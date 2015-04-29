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LG G4 hakkında merak edilen her şey!

4 yıl
35,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği modellerden LG G4, bugün yapılan özel bir etkinlik ile ülkemizde lanse edilen. Yeni telefon hakkında merak edilen her şeyi LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy ile konuştuk, iyi seyirler.
 

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fx57 4 yıl en beğenilen NeroWin
NeroWin

Erdi abi seni özelemişiz ya, donanımhabere hoş geldin.

Merhaba,

Malesef bir aydır önemli bir rahatsızlıkla uğraşıyorum ve sadece bir hafta önce ameliyat oldum.

Bu önemli lansmanı kaçırmamak ve sizlere kalite içerik sunabilmek adına adına yarım yamalak toparlanmış halimle etkinliğe katıldım.

Umarım faydalı olmuştur, bir kaç güzel video da yolda.

Tam olarak iyileşmem ve daha çok içerikle ekranlara dönmem bir iki haftayı daha bulacak gibi.

Teşekkür ederim.
NeroWinErdi abi seni özelemişiz ya, donanımhabere hoş geldin.Merhaba,Malesef bir aydır önemli bir rahatsızl...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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strathmorea 4 yıl
Erdi resmen Türkiye müdüründen daha çok bilgi vermiş telefon hakkında. Adamın kurduğu 10 cümleden 8 i lg nin ne kadar muhteşem ve kullanıcı dostu olduğu hakkındaki reklam sözlerinden ibaret. komik olmuş.
Erdi resmen Türkiye müdüründen daha çok bilgi vermiş telefon hakkında. Adamın kurduğu 10 cümleden 8 i lg nin ne kadar muhteşem ve kullanıcı dostu olduğu hakkınd...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Jakkoba 4 yıl
LG'nin G2 den sonra yaptığı cihazlar nedense çok soğuk geliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
wolf silver
Keşke müdür beye şu soruyu sorsaydınız Bu yıl bilerek mi pazarı SAMSUNGA bıraktınız? KİMSE KUSURA BAKMASIN EĞER ŞU TELEFON 2000 TL Yİ GEÇTİM 1800 ALTINDA GELMESE İŞİ ZOR... ŞU DURUMDA SAMSUNGU ALMAMAK İÇİN TEK BİR MANTIKLI NEDEN VAR. MİCRO SD KART GİRİŞİ.. ŞİMDİ BAZI ARKADAŞLAR DİYECEK 64 GB YADA 128 GB AL.. EĞER 32 GB Sİ 2500 TL İSE 3000 TL VERMEK MANTIKSIZ. GİDER 50-60 TL YE MİCRO SD KART ALIRSINIZ...

sorunuzun cevabını şu şekilde vereyim. Sanırım pazara şu an sunmuş olduğu G Flex 2 adlı telefonlarından haberiniz yok bi incelemenizi tavsiye ederim :)
Ayrıca bu işler strateji işidir şu an samsung pazarda tek görünebilir ama G4 piyasaya çıktıktan sonra satış hacmini tekrar karşılaştırmanızı öneririm :)
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jizzy quatily 4 yıl
facebook.com/...
lg g4 ile ilgili tüm bilgiler burada olacak..
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poyrazkadr10 4 yıl
İphone 6 dan 100 tl farkla Türkiye piyasasında can çekişebilir gibi duruyor aynı şey M9 için de geçerli. Büyük risk almışlar.
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samonite 4 yıl
Bu cihaz pahalı çıkarsa acele etmemek lazım. Çünkü LG'nin fiyatı hem cazip çıkar hemde hızlı düşer. 2399 TL lanse edilen fiyat kalktı ve yeni fiyat merak konusu.
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Mar00N 4 yıl
Nedense g4 ü beğenmedim.
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technoroom 4 yıl
daha önce 2399 tl den türkiyeye gireceğini söylemiştim. ve öyle de oldu. telefon ne yazık ki bu donanımda bu fiyatla Türkiye iddasını kaybetmiştir... kamerası iyi duryor ama lenslerin öalzeme kalitesi nedir bilmiyoruz... aynı çekimi 3-4 sene ilk günkü gibi yapabilecek kalitede lensler şuan sadece ıphone da var sanırım
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi Abi anlatsın sabaha kadar dinlerim samimi,doğal, efendi, güzel insan... Seçimlerde aday ol oyum sana Erdi Abi :) ????
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igetsky 4 yıl
bu tel cok gereksiz olmus g3 varken cokta fark yok birde su tasarim hala degismemiz puanim 7.4/10
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Sherlock Holes 4 yıl
Ben lg g4 ün amerika mağazalarına ne zaman çıkacağını merak etmiştim bilen varmı yakınım alacak 1 2 hafta sonra gidecek getirebilir mi acaba
TEŞEKKÜRLER
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MrKemal17 4 yıl
G2'den beri alt ve üst boşluklar eşit değil. Alt ve üst eşit bırakılsa çok daha güzel bir tasarım olacak.
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mu5tafa 4 yıl
Bu telefon bildiğin g3+.. kalınlaşan ekran ve güncelleştirilmiş snapdragon.. buna bu kadar parayı verene kadar s6 alırım. Hevesimi alınca da satarım. Onun piyasası daha zor düşer bundan..
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acrobat67 4 yıl mu5tafa
mu5tafa

Bu telefon bildiğin g3+.. kalınlaşan ekran ve güncelleştirilmiş snapdragon.. buna bu kadar parayı verene kadar s6 alırım. Hevesimi alınca da satarım. Onun piyasası daha zor düşer bundan..

Tüm android cihazların piyasası engellenemez şekilde düşmekte, geçtiğimiz yıl özellikle g3 piyasası darmaduman oldu, bence en büyük sebebi paralel ithalat cihazlar. Eğer zarar etmemek istiyorsanız apple ;)

Not: Bende android kullanıcısıyım :)
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