LG'den 2Kg ağırlığında ultrabook

Tabletlerin taşınabilirliği ve dizüstü bilgisayar üretkenliğinin hedeflendiği ultrabook sınıfı bilgisayarlarda, üreticilerin tüm tasarım eforu incelik yarışı ekseninde şekilleniyor diyebiliriz. Intel tarafından belirlenen teknik özellik çerçevesine göre kalınları mutlaka ve mutlaka 21mm'nin altında olması gereken ultrabook'lar için bazı üreticiler, yeni nesil modellerinde kalınlık standardına sadık kalırken ağırlıkları ise arttırıyorlar.

Güney Kore merkezli elektronik üreticisi LG yaptığı yeni bir açıklama ile U560 adını verdiği yeni ultrabook modelini tanıttı. 15.6-inç büyüklüğünde IPS LED ekranı 1600 x 900 piksel çözünürlük sunan sistem, 2 Kg'ın üzerindeki ağırlığı ile taşınabilirlik anlamında en iddialı ultrabook modelleri arasında yer almıyor. Windows 8 işletim sistemiyle gelen ancak modern bazı modellerin aksine dokunmatik ekranı olmayan ultrabook, 1.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i5 işlemci ve HD 4000 grafik biriminden besleniyor.

Bellek kapasitesi 8GB'a kadar tercih edilen sistem, Nvidia'nın GeForce Mobile serisi grafik birimleri ile donatılabiliyor. Pek çok ultrabook modelinden farklı olarak dahili optik sürücüsü ile farklılık yaratmayı başaran sistemin genel performansını ve kapasitesini arttırmak adına depolama tarafından SSD + HDD birlikteliğine yer veriliyor. Ultrabook dünyasının en büyük temsilcileri araında yer alan LG U560, Kore'de satışa sunulurken fiyatı ise bilinmiyor.



