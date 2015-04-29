LG G4 hakkında merak edilen her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
wolf silver
sorunuzun cevabını şu şekilde vereyim. Sanırım pazara şu an sunmuş olduğu G Flex 2 adlı telefonlarından haberiniz yok bi incelemenizi tavsiye ederim :)
Ayrıca bu işler strateji işidir şu an samsung pazarda tek görünebilir ama G4 piyasaya çıktıktan sonra satış hacmini tekrar karşılaştırmanızı öneririm :)
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lg g4 ile ilgili tüm bilgiler burada olacak..
|İphone 6 dan 100 tl farkla Türkiye piyasasında can çekişebilir gibi duruyor aynı şey M9 için de geçerli. Büyük risk almışlar.
|Bu cihaz pahalı çıkarsa acele etmemek lazım. Çünkü LG'nin fiyatı hem cazip çıkar hemde hızlı düşer. 2399 TL lanse edilen fiyat kalktı ve yeni fiyat merak konusu.
|Nedense g4 ü beğenmedim.
|daha önce 2399 tl den türkiyeye gireceğini söylemiştim. ve öyle de oldu. telefon ne yazık ki bu donanımda bu fiyatla Türkiye iddasını kaybetmiştir... kamerası iyi duryor ama lenslerin öalzeme kalitesi nedir bilmiyoruz... aynı çekimi 3-4 sene ilk günkü gibi yapabilecek kalitede lensler şuan sadece ıphone da var sanırım
|Erdi Abi anlatsın sabaha kadar dinlerim samimi,doğal, efendi, güzel insan... Seçimlerde aday ol oyum sana Erdi Abi :) ????
|bu tel cok gereksiz olmus g3 varken cokta fark yok birde su tasarim hala degismemiz puanim 7.4/10
| Ben lg g4 ün amerika mağazalarına ne zaman çıkacağını merak etmiştim bilen varmı yakınım alacak 1 2 hafta sonra gidecek getirebilir mi acaba
TEŞEKKÜRLER
|G2'den beri alt ve üst boşluklar eşit değil. Alt ve üst eşit bırakılsa çok daha güzel bir tasarım olacak.
|Bu telefon bildiğin g3+.. kalınlaşan ekran ve güncelleştirilmiş snapdragon.. buna bu kadar parayı verene kadar s6 alırım. Hevesimi alınca da satarım. Onun piyasası daha zor düşer bundan..
mu5tafa
Tüm android cihazların piyasası engellenemez şekilde düşmekte, geçtiğimiz yıl özellikle g3 piyasası darmaduman oldu, bence en büyük sebebi paralel ithalat cihazlar. Eğer zarar etmemek istiyorsanız apple ;)
Not: Bende android kullanıcısıyım :)
Merhaba,
Malesef bir aydır önemli bir rahatsızlıkla uğraşıyorum ve sadece bir hafta önce ameliyat oldum.
Bu önemli lansmanı kaçırmamak ve sizlere kalite içerik sunabilmek adına adına yarım yamalak toparlanmış halimle etkinliğe katıldım.
Umarım faydalı olmuştur, bir kaç güzel video da yolda.
Tam olarak iyileşmem ve daha çok içerikle ekranlara dönmem bir iki haftayı daha bulacak gibi.
Teşekkür ederim.