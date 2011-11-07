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LG Optimus 7 E900 Video İnceleme

7 yıl
120,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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LG'nin Windows Phone 7.5 Mango güncellemesi ile daha da güçlenen akıllı telefonu E900 Optimus 7'yi inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Mustafa Çayırpınar zaten yılların Donanım Haber editörüdür. Kendisini Shady rumuzu ile tanıyoruz :))
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Hobar 7 yıl
Arayüzün göze pek göze hitap etmediği doğru ama bence çok kullanışlı. Simgeler büyük olduğundan dokunarak kullanmak daha kolay. Ayrıca simgelerin dinamik olması ve geçiş efektlerinin şıklığı da ayrı bir güzel olmuş. Ayrıca herkesin kullanabileceği kadar basit bir sistem. Android güzel ama o biraz daha hardcore kesime hitap ediyor bence
Arayüzün göze pek göze hitap etmediği doğru ama bence çok kullanışlı. Simgeler büyük olduğundan dokunarak kullanmak daha kolay. Ayrıca simgelerin dinamik olması...
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
aceleciburak
donanım standartı yükselirse tango güncellemesiyle cift ve çoklu çekirdek ve farklı platformlara destek gelirse cidden rekabet edecektir. ki şöyle bi düşünelim tango geldikten snra bi çok firma yeni cihazlarını çıkaracak windows phone yaygınlaşmaya başlayacak pc tarafına bakarsak windows 8 ile Metro arayüzü bilgisayar için geleceği için windows 8 kullananlar mobil cihazda da aynı deneyimi yaşayacakları için zorlanmadan kullanabilecekler zune uygulamasını biraz daha iyileştirip itunes a zamanla rakip yapabileceklerimi o muamma.Kısacası analistlerin 2015 öngörüleri tutacak gibi gözüküyor windows phone 2015 gibi lider olacaktı yaz ayında yapılan öngörülerde.benimde 2013 - 2014 gibi tahminim AndroidWindows PhoneiOS şeklindeMetro arayüzü bence gerçekten başarılı...

hocam yalnız Tango güncellemesi giriş ve orta seviye cihazlar için sanıyorum çift çekirdekliler Apollo güncellemesi ile gelecek...
aceleciburakdonanım standartı yükselirse tango güncellemesiyle cift ve çoklu çekirdek ve farklı platformlara destek gelirse cidden rekabet edec...
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Bukalemun 6 yıl
Bana da ağır - kamera yetersiz - adreno 200 artık ölü yatırım - bluetooth aktarımı yavaş ve NFC yok diye yetersiz bir cihaz olarak geldi. Taşımak anlamsız.
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Amedra 6 yıl
Eski hocam o zamanlar o kadar kötü değildi ama.
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EHABERDAR 6 yıl
Sarj olayı kotu malesef..1 gunu zor görürsün...tavsiyem 2. Nesil wp alman..htc radar, titan, Nokia lumia gibi
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AAT.BH 6 yıl
Bu telefonu düşünüyorumdum hatta sepetede ekliyecektim bütçemde malum 600 tl max. her özelliğine kötü dendiği için vazgeçtim. Kullanan birine sormak istiyorum.

Ekran kalitesi kötü deniyor,
Tipine kötü deniyor,
Kamerasına kötü deniyor,
Arayüzüne kötü deniyor,
Şarj süresine kötü deniyor,

kısaca bu telefon sadece sağlamlık olarakmı iyi diğer tüm özellikler kötümü. Yeminle kafayı sıyırıcam kırk yılda ucuz bi telefon bulduk oda dandik çıktı. Piyasadada hiç windows phone lu cihaz kalmamış sap gibi kaldık ortada beklemekte istemiyorum win 8i çünkü 1000 tl altı bir telefon olmuyacak windows 8 in. Şu telefonlara ötv zammı gelmeseydi. Eskiden en gıcır telefon 500-600 iken şimdi 1000 tl ye bile düzgün bir alet yok. Herkezin durumu yokki adam 1 aylık maaşını telefona vermesi lazım.[>:]

kısacası kullanan birinden inceleme bekliyoruz fiyat 540 tl tek çekime kadar düşmüş. Yada win 8 li telefonlarımı beklesem belki fiyat olarak 600 tl civarı model gelebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
hocam bunun türkçe yazılımı ne zaman cıkıcak bi bilginiz varmı ?
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rap_üstad 6 yıl
nereden bulabiliriz bu cihazı gold dışında
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DH Misafiri 7 yıl
darke
Mustafa abinin incelemeleri gerçekten mükemmel. Bana kalırsa hiçbir sorun yok. Windows phone mango çok hoşuma gitti fakat bana göre tek eksik tarafı android ios vb. işletim sistemlerindeki gibi bir masaüstü yerine direk olarak menüyle açılması. Buralara koyabileiceğimiz kısayollar duvar kağıtları vb. yok. Onun dısında harika bir işletim sistemi olmus. Telefonun fiyatı hakkında bilgi verebilecek bir arkadas varsa çok memnun olurum kafama yattı fiyatı ucuzsa alabilirim

bende sıfır var 1000 tl
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Bamya Avcisi 7 yıl
Mesut Abi`nin telini versene bana:-D
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Max payne 35 7 yıl
Microsoft'un şu anda tek eksisi türkçe dil desteği sunmuyor olması
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K084K 7 yıl
gayet güzel...android dışında seçenek görmek iyi...mangoyla birlikte windows phoneler ilgi alanıma girdi diyebilirim...
türkçe olup olmaması benim için önemli değil...uygun fiyatlı olarak türkiye piyasasına giriş olursa diğer markaların almayı düşünürüm...

ama sadece vodafone da var ve fahiş fiyatta bu telefon 1200 küsürat...bence 750-850 civarında olmalı hadi mak.1000
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DH Misafiri 7 yıl
acil editörümüzün kıllarını aldırması lazım telefonu göremedim:)
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umut60 7 yıl
Samsung Galaxy Gio ve Galaxy Y telefonlarınında incelemesini yapabilirmisiniz
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Recharged 7 yıl
Telefonun tasarımı iyi olmuş.Sistemin hızlı çalışması,geçişleri ve mevcut kurulu gelen programlar çok iyi çalışıyor.Satışları istenilen düzeyde olabilir bu cihazın.
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Lightning 7 yıl
Mustafa Bey inşallah daha fazla incelemede bulunursunuz.Çalışmanızı beğendim
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Dark Shade 7 yıl
inceleme güzel olmuş...
geçiş efektleri falan çok güzel...
wp 7.5 güzel bi sistem fakat asıl bomba wp 8 de gelicek bence...
telefonun tasarımı pek güzel değil yalnız hele o alttaki 3 tuş çok gıcık duruyor...
oyuncak telefon gibi duruyo...
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