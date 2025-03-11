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    Huawei hile yaparken yakalandı; Kıyaslama videosundaki Maybach'a yapılmayan kalmamış

    Huawei'nin elektrikli lüks sedanı Maextro S800'ü Maybach ile yarıştırdığı videoda açıkça hile yaptığı ortaya çıktı. Maybach'ı kötü göstermek için araca yapılmayan kalmamış.
    Maextro vs Maybach Tam Boyutta Gör
    Huawei ve JAC tarafından geliştirilen 5.5 metrelik lüks elektrikli sedan Maextro S800 (Zunjie S800), bu yılın ilk çeyreğinde en çok konuşulan otomobillerden biri oldu. Huawei, epey gösterişli duran Maextro S800'ü pazarlamak için zekice bir yol izledi ve yeni aracının rakiiplerine karşı üstünlük kurduğu bir dizi tanıtım videosu yayınladı. Bunlardan birinde Maextro S800, Maybach-S680 ile yan yana test ediliyor ve rakibine karşı ezici bir üstünlük kuruyordu. Maextro S800'ün etkileyici bir performans sergilediği bu video lansman etkinliğinde gösterildikten sonra sosyal medyada da epey ses getirdi. Ne var ki bu video şimdi Huawei'nin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Çünkü ortaya çıkan yeni bilgiler, Huawei'nin bu kıyaslama videosunda Maybach'ı kötü göstermek için açıkça hile yaptığını gösteriyor.

    Huawei, Maybach'ı Kötü Göstermek İçin Araca Yapmadığını Bırakmamış

    Huawei'nin suçüstü yakalanmasına Maybach'ı dışarıdan kiralaması sebep oldu. Aracı kiraya veren Çin vatandaşı, kendisine geri dönen aracın son derece kötü durumda olması üzerine şoka uğradı. Aracın ön tamponu kırılmış, jantları yamulmuş ve tekerlekleri inmişti. Aracının başına ne geldiğini öğrenmek için GPS verilerini kontrol eden araç sahibi, aracının önce Pekin'e gittiğini, oradan da Moğolistan'a yollandığını fark etti. Moğolistan'daki lokasyon, Huawei'nin Maextro S800'ün tanıtım videosunu çektiği alanla birebir eşleşiyordu.

    Huawei'nin kendisine haber vermeden aracını ekstrem testlere sokmasına öfkelenen araç sahibi, şikayetini ilk olarak Huawei'ye bildirdi ama bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bir video çekip sosyal medyada paylaşarak şikayetini kamuoyu önünde dile getirdi. Test sırasında Maybach'ı kötü göstermek için aracın manipüle edildiği de bu vesileyle ortaya çıktı.

    Maextro S800'ün lansmanında gösterilen videonda, Maybach'ın karlı bir yolda yokuşu çıkamadığı, S800'ün ise aynı yokuşu sorun yaşamadan çıktığı görülüyordu. Ne var ki hasarlı bir şekilde teslim edilen Maybach'taki veriler incelendiğinde, Huawei'nin test sırasında Maybach'ın AWD (dört tekerlekten çekiş) sistemini bilerek kapattığı ortaya çıktı. Ayrıca S800'e kar lastikleri takılırken, Maybach'a takılmamıştı. Üstelik GPS verileri Maybach'in buna rağmen yokuşu aşıp geri döndüğünü de gösteriyor. Huawei ise paylaştığı videoya ise sadece aracın yolda kaldığı kısmı kesip koymuştu.

    Diğer yandan GPS verileri, aracın bu karlı pistte daire şeklinde uzunca bir süre sürüldüğünü gösteriyordu. Reklam videosunu hazırlayanlar, Maybach'ın yolda kaydığı bir sekans yakalayabilmek için pistte defalarca daire çizip aracı kaydırmaya çalışmışlardı.

    Aynı şekilde yolda süzülme testinde de Maybach bilerek sınıfta bırakılmıştı. Bu skandalın ortaya çıkması üzerine videoya daha yakından bakılınca, test sırasında Maybach'ın tekerleklerinin sönük olduğu fark edildi. Aracın jantlarındaki yamulma da muhtemelen bu yüzden oluşmuştu.

    Bu skandalın ortaya çıkması üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan JAC Motors, testlerin güvenilir üçüncü parti şirketler tarafından yapıldığını ve sektör standartlarına uygun olduğunu belirtmekle yetindi. Diğer yandan Mercedes ise Çinli kullanıcılara hitap ettiği Weibo hesabı üzerinden hafta boyunca Huawei'yi iğneleyen paylaşımlar yaptı.

    Bu tarz reklam filmlerinde ürünü iyi göstermek için çeşitli manipülasyonlar yapılması sıkça yaşanan bir durum olsa da Huawei'nin yaptığı bunun ötesine geçiyor. Bunun üstüne bir de yakalanınca, şirketin prestijini zedeleyecek bu manipülasyon ifşa edilmiş oldu.

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