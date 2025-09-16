Giriş
    LG, Xboom kulaklık ailesine iki yeni model ekledi

    Güney Koreli teknoloji devi LG, Xboom kulaklık serisine iki yeni model ekledi. Duyurulan Buds Plus üstün ses teknolojileriyle öne çıkarken Buds Lite ise uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    LG, Xboom kulaklık ailesine iki yeni model ekledi Tam Boyutta Gör
    LG, yılın başında tanıttığı Xboom Buds modelinin ardından seriyi büyütmeye karar verdi. Şirket, Xboom Buds Plus ve Xboom Buds Lite adını verdiği iki yeni kablosuz kulaklığı bu ay satışa sunacak.

    Buds Plus ile daha gelişmiş ses

    Serinin öne çıkan modeli Buds Plus, adaptif EQ desteğiyle gerçek zamanlı olarak ses profilini ayarlayabiliyor. Böylece kulaklığın kulakta nasıl takıldığına bakılmaksızın ses kalitesinin bozulmaması hedefleniyor. Modelde ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC), üçlü mikrofon sistemi ve hijyen için UV ışığıyla kulaklıkları otomatik dezenfekte eden özel bir şarj kutusu bulunuyor.

    Kutunun farklı bir özelliği de Bluetooth verici olarak kullanılabilmesi. Bu sayede uçak içi eğlence sistemleri gibi harici cihazlara kablosuz bağlantı sağlanabiliyor. Buds Plus, tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunarken kutuyla birlikte toplam 30 saatlik bir pil ömrüne ulaşıyor. Kablosuz şarj desteği de mevcut.

    Buds Lite pil ömrüne odaklanıyor

    LG, Xboom kulaklık ailesine iki yeni model ekledi Tam Boyutta Gör
    Serinin daha erişilebilir modeli olan Buds Lite, 11,5 saate varan kesintisiz kullanım süresiyle dikkat çekiyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 35 saate kadar çıkıyor. Modelde ANC desteği bulunuyor ancak Plus versiyonuna göre daha sade bir yapı sunuyor. Kullanıcılar ayrıca dört farklı EQ modu arasından seçim yaparak kendi ses profilini oluşturabiliyor. Farklı kulak uçlarıyla gelen cihaz farklı kulak kanalı boyutlarına uyum sağlayabiliyor.

    LG, yeni kulaklıkların fiyatlarını açıklamadı. Ancak yılın başında tanıtılan Xboom Buds’ın 109 dolardan satışa çıktığı göz önünde bulundurulduğunda Buds Plus’ın daha yüksek, Buds Lite’ın ise daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Şirket, bu modellerle birlikte Xboom markasını yalnızca kulaklıklarla değil, CES 2025’te duyurduğu hoparlörlerle de genişletmeye devam ediyor.

