Dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 6K monitörü satışa çıkıyor

LG UltraFine 6K (32U990A) monitör neler sunuyor?
Thunderbolt 5 bağlantısı, 120 Gbp/s (tek yönlü), 80 Gbp/s (çift yönlü) hıza kadar bant genişliği ve 96 W güç dağıtımı sunuyor. Ayrıca, başka bir 6K ekrana papatya zinciri bağlantısı yapabiliyor ve DisplayPort 2.1 bant genişliği desteği sunuyor. DisplayPort ve HDMI girişlerinin yanı sıra toplam beş USB-C portu bulunuyor ancak bunlardan yalnızca ikisi Thunderbolt 5.
LG 32U990A, minimalist L şeklinde standla neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Monitör, eğme, pivot, yükseklik ayarı ve dikey mod için her iki yöne 90 derece döndürme gibi tam ergonomik ayarlar sunuyor. Mavi ışık emisyonunu azaltan TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası da bulunuyor.
LG UltraFine 6K fiyatı ne kadar?
LG 32U990A'nın fiyatı 2000 dolar ve 30 Eylül’de ön siparişe açılacak. Kıyaslama açısından, Apple’ın Pro Display XDR modelinin fiyatı 5000 dolardan başlıyor ve stand hariç.
LG UltraFine 32U990A öne çıkan özellikleri
- 31.5 inç 16:9 IPS Black Panel
- UHD 6K 6144 x 3456 @ 60 Hz
- 600 nite kadar parlaklık
- 2000:1 kontrast oranı
- 98% DCI-P3 / 99.5 Adobe RGB renk alanı
- Yerleşik USB-C Hub & KVM
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x USB-C (Thunderbolt 5) USB PD 140 W
- 3 x USB-C
