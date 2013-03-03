LG Optimus G Pro ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Bu cihaz snapdragon 600 işmecili değildir s4 pro dur lg Türkiye teyitlidir ilgilneneler yanlış bilgi sahibi olmasın
|Samsung s4 kullaniyordum sattim lg g pro aldim inanin mesut beyin bahsetti ısınma benim cihazimda olmuyor evet az da olsa isinma var ama hic rahatsiz edici degil mesut beyin soyledigi gibi s4 de cihaz sanki firindan cikmus gibi isiniyordu konusurken bile tenine temas ettirmiyordum. Lg 10 puanlik bir cihaz yapmis bende g2 de note 3 kafa kafaya kapicak gibi g pro tavsiye ederim
Normsonerxxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG de sadece aklınıza gelmeside manidar,ısınmayan cihaz söyleyemezsiniz... Edit;burda mesut abinin bahsetmek istedigi olay ekran ekran ısındı parlaklıgı %70i gecemez demesi hangi telefonda böle bi uyarı var söylermisiniz
Optimus 4X HD de ayni sey var.
|Kardeş kdz linklerini atar mısın? Optimus 4X HD güncellemesinin.
George Jetson
Kore offical yani Lg mobile orjinal surum. Turkiye surumu henuz cikmadi ay sonuna dogru anca gelir. Zaten gelmesine gerek yok cunku bu guncellemede tum dil destekleri turkcede dahil var. Rahatca kullanilabilir.
emcayi
Türkçe dil tabi mevcuttur benim dediğim lg updater programı ile update yapılıyormu ki yapılmıyordur çünkü avrupa aık tr de fr hepsinde şuan sürümler v10 v20 göremedim şuana kadar
csmgdl.lgmobile.com/...
George Jetson
V20a_euro_open.xxx kdz olarak ayin 4'unde ilk olarak yurt disinda cikti. LG kdz updater ile sorunsuz guncelleniyor ve performansi tegra 3u aciga cikarmayi basarmis ve ust seviyeye tasimis.
emcayi
official değil galiba
NormsonerDüşünen Birio kadar parlaklıgı kullanamadıkdan sonra ne işi var ?NormsonerHangi telefonda 400+ nit gibi uçuk bir parlaklık var onu söyler misin?xxxx1 Isınma diye bir şey varsa ki var, bu genel bir sorundur,sadece LG ye mahsus bir olay değil ,LG de sadece aklınıza gelmeside manidar,ısınmayan cihaz söyleyemezsiniz... Edit;burda mesut abinin bahsetmek istedigi olay ekran ekran ısındı parlaklıgı %70i gecemez demesi hangi telefonda böle bi uyarı var söylermisiniz
LG kullanmadığınız belli oluyor :) 4x hd kullanıyorum %50 parlaklıkta, s3 %100 parlaklıkta aynı gösteriyor :D
|şunuda belirtmek isterim Optimus G ve G Pro modelleri Note2 ve s3 den 5 gömlek daha üstte. Karşılaştırmaya bile gerek yok. Note 2 ve Optimus g yi canlı test eden biri olarak açık ve net söylüyorum Lg bu işi yapıyor gerçekten.
|LG ALAN GÜNCELLEMEYE DOYACAK. Lg 4x HD modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum şimdiye kadar 3 tane güncelleme aldı ve 2 gün öncede 4.0.3 sürümünden 4.1.2 sürümüne güncellendi. LG ile ilgili yaygara koparanlara aldanmayın. Lg güncelleme ve yazılım departmanını komple yeniledi ve tüm cihazlara aylık güncelleme yolluyor :))) Google bu nedenle LG ile çalışıyor. 2 Cihaz daha LG ile anlaşması var ;))
emcayi
dediğiniz güncellemenin versiyon numarası nedir?
emcayi
forum.donanimhaber.com/...
Şurada bunu soran arkadaşlar vardı JB. güncellemesi geldi yanı 4x HD ye :)
|Xperia z tabi ki...
|fena değil aslında.. elci....
|sony exp. z
o kadar parlaklıgı kullanamadıkdan sonra ne işi var ?