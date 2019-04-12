LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları

Genel Yayın Yönetmeni
LG'nin Kore'de düzenlediği Innofest 2019 etkinliği kapsamında firmanın yeni teknolojileri hakkında bilgi aldık ve Kore'deki deneyim merkezlerini gezdik. LG'nin Türkçe anlayan televizyonu ve fazlası
LG'nin Kore'de düzenlediği Innofest 2019 etkinliği kapsamında firmanın yeni teknolojileri hakkında bilgi aldık ve Kore'deki deneyim merkezlerini gezdik. LG'nin Türkçe anlayan televizyonu ve fazlası
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Tv 2.57 mm olunca ne oluyor sürekli duvarda sehpa üzerinde duran birşey bu
Bir kere led diye bir tv yoktur doğrusu LCD led aydınlatma tv’dir
Atmos olayı özel ekipmanlarla kurulu bir ortamda yaşanır
tv’deki ses sistemiyle olacak bir şey değil
Samsung pişmanlıktır Lg de onun ikiz kardeşidir
Ha 2 TVm LG, biri 11 yıllık tık yok. Bu nedenle tvde LG lerden çok memnunum