LG Optimus 7 E900 Video İnceleme

Haber Editörü
|Bana da ağır - kamera yetersiz - adreno 200 artık ölü yatırım - bluetooth aktarımı yavaş ve NFC yok diye yetersiz bir cihaz olarak geldi. Taşımak anlamsız.
|Eski hocam o zamanlar o kadar kötü değildi ama.
|Sarj olayı kotu malesef..1 gunu zor görürsün...tavsiyem 2. Nesil wp alman..htc radar, titan, Nokia lumia gibi
| Bu telefonu düşünüyorumdum hatta sepetede ekliyecektim bütçemde malum 600 tl max. her özelliğine kötü dendiği için vazgeçtim. Kullanan birine sormak istiyorum.
Ekran kalitesi kötü deniyor,
Tipine kötü deniyor,
Kamerasına kötü deniyor,
Arayüzüne kötü deniyor,
Şarj süresine kötü deniyor,
kısaca bu telefon sadece sağlamlık olarakmı iyi diğer tüm özellikler kötümü. Yeminle kafayı sıyırıcam kırk yılda ucuz bi telefon bulduk oda dandik çıktı. Piyasadada hiç windows phone lu cihaz kalmamış sap gibi kaldık ortada beklemekte istemiyorum win 8i çünkü 1000 tl altı bir telefon olmuyacak windows 8 in. Şu telefonlara ötv zammı gelmeseydi. Eskiden en gıcır telefon 500-600 iken şimdi 1000 tl ye bile düzgün bir alet yok. Herkezin durumu yokki adam 1 aylık maaşını telefona vermesi lazım.[>:]
kısacası kullanan birinden inceleme bekliyoruz fiyat 540 tl tek çekime kadar düşmüş. Yada win 8 li telefonlarımı beklesem belki fiyat olarak 600 tl civarı model gelebilir.
|hocam bunun türkçe yazılımı ne zaman cıkıcak bi bilginiz varmı ?
|nereden bulabiliriz bu cihazı gold dışında
darke
bende sıfır var 1000 tl
|Mesut Abi`nin telini versene bana:-D
|Microsoft'un şu anda tek eksisi türkçe dil desteği sunmuyor olması
| gayet güzel...android dışında seçenek görmek iyi...mangoyla birlikte windows phoneler ilgi alanıma girdi diyebilirim...
türkçe olup olmaması benim için önemli değil...uygun fiyatlı olarak türkiye piyasasına giriş olursa diğer markaların almayı düşünürüm...
ama sadece vodafone da var ve fahiş fiyatta bu telefon 1200 küsürat...bence 750-850 civarında olmalı hadi mak.1000
|acil editörümüzün kıllarını aldırması lazım telefonu göremedim:)
|Samsung Galaxy Gio ve Galaxy Y telefonlarınında incelemesini yapabilirmisiniz
|Telefonun tasarımı iyi olmuş.Sistemin hızlı çalışması,geçişleri ve mevcut kurulu gelen programlar çok iyi çalışıyor.Satışları istenilen düzeyde olabilir bu cihazın.
|Mustafa Bey inşallah daha fazla incelemede bulunursunuz.Çalışmanızı beğendim
|inceleme güzel olmuş...
geçiş efektleri falan çok güzel...
wp 7.5 güzel bi sistem fakat asıl bomba wp 8 de gelicek bence...
telefonun tasarımı pek güzel değil yalnız hele o alttaki 3 tuş çok gıcık duruyor...
oyuncak telefon gibi duruyo...
hocam yalnız Tango güncellemesi giriş ve orta seviye cihazlar için sanıyorum çift çekirdekliler Apollo güncellemesi ile gelecek...