LG G4 hakkında merak edilen her şey!

Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği modellerden LG G4, bugün yapılan özel bir etkinlik ile ülkemizde lanse edilen. Yeni telefon hakkında merak edilen her şeyi LG Türkiye'den Ufuk Gürsoy ile konuştuk, iyi seyirler.

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