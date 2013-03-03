Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG Optimus G Pro ön inceleme

6 yıl
24,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin 5,5" ekranında Full HD çözünürlük sunan ve Qualcomm'un Snapdragon 600 platformundan aldığı güç ile akıcı bir Android deneyimi vaad eden Optimus G Pro cep telefonu mercek altında.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Normsoner 6 yıl en beğenilen
Düşünen Biri
Normsoner
xxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG de sadece aklınıza gelmeside manidar,ısınmayan cihaz söyleyemezsiniz... Edit;
burda mesut abinin bahsetmek istedigi olay ekran ekran ısındı parlaklıgı %70i gecemez demesi hangi telefonda böle bi uyarı var söylermisiniz
Hangi telefonda 400+ nit gibi uçuk bir parlaklık var onu söyler misin?

o kadar parlaklıgı kullanamadıkdan sonra ne işi var ?
Düşünen BiriNormsonerxxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trakyAli-1986 5 yıl
Bu cihaz snapdragon 600 işmecili değildir s4 pro dur lg Türkiye teyitlidir ilgilneneler yanlış bilgi sahibi olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Samsung s4 kullaniyordum sattim lg g pro aldim inanin mesut beyin bahsetti ısınma benim cihazimda olmuyor evet az da olsa isinma var ama hic rahatsiz edici degil mesut beyin soyledigi gibi s4 de cihaz sanki firindan cikmus gibi isiniyordu konusurken bile tenine temas ettirmiyordum. Lg 10 puanlik bir cihaz yapmis bende g2 de note 3 kafa kafaya kapicak gibi g pro tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
Normsoner
xxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG de sadece aklınıza gelmeside manidar,ısınmayan cihaz söyleyemezsiniz... Edit;
burda mesut abinin bahsetmek istedigi olay ekran ekran ısındı parlaklıgı %70i gecemez demesi hangi telefonda böle bi uyarı var söylermisiniz

Optimus 4X HD de ayni sey var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_blackmamba_ 6 yıl
Kardeş kdz linklerini atar mısın? Optimus 4X HD güncellemesinin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
George Jetson
emcayi
George Jetson
emcayi LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?
V20a_euro_open.xxx kdz olarak ayin 4unde ilk olarak yurt disinda cikti. LG kdz updater ile sorunsuz guncelleniyor ve performansi tegra 3u aciga cikarmayi basarmis ve ust seviyeye tasimis.
official değil galiba

Kore offical yani Lg mobile orjinal surum. Turkiye surumu henuz cikmadi ay sonuna dogru anca gelir. Zaten gelmesine gerek yok cunku bu guncellemede tum dil destekleri turkcede dahil var. Rahatca kullanilabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl emcayi
emcayi

George Jetson

emcayi
George Jetson
emcayi LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?
V20a_euro_open.xxx kdz olarak ayin 4unde ilk olarak yurt disinda cikti. LG kdz updater ile sorunsuz guncelleniyor ve performansi tegra 3u aciga cikarmayi basarmis ve ust seviyeye tasimis.
official değil galiba



Kore offical yani Lg mobile orjinal surum. Turkiye surumu henuz cikmadi ay sonuna dogru anca gelir. Zaten gelmesine gerek yok cunku bu guncellemede tum dil destekleri turkcede dahil var. Rahatca kullanilabilir.



Türkçe dil tabi mevcuttur benim dediğim lg updater programı ile update yapılıyormu ki yapılmıyordur çünkü avrupa aık tr de fr hepsinde şuan sürümler v10 v20 göremedim şuana kadar
csmgdl.lgmobile.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
George Jetson
emcayi LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?

V20a_euro_open.xxx kdz olarak ayin 4'unde ilk olarak yurt disinda cikti. LG kdz updater ile sorunsuz guncelleniyor ve performansi tegra 3u aciga cikarmayi basarmis ve ust seviyeye tasimis.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl emcayi
emcayi

George Jetson

emcayi LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?


V20a_euro_open.xxx kdz olarak ayin 4'unde ilk olarak yurt disinda cikti. LG kdz updater ile sorunsuz guncelleniyor ve performansi tegra 3u aciga cikarmayi basarmis ve ust seviyeye tasimis.

official değil galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
Normsoner
Düşünen Biri
Normsoner
xxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG de sadece aklınıza gelmeside manidar,ısınmayan cihaz söyleyemezsiniz... Edit;
burda mesut abinin bahsetmek istedigi olay ekran ekran ısındı parlaklıgı %70i gecemez demesi hangi telefonda böle bi uyarı var söylermisiniz
Hangi telefonda 400+ nit gibi uçuk bir parlaklık var onu söyler misin?
o kadar parlaklıgı kullanamadıkdan sonra ne işi var ?

LG kullanmadığınız belli oluyor :) 4x hd kullanıyorum %50 parlaklıkta, s3 %100 parlaklıkta aynı gösteriyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
şunuda belirtmek isterim Optimus G ve G Pro modelleri Note2 ve s3 den 5 gömlek daha üstte. Karşılaştırmaya bile gerek yok. Note 2 ve Optimus g yi canlı test eden biri olarak açık ve net söylüyorum Lg bu işi yapıyor gerçekten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emcayi 6 yıl
LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl emcayi
emcayi

LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))

dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetferhat 6 yıl emcayi
emcayi

LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))

forum.donanimhaber.com/...

Şurada bunu soran arkadaşlar vardı JB. güncellemesi geldi yanı 4x HD ye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hmozdemirr 6 yıl
Xperia z tabi ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
fena değil aslında.. elci....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
09.09.2006 6 yıl
sony exp. z
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:24
İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme
10,4b izlenme · 2 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
14,9b izlenme · 2 ay
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,2b izlenme · 8 ay
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,1b izlenme · 1 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,6b izlenme · 1 gün
02:34
5800mAh batarya ve güzel tasarım bir arada "Energizer Hardcase H590S" ilk izlenim
8,6b izlenme · 1 yıl
02:43
Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K
11,2b izlenme · 1 yıl
04:14
Vestel Venus V7 ön inceleme
8,1b izlenme · 2 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
04:10
Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme
7,1b izlenme · 2 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim