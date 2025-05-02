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    LG’nin devrimsel “rüya OLED” teknolojisi gerçeğe bir adım daha yaklaştı

    LG, rüya OLED olarak tanımlanan mavi PHOLED teknolojisini ticarileştirdi. Daha uzun ömürlü, enerji tasarruflu OLED ekranlar akıllı telefon, tablet ve AR/VR cihazlarında yeni bir çağa göz kırpıyor.

    LG’nin “rüya OLED” teknolojisi gerçeğe bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    OLED ekranların uzun yıllardır çözüm bekleyen temel sorunlarından biri olan mavi piksel verimsizliği, LG Display’in yeni duyurusuyla tarihe karışmak üzere. Şirket, mavi fosforesan OLED (PHOLED) teknolojisini ticarileştirmeyi başardığını açıkladı. Bu gelişme, uzun süredir teknoloji dünyasında “rüya OLED” olarak anılan — yani kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerin tamamında fosforesans kullanan — ekranlara ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu.

    Zayıf halka güçleniyor

    OLED ekranlar, görüntüyü oluşturmak için organik bileşiklerin ışıma özelliklerinden faydalanıyor. Bu bileşikler ya floresan ya da fosforesans yoluyla ışık yayıyor. Fosforesan materyaller, daha az enerji tüketiyor ve daha yavaş yaşlanıyor; bu yüzden kırmızı ve yeşil piksellerde uzun süredir kullanılıyor. Ancak mavi piksel tarafında, düşük verimlilik ve kısa ömür nedeniyle halen floresan teknolojisine bağımlılık sürüyordu. Bu, aynı zaman ekran yanması gibi sorunların başlıca kaynağıydı.

    LG’nin “rüya OLED” teknolojisi gerçeğe bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    LG Display, Universal Display Corporation (UDC) ile iş birliği yaparak bu soruna çözüm getirdi. Yeni mavi PHOLED panellerde, çift katmanlı tandem yapı kullanılıyor. Bir katmanda yüksek verimli mavi fosforesan emisyonu sağlanırken, diğer katmanda uzun ömürlü floresan mavi katman yer alıyor. Bu yapı, geleneksel tek katmanlı WRGB panellere göre hem daha kararlı hem de enerji açısından daha verimli.

    Verimlilik artıyor

    LG’ye göre bu yeni yapı sayesinde OLED TV’lerde yüzde 15’e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Özellikle akıllı telefon ve tablet gibi batarya ile çalışan cihazlarda, ekranın daha az enerji tüketmesi kullanım süresini doğrudan artırabilir. LG Display’in Apple, LG Electronics, Samsung Electronics ve Sony gibi dev markalara panel tedarik ettiğini göz önünde bulundurursak, bu teknolojinin etkisi kısa sürede çok geniş bir alana yayılabilir.

    Şirketin açıklamasına göre, yüksek çözünürlük ve yüksek verimlilik ihtiyacı duyan yapay zeka bilgisayarları (AI PCs) ile AR/VR cihazları, bu yeni mavi PHOLED teknolojisinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. LG Display, 11 Mayıs’ta San Jose’de düzenlenecek olan SID Display Week 2025 etkinliğinde, küçük ve orta boyutlu cihazlara (örneğin akıllı telefon ve tabletler) yönelik geliştirdiği mavi fosforesan OLED panelini sergileyecek.

    Her ne kadar teknoloji ticari olarak doğrulanmış olsa da, büyük ekranlı OLED TV’lerde kullanım için biraz daha zaman gerekebilir. Yeni üretim süreci, ek maliyetler yaratabileceği için geniş çaplı yayılımının birkaç nesil daha alması bekleniyor.

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