep telefon fotorafçılığı' başlığına bir bakın derim. önce her markayla çekilmişl binlerce fotoyu incleyin, sonra
yorum yapın..Dikkatini çekerim,şu marka bu marka diye hiç bir ima da bulunmuyorum.808 kullanıcı olarak size tavsiyem yüzlerce örnek görmeden konuşmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
lg g4 ısınma sorunu varmı acil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Herkez bataryasından bahsediyor s6 yı övüyorsunuz S6 da 2550 mAh S6 Edge de ise 2600 mAh batarya var ama G4 de 3000 mAh ve aralarındaki fiyat farkı ortada biraz gercekci olalım ve samsungu ne kadar översek övelim kitap üzerindeki hızlılıgı ne kadar fazla olursa olsun herzaman en yavaş kalan telefon oluyor kağıt üzerinde yazanlara bakarsak tabikide s6 daha iyi ama nedense sürekli en yavas telefonda samsung urunleri oluyor. Gerçekçi olalım arkadaşlar kitap üzerinde yazan ile kullanımdaki hızlar asla bir olmuyor. Herkez fiyat yüksek satamaz diyor ama telefon çıktıgından beri takip ediyorum bütün firmalarda yok satıyor şuan mesajı yazarken tekrardan teknosanın sitesine girdim ve g4 lerde tükendi yazıyor. Kim ne dersin samsung kitap üzerinde yazdıgı özellikleri asla aynı seviyde kullandırmıyor teoride evet güzel ama iş pratige geldiği zaman samsung isteneni hiç bir zaman vermiyor Şu ana kadar bütün telefon markalarından telefon kullandım ve hepsi son 1 yıl içinde çıkın telefonlarıydı bence İphone ve Lg gözüm kapalı alıcagım iki marka herkese iyi günler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
diyoaunuz ya g4 alacağınıza g flex 2 alın diye. Sözde daha güçlüymüş. Arkadaşlar biri snapdragon 808 biri 810 kullanıyor. Arada saliselik fark var veya yok. Lg g4 ips kullansada pixel yoğunluğu açısından daha mantıklı seçim. Ayrıca kamera çözünürlüğü g flex 2 den daha iyi g4ün. Son olarak 810daki ısınma giderildimi tam olarak bilmiyorum. 808 daha mantıklı geliyor bana fark yok nerdeyse aralarında. Bu arada İphone 6 plus kullanıcısıyım. 2.el aldım ve iphone un son zammından sonra aldığım fiyatın üstüne satıp lg g4 almayı düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugrad 3 yıl DH Misafiri
katılıyorum sana kardeşim kesinlikle lg g4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..scream.. 4 yıl
Bugün Ankara Kentpark Avm'de inceledim cihazı. Hey maşallah o nasıl bir ekran nasıl bir kamera yaa :) Ayrıca dizayn mükemmel ötesi olmuş. Seramik plastik karışımı beyaz arka kapak beni benden aldı. Büyük ekrana rağmen cihazın ele oturuşu çok çok iyi. Kesinlikle s6 dan daha iyi bir görsellik sunmuş Lg G4.. Alacak herkese şimdiden hayırlı olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samonite 4 yıl
ihazı elinize alıp kullandığınızda enteresan etkileyici bir dizaynı var. S6'da bir türlü hissedemediğim premium his nedense bu cihazda daha çok hissettim. G3 elime bir kez aldım ve bana verdiği hava plastik telefondu. Ha fark var mı kalite olarak, bnece de yok ama işte mühendislik burada kendini gösteriyor. Alacaklara hayırlı olsun. Bence G3'den G4'e geçmek için yeterli sebep yok. Ama küçük ekranlı telefondan büyük ekrana geçip kullanım olarak sorun çıkarmayacak dizayna sahip nadir telefonlardan. Ayrıca sunduğu kamera kalitesi vs. mükemmel. S6 ile kıyaslamıyorum çünkü artık o cihaz kapalı kutu olarak ayrı bir kesime hitap ediyor :) her ne kadar iPhone olmasa da. Kamera olarak benim Z3 Compact'tan kapalı mekanda performansı çok çok daha mükemmel. Ben açıkcası düşünüyorum. Hatta 23'ünde satılığa çıkarsa alabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silentsv 4 yıl
