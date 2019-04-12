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LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları

1 ay
5,2b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG'nin Kore'de düzenlediği Innofest 2019 etkinliği kapsamında firmanın yeni teknolojileri hakkında bilgi aldık ve Kore'deki deneyim merkezlerini gezdik. LG'nin Türkçe anlayan televizyonu ve fazlası
LG'nin Kore'de düzenlediği Innofest 2019 etkinliği kapsamında firmanın yeni teknolojileri hakkında bilgi aldık ve Kore'deki deneyim merkezlerini gezdik. LG'nin Türkçe anlayan televizyonu ve fazlası 

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1 Avatar
Amd64x2 1 ay
logo yanığı olduğu zaman garantiye girmeyen oled tv lerden mi bahsediyoruz. hımm tamam
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dostum kertenkele 1 ay
Bir an mesut çevik programı temsilci beye kitleyip tuvalete kaçtı sandım.
Tv 2.57 mm olunca ne oluyor sürekli duvarda sehpa üzerinde duran birşey bu
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mustafasc 1 ay
Ses ve görüntü DH kalitesinde değil. Aksiyon kamerasıyla fuar mı çekilir ya ??
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joven 1 ay
LG Türkiye satış direktörü yanlış bilgi veriyor
Bir kere led diye bir tv yoktur doğrusu LCD led aydınlatma tv’dir
Atmos olayı özel ekipmanlarla kurulu bir ortamda yaşanır
tv’deki ses sistemiyle olacak bir şey değil
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FerdosParadise 1 ay
Bunlar hepsi Yüce Mevlam'ın Nimetleri.kullarına yaşamını kolaylaştırıyor.bunların hepsi şükür vesilesi.
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FerdosParadise 1 ay
Güney Kore dizileri aklıma geldi...
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Saint Ralph 1 ay
LG tapıyorum.
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gurkanse 1 ay
Mesut abi bildiğin gençleşmişsin be ekimden sonra :)
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KaleyDeskop 1 ay
webos tv ike cep telefonundaki kopma sorunları olmasa gayet kullanışlı sistem. Lakin ne yaptılarsa bir önceki lg tv plus uygulamasından ekran paylaşımı ve telefonu tv'ye bapla seöeneklerini kaldırdılar. Şimdilik ekran paylaşımı geldi, tv'ye bağlanma için halen direk tv ayarlarına girmem gerekiyor.Ayrıca kliması için local telefon uygulaması yok, illa lg sunucusuna bağlanıp cihazu açabiliyorsun ki biraz uzun sürüyor. Birde google asistan ses komutu ile smart things uygulamasını açamıyorsun zira türkiye'yi desteklemiyor ama abd sorun yok....
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deepestlove 1 ay
Korelilerden beyaz eşya almayın
Samsung pişmanlıktır Lg de onun ikiz kardeşidir
Ha 2 TVm LG, biri 11 yıllık tık yok. Bu nedenle tvde LG lerden çok memnunum
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