    Dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 6K monitörü satışa çıkıyor

    LG, Ocak ayında CES fuarında Thunderbolt 5 bağlantılı yeni UltraFine 6K monitörünü tanıtmıştı. Mac kullanıcılarının dikkatini çeken monitör, 2000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    LG UltraFine 6K (32U990A) fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    LG’nin Thunderbolt 5 bağlantılı yeni UltraFine evo 6K monitörü, 30 Eylül’de satışa sunulacak. Peki, Dünyanın ilk 6K Thunderbolt 5 monitörü olarak tanıtılan LG UltraFine 6K (32U990A) özellikleri ile neler sunuyor?

    LG UltraFine 6K (32U990A) monitör neler sunuyor?

    LG 6K monitör UltraFine 32U990A özellikleri Tam Boyutta Gör
    LG UltraFine 32U990A modeli, 6144 x 3456 çözünürlük sağlayan Nano IPS Black panele sahip. LG, monitörün Adobe RGB renk alanının %99,5’ini, DCI-P3 renk alanının %98'ini kapsadığını iddia ediyor. Nano IPS Black teknolojisi, standart IPS panellerin iki katı (2.000:1) kontrast oranı sağlıyor. Monitörün yenileme hızı ise 60 Hz. HDR modunda maksimum parlaklık ~600 nit'e ulaşırken, SDR parlaklığı 450 nit seviyesinde.

    Thunderbolt 5 bağlantısı, 120 Gbp/s (tek yönlü), 80 Gbp/s (çift yönlü) hıza kadar bant genişliği ve 96 W güç dağıtımı sunuyor. Ayrıca, başka bir 6K ekrana papatya zinciri bağlantısı yapabiliyor ve DisplayPort 2.1 bant genişliği desteği sunuyor. DisplayPort ve HDMI girişlerinin yanı sıra toplam beş USB-C portu bulunuyor ancak bunlardan yalnızca ikisi Thunderbolt 5.

    LG 32U990A, minimalist L şeklinde standla neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Monitör, eğme, pivot, yükseklik ayarı ve dikey mod için her iki yöne 90 derece döndürme gibi tam ergonomik ayarlar sunuyor. Mavi ışık emisyonunu azaltan TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası da bulunuyor.

    LG UltraFine 6K fiyatı ne kadar?

    LG 32U990A'nın fiyatı 2000 dolar ve 30 Eylül’de ön siparişe açılacak. Kıyaslama açısından, Apple’ın Pro Display XDR modelinin fiyatı 5000 dolardan başlıyor ve stand hariç.

    LG UltraFine 32U990A öne çıkan özellikleri

    LG UltraFine 32U990A teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 31.5 inç 16:9 IPS Black Panel
    • UHD 6K 6144 x 3456 @ 60 Hz
    • 600 nite kadar parlaklık
    • 2000:1 kontrast oranı
    • 98% DCI-P3 / 99.5 Adobe RGB renk alanı
    • Yerleşik USB-C Hub & KVM
    • 1 x DisplayPort
    • 1 x HDMI
    • 2 x USB-C (Thunderbolt 5) USB PD 140 W
    • 3 x USB-C
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

