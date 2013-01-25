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LG'den 2Kg ağırlığında ultrabook

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 2Kg ağırlığında ultrabook
Tabletlerin taşınabilirliği ve dizüstü bilgisayar üretkenliğinin hedeflendiği ultrabook sınıfı bilgisayarlarda, üreticilerin tüm tasarım eforu incelik yarışı ekseninde şekilleniyor diyebiliriz. Intel tarafından belirlenen teknik özellik çerçevesine göre kalınları mutlaka ve mutlaka 21mm'nin altında olması gereken ultrabook'lar için bazı üreticiler, yeni nesil modellerinde kalınlık standardına sadık kalırken ağırlıkları ise arttırıyorlar. 
Güney Kore merkezli elektronik üreticisi LG yaptığı yeni bir açıklama ile U560 adını verdiği yeni ultrabook modelini tanıttı. 15.6-inç büyüklüğünde IPS LED ekranı 1600 x 900 piksel çözünürlük sunan sistem, 2 Kg'ın üzerindeki ağırlığı ile taşınabilirlik anlamında en iddialı ultrabook modelleri arasında yer almıyor. Windows 8 işletim sistemiyle gelen ancak modern bazı modellerin aksine dokunmatik ekranı olmayan ultrabook, 1.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemci ve HD 4000 grafik biriminden besleniyor.
Bellek kapasitesi 8GB'a kadar tercih edilen sistem, Nvidia'nın GeForce Mobile serisi grafik birimleri ile donatılabiliyor. Pek çok ultrabook modelinden farklı olarak dahili optik sürücüsü ile farklılık yaratmayı başaran sistemin genel performansını ve kapasitesini arttırmak adına depolama tarafından SSD + HDD birlikteliğine yer veriliyor. Ultrabook dünyasının en büyük  temsilcileri araında yer alan LG U560, Kore'de satışa sunulurken fiyatı ise bilinmiyor.


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topgun1111 6 yıl
kız güzelmiş ama
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deneme1 6 yıl
2 kilo bu zamanda fazla hantal sayılır.
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icg 6 yıl
LG doğru yolda ilerliyor, çok güzel olmuş.
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LightningRaven 6 yıl
Olmamış.
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eternity 6 yıl
Üst segmet pc,telefon ya da tablet üreticileri artık apple benzeterek bilinç altında kaliteli ve sağlam imajı vermeyi bırakmalı,endüstriyel tasarım diye birsey var arkadas herkesin ultrabooku aynı oluyor artik.
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itachi237 6 yıl
ürünlere değilde şu arkadaki koreli kızlara bitiyorum
her üründe ayrı bir güzellik
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singleton 6 yıl itachi237
itachi237
ürünlere değilde şu arkadaki koreli kızlara bitiyorum
her üründe ayrı bir güzellik


Aynen


Bu arada 128 gb Ssd bana yetiyor. Laptopu arşiv amaçlı kullanmayacaksınız rahat yeter zaten. 2 kg ultrabook için fazla bence. Başlık cuk oturmuş. Tebrikler.
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Elefue 6 yıl
Sony Vaio S 15.5" 1.99 Kg harici ekran kartı 1920x1080 Ful HD daha iyi. Tepsisiz CD sürücüsüde var Blu-Ray felan da destekliyor
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Statistik 6 yıl
Yani harbiden , 5-6mm icelmis diye kime ne yarari var, agirligi ayni kaldigi surece
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mustang8960 6 yıl
MxFxOx
ultra booklar aynı fabrikadan mı çıkıyor hepsi aynı :D

evet
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mehmetferhat 6 yıl
güzel iş çıkarmış LG ama Şu nümerik klavye olayını sevemedim gitti notebooklarda hep gereksiz görmüşümdür
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meego 6 yıl
Asus u500vz çakması olmuş...
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Recharged 6 yıl
LG güzel bir iş ortaya çıkartmış.En azından buradan öyle gözüküyor şimdilik.Bakalım fiyat politikaları ne olacak ?
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MxFxOx 6 yıl
ultra booklar aynı fabrikadan mı çıkıyor hepsi aynı :D
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