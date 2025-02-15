Yeni Volvo XC90 Türkiye'de! BYD tüm modellerine otonom sürüş getiriyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Nissan ve Honda görüşmelerinin resmi olarak sona ermesi, Audi Q4 e-tron'un yeni giriş versiyonu, Volvo XC90'ın Türkiye fiyatı ve BYD'nin en ucuz modeline dahi standart otonom sürüş getireceğini açıklaması gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:31 - Nissan-Honda görüşmeleri resmi olarak sona erdi
09:28 - Yeni Audi Q4 40 e-tron tanıtıldı
14:55 - Makyajlı Volvo XC90 Türkiye'de
22:14 - BYD, en ucuz modeline dahi otonom sürüş getirecek
29:49 - Yeni Tesla Model Y, 4D radar ile çığır açıyor
38:57 - Kapanış