İşin gerçeği LG her zaman daha çok sempatik gelmiştir bana ancak her marka için söylüyorum önceki nesil telefonların yapamadığı ne var ya nasıl bir çılgınlık bu. Telefon fiyatları aldı başını gitti Samsung, I Phone, LG, Sonyi HTC al birini vur ötekine. Amiral gemi diye 2000 TL den aşağı telefon çıkmaz oldu. Çok amiral istiyorsanız alın 1300 TL civarında (ki yine pahalı bence) geçen sene çıkan amiral gemilerden kullanın he parası olan alır orası ayrı demeninde bir alemi yok bu kadar para vermek bence çok saçma ve yanlış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samonite 4 yıl
LG G4 ile S6 arasındaki kamera farkını anlayamabileceğiniz tek mekan; mesela bir alışveriş merkezi içrisinde bir mağaza, veyahut sinema, spor salonlar yani tamemn elektrik ışıklandırması alan mekanlar. Ve ciddi farkı olduğuna emin olabilirsiniz. Sırf merakımdan Konya'dan Alışveriş Merkezinin içerisinde bulunan LG Mağzasında Z3 Compact ile aynı açıdan arka arkaya foto çektim ve fark inanılmaz boyuttaydı. Ama S6 kullanan biri olmadığından ikisini canlı olarak deneyemedim. Şimdi ben büyük ekran teelfon alacağım ve güncel cihazlara baktığımda fiyatı en uygun sanırım LG G4. 2 gün önce Apple'ın yaptığı zamlardan sonra kimse kusura bakmasın geliri iyi biri olarak bana bile ağır geldi. Artık iPhone çözümünü yurtdışından arayacağım :)
Ayrıca ben açıkcası şahsi verilerimi vede fotoğraflarımı telefon hafızasına asla kaydetmem. Hem güvenlik hemde kapasite olarak SD karta mecburum ve S6'yı daha bu noktada eledim. Ayrıca çıkarılabilir batarya olmasının avantajlarını hep seyahatlerimde yaşadım. Harici bir batarya şar standı ve ekstra orjinal bir batarya Note 4 kullanırken çok işimi görüyordu. Velhasıl S6 sanki biraz daha sakin soft telefon kullanıcıları için çıkmış bir cihaz gibi geliyor. S6'nın performansına gelince; ne zaman AutoCad gibi programlar çıkmaya başladı o zaman o donanıma para veririm. Arkadaş o kadar performans canavarı ama rehber açılışı olsun uygulama oyun çalıştırma Snapdragon 808 ile saliseler farkedecekse aman Sd kart ve çıkarılabilir batarya bana daha sıcak geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magrur0253 4 yıl
Çok Geçmiş Olsun ERDİ Hocam, Herşeyin Başı Sağlık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ERDİ BEY öncelikle incelemeniz bi tarafa çok çok geçmiş olsun bel fıtığın dan muzdariptim bir hafta öncede bende ameliyat oldum umarım sizde MİKRODİSKEKTOMİ yöntemiyle ameliyat olmuşunuzdur teşbihte hata olmaz eşşek ten düşenin halini eşşekten düşen anlarmış şöyle bir yorumlara baktım da adınıza bir geçmiş olsun diyen göremedim.Ben tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletir çaşılma hayatınız da sağlığına dikkat etmenizi ve başarı diliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,5b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,3b izlenme · 18 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,1b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
20:18
Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi
11,5b izlenme · 6 ay
08:29
Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor
10,1b izlenme · 1 yıl
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,5b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
10:21
Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim
21,9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim