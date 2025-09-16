LG, Xboom kulaklık ailesine iki yeni model ekledi

Buds Plus ile daha gelişmiş ses
Serinin öne çıkan modeli Buds Plus, adaptif EQ desteğiyle gerçek zamanlı olarak ses profilini ayarlayabiliyor. Böylece kulaklığın kulakta nasıl takıldığına bakılmaksızın ses kalitesinin bozulmaması hedefleniyor. Modelde ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC), üçlü mikrofon sistemi ve hijyen için UV ışığıyla kulaklıkları otomatik dezenfekte eden özel bir şarj kutusu bulunuyor.
Kutunun farklı bir özelliği de Bluetooth verici olarak kullanılabilmesi. Bu sayede uçak içi eğlence sistemleri gibi harici cihazlara kablosuz bağlantı sağlanabiliyor. Buds Plus, tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunarken kutuyla birlikte toplam 30 saatlik bir pil ömrüne ulaşıyor. Kablosuz şarj desteği de mevcut.
Buds Lite pil ömrüne odaklanıyor
LG, yeni kulaklıkların fiyatlarını açıklamadı. Ancak yılın başında tanıtılan Xboom Buds'ın 109 dolardan satışa çıktığı göz önünde bulundurulduğunda Buds Plus'ın daha yüksek, Buds Lite'ın ise daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Şirket, bu modellerle birlikte Xboom markasını yalnızca kulaklıklarla değil, CES 2025'te duyurduğu hoparlörlerle de genişletmeye devam ediyor.
