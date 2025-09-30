Dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 6K monitörü satışa çıkıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör LG’nin Thunderbolt 5 bağlantılı yeni UltraFine evo 6K monitörü, 30 Eylül’de satışa sunulacak. Peki, Dünyanın ilk 6K Thunderbolt 5 monitörü olarak tanıtılan LG UltraFine 6K (32U990A) özellikleri ile neler sunuyor?

LG UltraFine 6K (32U990A) monitör neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör LG UltraFine 32U990A modeli, 6144 x 3456 çözünürlük sağlayan Nano IPS Black panele sahip. LG, monitörün Adobe RGB renk alanının %99,5’ini, DCI-P3 renk alanının %98'ini kapsadığını iddia ediyor. Nano IPS Black teknolojisi, standart IPS panellerin iki katı (2.000:1) kontrast oranı sağlıyor. Monitörün yenileme hızı ise 60 Hz. HDR modunda maksimum parlaklık ~600 nit'e ulaşırken, SDR parlaklığı 450 nit seviyesinde.

Thunderbolt 5 bağlantısı, 120 Gbp/s (tek yönlü), 80 Gbp/s (çift yönlü) hıza kadar bant genişliği ve 96 W güç dağıtımı sunuyor. Ayrıca, başka bir 6K ekrana papatya zinciri bağlantısı yapabiliyor ve DisplayPort 2.1 bant genişliği desteği sunuyor. DisplayPort ve HDMI girişlerinin yanı sıra toplam beş USB-C portu bulunuyor ancak bunlardan yalnızca ikisi Thunderbolt 5.

LG 32U990A, minimalist L şeklinde standla neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Monitör, eğme, pivot, yükseklik ayarı ve dikey mod için her iki yöne 90 derece döndürme gibi tam ergonomik ayarlar sunuyor. Mavi ışık emisyonunu azaltan TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası da bulunuyor.

LG UltraFine 6K fiyatı ne kadar?

LG 32U990A'nın fiyatı 2000 dolar ve 30 Eylül’de ön siparişe açılacak. Kıyaslama açısından, Apple’ın Pro Display XDR modelinin fiyatı 5000 dolardan başlıyor ve stand hariç.

LG UltraFine 32U990A öne çıkan özellikleri

Tam Boyutta Gör

31.5 inç 16:9 IPS Black Panel

UHD 6K 6144 x 3456 @ 60 Hz

600 nite kadar parlaklık

2000:1 kontrast oranı

98% DCI-P3 / 99.5 Adobe RGB renk alanı

Yerleşik USB-C Hub & KVM

1 x DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB-C (Thunderbolt 5) USB PD 140 W

3 x USB-C

