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LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları

3 yıl
61,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu G5'in resmi tanıtımı yapıldı. Peki telefon hangi özelliklerle geliyor ve son kullanıcı satış fiyatı ne olacak ? Tüm bu detaylar videomuzda.
LG'nin yeni nesil amiral gemi süper telefon modeli G5 nihayet ülkemize giriş yaptı. Peki yeni telefon hangi fiyattan geliyor ve başka neler sunuyor. Merak edilen her şey bu videoda.
  

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Rezn0v.dll 3 yıl en beğenilen
Kendinizi S7 Edge ile bir tutmaya cüret bile etmeyin sayın lg Türkiye. En basitinden suya ve toza karşı dayanıklılığın yok ekran kasa oranın kötü pilin kötü neyin üstün bana anlatsana saydıklarının hepsini zaten exynos 8890 da veriyor yok vulkan yok spectra vs. Birde utanmadan güncellemeyi en hızlı biz veriyoruz diyosun Android N çıkacak daha G3ler Marshmallow alamadı. Beyler 3 ay bekleyin N11de 1399'a alırsınız.

BÜYÜK NOT: G2 KULLANICISI
Kendinizi S7 Edge ile bir tutmaya cüret bile etmeyin sayın lg Türkiye. En basitinden suya ve toza karşı dayanıklılığın yok ekran kasa oranın kötü pilin kötü ne...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Crashlone 3 yıl
Born To Die.
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Pulstar 3 yıl
Bu Ufuk Gürsoy gibi lafı evirip, çevirip, kıvırarak çok konuşup hiçbir şey anlatmayan şirket yöneticilerini hiç sevmiyorum.

Bunları bir odaya toplayacaksın sadece su vererek üzerlerine kapıyı kilitleyip sabahtan akşama kadar Qualcomm'dan Barış Ruacan röportajlarını ders niteliğinde dinleteceksin.

Belki bir şeyler, en azından sorulan soruya net cevap vermeyi öğrenirler.
Bu Ufuk Gürsoy gibi lafı evirip, çevirip, kıvırarak çok konuşup hiçbir şey anlatmayan şirket yöneticilerini hiç sevmiyorum.Bunları bir odaya toplay...
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RawShed 3 yıl
Yav bune ya çok pahalı
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Morphinz 3 yıl
5000 lira yapın lan ne olursunuz. Çok ucuz olmuş bu...
Bir telefon için en az 5 ay çalışmamız lazım bence!!!
Çıldırmayın arkadaşlar ne gerek var Allah aşkına bu paraları vermeye!
Gidin çin'den Xiaomi note3 alın 600-700 TL'ye. Bu telefonuda 2 yıl kullanacaksınız G5'ide...
Ancak maaşımın yarısının yeteceği kadar bir telefon alırım!
Amerika da adamlar maaşının 3'de 1'i ile bu telefonu alabiliyor...
Ülkemizde çoğu insanın bu telefonu almak için 5 ay çalışması lazım.
Bilgisayar Mühendisiyim ve benim ne bu telefona ihtiyacım var, nede bu paraları verecek kadar aptalım!!!
Teknolojiye ölü yatırım yapmayın, Gidin o parayla hayatınızı yaşayın!
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ICromwelleI 3 yıl
Bir kaç aya fiyatı iner büyük ihtimalle zaten Ufuk beyi hiç samimi bulmuyorum genelde hep kaçamak yanıtlar vermede birinci adam.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Ha bu arada sayın barzo hanımefendi bana yazdığın kadınsı cevabı da atta insanlar ne olduğunu anlasın :)
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DH Misafiri 3 yıl
Bence tasarımı gayet hoş. Ki ben tasarımdan ziyade işlevselliğine ve donanımına bakarım. Donanımı çok iyi. Modüler oluşu ve bataryasının çıkarılabilir oluşu tercih nedeni. Samsung çıkarılabilir batarya olayını bıraktığından beri benim için bitmiştir. Artık şu ilkel usb 2.0 ısrarından vazgeçip usb type-c ye geçmeli. 2800+ paralara usb 2.0 lı cihaz satmaya utanır insan. G5 e gelince tasarımı Samsung unki gibi ekranı yanlardan eğimli olabilirdi, harikada olurdu. Ama bu seferde Samsung u taklit etti diye eleştirilirdi.
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` quaD. 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bence tasarımı gayet hoş. Ki ben tasarımdan ziyade işlevselliğine ve donanımına bakarım. Donanımı çok iyi. Modüler oluşu ve bataryasının çıkarılabilir oluşu tercih nedeni. Samsung çıkarılabilir batarya olayını bıraktığından beri benim için bitmiştir. Artık şu ilkel usb 2.0 ısrarından vazgeçip usb type-c ye geçmeli. 2800+ paralara usb 2.0 lı cihaz satmaya utanır insan. G5 e gelince tasarımı Samsung unki gibi ekranı yanlardan eğimli olabilirdi, harikada olurdu. Ama bu seferde Samsung u taklit etti diye eleştirilirdi.

Ben cikan batarya kullanan gormedim
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Katibim 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence tasarımı gayet hoş. Ki ben tasarımdan ziyade işlevselliğine ve donanımına bakarım. Donanımı çok iyi. Modüler oluşu ve bataryasının çıkarılabilir oluşu tercih nedeni. Samsung çıkarılabilir batarya olayını bıraktığından beri benim için bitmiştir. Artık şu ilkel usb 2.0 ısrarından vazgeçip usb type-c ye geçmeli. 2800+ paralara usb 2.0 lı cihaz satmaya utanır insan. G5 e gelince tasarımı Samsung unki gibi ekranı yanlardan eğimli olabilirdi, harikada olurdu. Ama bu seferde Samsung u taklit etti diye eleştirilirdi.

sanırlarki samsung bataryası çıkarılabilen model artık üretmiyor,bırakmadı hala çıkarılabilir bataryalı modelleri var samsungun
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Stand Alone 3 yıl
İki kelimeyi bir araya dahi getiremeyen, iletişim özürlüsü yöneticileri kim ve neden işe alıyor? Şu ülkede torpilsiz bir yere gelen adam yok arkadaş, şu forumdan adam alsan daha iyi anlatacak adam bulursun. Eşek yüküyle maaş alıyorlar utanmazlar, satacakları telefonun özelliklerini bile doğru düzgün bilmiyorlar.
Torpili, adam kayırmayı bırakın da işi bilen adamları yönetici yapın.
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skywalker06 3 yıl
Lg fiyattan kaybetti o aksesuarlardan en az birini hediye verecekti bu fiyatla s7 daha çok satar.
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huseyincarnege 3 yıl
ama bizi üzerek çıktı 2799nedir yahu goya 2199tl civarı düşünüyolardı
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MrSAVIOR 3 yıl
max 1500 ₺ olmalıydı cok fazla pahalı cıkıyor
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kadirirdem 3 yıl
hiçbir telefona o kadar para vermem ama diyelim ki vereceğim o telefon s7 edge olurdu,ufuk bey kusura bakmasın....
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Pulstar 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

hiçbir telefona o kadar para vermem ama diyelim ki vereceğim o telefon s7 edge olurdu,ufuk bey kusura bakmasın....


Benim de Samsung Galaxy S7 veya HTC 10 olurdu. Ufuk bey de kusuruma bakabilir, nema problema...
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hallac58 3 yıl
hiç acele etmeyin, sabredin cihaz çıktıktan fazla değil maksimum 2 ay sonra 1500 tl tabi 100 tl kredi kartına puan avantajı ile... :-)
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