Yerli roket yerli uyduyu Ankara’dan fırlatacak!

Türkiye'nin uzay yolculuğunda TUSAŞ ve DeltaV anlaşması neden önemli? Bu videoda kendi uydusunu kendi roketiyle gönderen ülkeleri, gelişimlerini ve ülkemizin neler yapması gerektiğini konuştuk

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor! TUSAŞ ve DeltaV arasındaki tarihi anlaşma, Türkiye'nin kendi uydusunu kendi roketiyle fırlatma hedefini bir adım daha yaklaştırıyor. Bu yayında, Türkiye'nin uzay programının geçmişini, dünyadaki gelişmeleri ve Hindistan'ın başarı hikayesini inceliyoruz.

Ayrıca, Türkiye'nin uzay çalışmalarında neler yapması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Uzay teknolojileri, yerli ve milli projeler, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun önemi gibi konuları bu yayında bulabilirsiniz.