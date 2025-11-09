LG UltraGear G8 37G800A-B: 4K 165Hz kavisli oyun monitörü tanıtıldı

Tam Boyutta Gör LG, 36,5 inçlik 4K UHD kavisli VA panel ile donatılmış yeni oyun monitörü UltraGear G8 37G800A-B’yi ABD pazarına sundu. Yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını aynı anda isteyen oyuncular için tasarlanmış monitör, 3840x2160 piksel çözünürlüğü ve 165 Hz yenileme hızıyla akıcı ve net görüntü deneyimi sağlıyor.

Leica SL3 Reporter tanıtıldı: 8K, IBIS ve Aramid Fiber bir arada 1 gün önce eklendi

İşte LG UltraGear G8 37G800A-B'nin özellikleri ve fiyatı:

LG UltraGear G8 37G800A-B; 1 ms GtG tepki süresi, hızlı hareket eden oyunlarda görüntü bulanıklığını minimuma indiriyor. Ayrıca %95 DCI-P3 renk kapsaması ve VESA DisplayHDR 600 sertifikası, yüksek kontrast ve parlaklık ile HDR içeriklerde etkileyici bir deneyim sunuyor. Ayrıca monitör, oyun performansını artırmak için ise bir dizi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. VESA AdaptiveSync ve AMD FreeSync Premium Pro desteği, ekran yırtılmalarını azaltarak kare hızını istikrarlı hale getiriyor. Dinamik Aksiyon Senkronizasyonu, Siyah Sabitleyici ve ekran üstü nişangah gibi oyun geliştirmeleri ise özellikle birinci şahıs nişancı oyunlarında doğruluğu artırıyor.

Bağlantı seçenekleri de oyuncuların ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş. Monitörde iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve veri aktarımıyla birlikte 65 W güç dağıtımı sunan USB-C bağlantısı yer alıyor. Ayrıca iki adet USB-A 3.0 ve bir adet USB bağlantısı ile çevre birimlerinizi rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Tek bir bağlantı üzerinden ses ve mikrofon girişini destekleyen 4 kutuplu kulaklık girişi ve dahili hoparlörler de monitörde mevcut.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından UltraGear 37G800A-B ergonomik ayarlara imkan tanıyor. Yükseklik, eğim ve döndürme ayarları yapılabilen standın yanı sıra VESA 100x100 montaj desteği bulunuyor. Arkadaki RGB Unity Hexagon aydınlatma, monitöre estetik bir dokunuş katıyor. Okuyucu Modu, Flicker Safe, Akıllı Enerji Tasarrufu ve HDR Efekti gibi ek özellikler, hem göz sağlığını koruyor hem de enerji verimliliğini artırıyor. HDR10 desteği ve fabrika kalibrasyonu, profesyonel düzeyde görüntü doğruluğu sağlıyor.

LG'nin yeni monitörü UltraGear G8, güncel oyun monitörleri arasında güçlü bir seçenek olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise Amazon ABD’de satışa sunulan monitörün fiyatı 799,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG UltraGear G8 37G800A-B: 165Hz kavisli oyun monitörü tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: