LG Mobile'dan Android 3.0 işletim sistemli ve 8.9 inç ekranlı tablet: Optimus Pad

LG Mobile, Mobil Dünya Kongresi kapsamında, P920 Optimus 3D'nin yanı sıra yep yeni Android tableti Optimus Pad'i teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı. Optimus Pad, Optimus 3D ile aynı şekilde sunduğu 3D deneyimiyle güçlü rakipleri arasından sıyrılmayı başarıyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformunun gücünü ve Google'ın tabletlere özel geliştirdiği mobil işletim sistemi 3.0 ''Honeycomb'' desteğini arkasına alan 654 gram ağırlığındaki, 12.6 mm kalınlığındaki Optimus Pad, 8.9 inç (~22.6 cm) boyutunda ve 1280 x 768 piksel (WXGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Ekran boyutu faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda Optimus Pad'in, Apple iPad ile Samsung Galaxy Tab arasında konumlandırıldığını söylemek mümkün.

Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı sağlayan HSPA+ ile Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına destek veren Optimus Pad, yine Optimus 3D ile aynı şekilde 5 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamerayı bünyesinde barındırmakta. Böylece stereoskopik çekimler yapabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak cihazın Full HD video kaydı yapabildiği ve Full HD video oynatabildiği belirtiliyor. (Full HD video kaydının 3D olup olmadığına dair bilgi henüz yok) Ancak bu sefer yaptığımız 3D çekimleri Optimus Pad'in 8.9 inç'lik dokunmatik ekranından izlemek için özel gözlüğün gerekli olduğu söylenmekte.

HDMI 1.4 portuna yer verilen ve yaptığımız çekimleri Youtube'un 3D kanalına kolayca yükleyebileceğimiz LG Optimus Pad'in mart ayından itibaren dağıtımına başlanması planlanırken fiyatla ilgili herhangi bir ipucu verilmedi.

Editörün notu: Elimize farklı gelişmeler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/LG-details-the-LG-Optimus-Pad-tablet_id16722