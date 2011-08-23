LG'den 3D ekrana ve 3D kayıt özelliğine sahip yeni dizüstü bilgisayar

Opitmus 3D ile akıllı telefon pazarında, Optimus Pad ile de tablet bilgisayar arenasında üç boyutlu cihazlara sahip olan LG, hali hazırda çeşitli seçenekler sunduğu dizüstü bilgisayar gamına 3D desteği ile ön plana çıkan 15.6-inç boyutunda yeni bir model daha ekliyor; A530.

Film Patterned Retarder teknolojisine sahip 3D ekranı ile pasif gözlüklerle üç boyut deneyimi sunan dizüstü bilgisayar aynı zamanda üzerinde çift kamera ile 3D video ve fotoğraf kaydı da gerçekleştirebiliyor. 15.6-inç boyutunda ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda ekran çözünürlüğü olarak 1366 x 768 ve 1920 x 1080 piksel olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

2.55 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor ve farklı hızlardaki Core i7 işlemci modelleriyle konfigüre edilebiliyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve 750GB'a kadar farklı disk seçenekleriyle alınabileceği belirtilen sistemde aynı zamanda 4GB büyüklüğünde SSD sürücüye yer veriliyor ve bu sürücü Diskeeper ExpressCache teknolojisi için kullanılıyor.

Ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 555M çözümünün kullanıldığı sistemde, ekran kartı bellek miktarı da yine kullanıcı tercihine bırakımış durumda zira bu noktada 1GB ve 2GB bağımsız VRAM olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ve Blu-ray seçeneklerinin olduğu sistemde SRS Wide 3D ses sistemi de bulunuyor.

Diğer donanım bileşenleri arasında, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ya da 3.0, kart okuyucusu, parmak izi okuyucusu, USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detaylar bulunuyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen LG A530, 3D ekranı ve 3D çekim yetenekleriyle ön plana çıkarken, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da bu ay içerisinde satışa sunulacağı ifade ediliyor.