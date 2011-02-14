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LG Mobile'dan Android 3.0 işletim sistemli ve 8.9 inç ekranlı tablet: Optimus Pad

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan Android 3.0 işletim sistemli ve 8.9 inç ekranlı tablet: Optimus Pad
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LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi kapsamında, P920 Optimus 3D'nin yanı sıra yep yeni Android tableti Optimus Pad'i teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı. Optimus Pad, Optimus 3D ile aynı şekilde sunduğu 3D deneyimiyle güçlü rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun gücünü ve Google'ın tabletlere özel geliştirdiği mobil işletim sistemi 3.0 ''Honeycomb'' desteğini arkasına alan 654 gram ağırlığındaki, 12.6 mm kalınlığındaki Optimus Pad, 8.9 inç (~22.6 cm) boyutunda ve 1280 x 768 piksel (WXGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Ekran boyutu faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda Optimus Pad'in, Apple iPad ile Samsung Galaxy Tab arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün.

Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA+ ile Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına destek veren Optimus Pad, yine Optimus 3D ile aynı şekilde 5 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamerayı bünyesinde barındırmakta. Böylece stereoskopik çekimler yapabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak cihazın Full HD video kaydı yapabildiği ve Full HD video oynatabildiği belirtiliyor. (Full HD video kaydının 3D olup olmadığına dair bilgi henüz yok) Ancak bu sefer yaptığımız 3D çekimleri Optimus Pad'in 8.9 inç'lik dokunmatik ekranından izlemek için özel gözlüğün gerekli olduğu söylenmekte.

HDMI 1.4 portuna yer verilen ve yaptığımız çekimleri Youtube'un 3D kanalına kolayca yükleyebileceğimiz LG Optimus Pad'in mart ayından itibaren dağıtımına başlanması planlanırken fiyatla ilgili herhangi bir ipucu verilmedi.

Editörün notu: Elimize farklı gelişmeler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

LG Mobile'dan Android 3.0 işletim sistemli ve 8.9 inç ekranlı tablet: Optimus Pad
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http://www.phonearena.com/news/LG-details-the-LG-Optimus-Pad-tablet_id16722 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
len bu tegra 2 de iyi yaygınlaştı he bi denemek lazım şu işlemciye gelsinde bi telefonlar
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Rainbow6 8 yıl
LG nin kotu reklamlar serisinden sonra bunla ilgili guzel bi reklam seyrettim belki link atan olur nerde buldugumu hatirlamiyorum ...

Reklamda cihazin ozellikleri gorsel olarak tanitilirken bi oyun aciyolar oyun street fighter gibi bisi dovusculerden biri RYU ya benziyo adida optimus diger dovuscude Steve Jobs a benziyo adida APAD oyun baslar baslamaz optimus adapin surata tekmeyi bi yapistiriyo akillara zarar :)

Youtube linki burda seyretmek isterseniz siteye vidyo yukleme nasil yapiliyo bilmiyorum

.
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chakra 8 yıl
Ekran büyüklüğü çok iyi görünüyor.
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sangreal_1905 8 yıl
baksana bide HDMI 1.4 portu var daha günümüzde birçok teelvızyonda yokken :D
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nurullah601 8 yıl
len bu tegra 2 de iyi yaygınlaştı he bi denemek lazım şu işlemciye gelsinde bi telefonlar
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DH Misafiri 8 yıl
ipad bunun yanında oyuncak desek yeridir
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Furkan! 8 yıl
Gözlüksüz yokmu ? bişi demiyorm....
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NomadCRY 8 yıl
Furkan!

Gözlüksüz yokmu ? bişi demiyorm....

Evet Toshiba bir tane çıkardı ama 28 inç.Peki satışa sunuldu mu?Hayır.Hadi yurt dışında satışa sunuldu diyelim Türkiye'de var mı?Yok

Boş boş konuşmayın burada kısır bilginizle yazı yazmayın bu forumda
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Furkan! 8 yıl
Gözlük işi bozar , ram miktarı ??
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NomadCRY 8 yıl
İşte budur diyorum.3D çekim yapabiliyor ve Tegra 2 kullanıyor bunlar yeter de artar bile



Furkan!

Gözlük işi bozar , ram miktarı ??

Ne alaka.Gözlüksüz 3D cihaz piyasada yok şu anda?Bilip bilmeden konuşmayın başka şansı yok ki zaten.
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fgezgini 8 yıl
bu siteye iyiden iyiye gıcık olmaya başladım. O kadar yorum yaz hepsi boşa gidiyor.
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benxlegend 8 yıl
lg fena gaza bastı.. bu gidişle nokia kan kaybeder parsayı apple ile lg toplar...
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