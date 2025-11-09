LG UltraGear G8 37G800A-B: 4K 165Hz kavisli oyun monitörü tanıtıldı

İşte LG UltraGear G8 37G800A-B'nin özellikleri ve fiyatı:
LG UltraGear G8 37G800A-B; 1 ms GtG tepki süresi, hızlı hareket eden oyunlarda görüntü bulanıklığını minimuma indiriyor. Ayrıca %95 DCI-P3 renk kapsaması ve VESA DisplayHDR 600 sertifikası, yüksek kontrast ve parlaklık ile HDR içeriklerde etkileyici bir deneyim sunuyor. Ayrıca monitör, oyun performansını artırmak için ise bir dizi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium Pro desteği, ekran yırtılmalarını azaltarak kare hızını istikrarlı hale getiriyor. Dinamik Aksiyon Senkronizasyonu, Siyah Sabitleyici ve ekran üstü nişangah gibi oyun geliştirmeleri ise özellikle birinci şahıs nişancı oyunlarında doğruluğu artırıyor.
Bağlantı seçenekleri de oyuncuların ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş. Monitörde iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve veri aktarımıyla birlikte 65 W güç dağıtımı sunan USB-C bağlantısı yer alıyor. Ayrıca iki adet USB-A 3.0 ve bir adet USB bağlantısı ile çevre birimlerinizi rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Tek bir bağlantı üzerinden ses ve mikrofon girişini destekleyen 4 kutuplu kulaklık girişi ve dahili hoparlörler de monitörde mevcut.
LG'nin yeni monitörü UltraGear G8, güncel oyun monitörleri arasında güçlü bir seçenek olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise Amazon ABD’de satışa sunulan monitörün fiyatı 799,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
