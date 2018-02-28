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LG V30S ön incelemesi "AI ile güçlendirilen Thinq'i denedik"

1 yıl
5,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda LG'nin AI kabiliyetleriyle güçlendirdiği V30s'i ilk elden deneyimliyoruz.

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homebird 1 yıl
V30 kronik sorunu olmayan güzel bir cihaz. Ancak fiyat noktasında rekabetçi olamadı.

V30s ise "iş olsun" diye çıkarılmış bir model gibi duruyor. Kasa ve ekran aynı bırakılarak; İşlemci,kamera ve ram geliştirilip piyasaya sürülmeliydi.
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konsoldede 1 yıl
tabiki zevk meselesi lakin benim fikrimce bu saatden sonra fiyati pompalanmis samsung s9 lg 7 asus falan filan alinmaz cünkü cok pahali servisleri SIKINTILI degeri cabucak düsen güncelleme almiyan yada gec veren firmalar vs onun icin illede samsung olacak diyenler ikinci el s8 alabilirler fiyatlari cok daha makbul yahu hele bu parmak okuyucunun arkada olmasi beni deli ediyor hic sevmem valla son olarak paralari sokaktan toplasam yinede bu son zamanda tanitilan yani barselona da gösterilen telefonlara 5 kurus vermem simdi elimde IPHONE SE var 1100 tl ye sifir kutu almistim hic bir teknoloji ilk ciktiginda alinmaz alinmamasi lazim en az 1 sene gececek bizde gidip ilk ciktigi fiyatin 3/1 fiyatina alacagiz zaten TR sartlarinda milletin alma imkani yok simdi tv lerde görüyorum adam gidiyor telefonculardan tlf alip nakit fiyatina satiyor acil nakit SIKINTISI olanlar, ortadiregin hali hic iyi degil fabrikalar acmaliyiz üretmeliyiz ekonomi araba ithal etmekle tlf ithal etmekle düzelmez et ve arpa fasulye ithal etmekle düzelmez
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bilek 1 yıl
Lg Telefonumu..... Başka Habere Geçelim Lütfen......
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Onurcan91 1 yıl
Hayatta böyle ya, yapacak birşey bulamayınca saçmalamaya başlıyoruz..
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alemburda34 1 yıl
Hiç olmazsa çentik yok.
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Tensi 1 yıl
Kronik arizalari da onceden biliyorsa iyi olur LG icin, bastan soyler bozugum ben, satmayin diye. Ama dur lan, o zaman satacak telefonlari da kalmaz ki. Bilemedim simdi.
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dostum kertenkele 1 yıl
Olmasa da olur bir video olmuş. Mesut bey için demiyorum emek vermiş çekmiş. Sözüm telefona tanıtımı çekilecek incelenecek bir özellik yok cıhazda sırf bizimde telefonumuz olsun demek için çıkarılmış bir model. Cep telefonu teknolojisi sona dayandı artık koyacak özellik kalmadı böyle giderse 2, 3 yıl içinde cıhaz lar kendilerini tekrar etmeye başlayacak yenilik koyulmadan aynı özellikler ile üretim yapılacak katlanır telefonlar şart bu yüzden.
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ssbrutality 1 yıl
Hayırlara vesile olsun İnşallah,maşallah.
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