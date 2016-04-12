LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları

LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu G5'in resmi tanıtımı yapıldı. Peki telefon hangi özelliklerle geliyor ve son kullanıcı satış fiyatı ne olacak ? Tüm bu detaylar videomuzda.

LG'nin yeni nesil amiral gemi süper telefon modeli G5 nihayet ülkemize giriş yaptı. Peki yeni telefon hangi fiyattan geliyor ve başka neler sunuyor. Merak edilen her şey bu videoda.