Elektrikli Renault Megane yenilendi: Tek pedallı sürüş ve çift yönlü şarj geldi

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Tam Boyutta Gör Renault, elektrikli Megane E-Tech'i 2025 model yılı için yenilediğini duyurdu. Tasarımına ve güç aktarma sistemine pek dokunulmayan 2025 Renault Megane E-Tech'de bazı küçük teknik ve donanım değişiklikleri karşımıza çıkıyor.

2025 Renault Megane E-Tech, özellikleriyle neler sunuyor❓

Paylaşılan resmi fotoğraflarda ilk dikkatimizi çeken, Fransız markanın diğer modellerinde de gördüğümüz Esprit Alpine donanımı oluyor. Techno ve Iconic versiyonlara ek olarak üretilecek bu donanım seviyesinde mat gri gövde rengi ve 20 inç koyu renkli alaşım jantlar göze çarpıyor.

Renault Megane E-Tech'e yeni model yılında gelen özelliklerden biri tek pedallı sürüş fonksiyonu. Direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklardan kontrol edilen rejeneratif frenleme özelliğinin beşinci seviyesi olarak kullanılabilecek olan tek pedallı sürüş, fren pedalına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak özellikle yoğun trafikte daha pratik bir kullanım sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Standart olarak 11 kW AC şarj gücüne sahip olan Megane E-Tech, yeni model yılında getirilen çift yönlü şarj özelliği sayesinde diğer elektronik cihazlara veya şebekeye yine 11 kW güçle enerji sağlayabilecek. Buna ek olarak, Megane E-Tech artık Plug & Charge fonksiyonunu da destekleyecek. Bu sayede, Plug & Charge'ı destekleyen şarj istasyonlarında otomatik kimlik doğrulama ve faturalandırma işlemi yapılarak şarj süreci daha da basit hale getiriliyor.

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2025 Renault Megane E-Tech, 220 beygirlik (160 kW) motoru ve 60 kWsa'lik bataryasıyla WLTP'ye göre 468 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan modelin ülkemizdeki 2024 model fiyatları 1.651.000 TL'den başlıyor. 2025 model Renault Megane E-Tech'in Almanya'daki fiyatları ise 40.900 eurodan başlıyor.

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2025 Renault Megane E-Tech tanıtıldı: İşte özellikleri