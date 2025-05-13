General Motors'un yeni pili, LFP pillerin koltuğunu sallayabilir

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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), elektrikli kamyonetleri ve SUV'ları için lityum manganez açısından zengin (LMR) piller geliştirmek üzere LG ile iş birliği yapıyor. GM, yeni kimyanın mevcut teknolojiden daha güvenli, daha enerji yoğun ve daha az maliyetli olduğunu söylüyor.

GM, 2028'e kadar ABD'de ticari üretime başlamayı planlayarak, elektrikli araçlarda LMR pilleri kullanan ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz ay Ford da LMR pilleri kullanmaya başlayacağını ancak 2030'a kadar piyasaya çıkabileceğini duyurmuştu.

Elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip NCM piller, katotta nikel, kobalt ve magnezyum içeriyor. Ancak bu bileşimde yer alan kobalt, pahalı olması ve özellikle Afrika'da insan haklarını ihlal eden koşullarda çıkarılması nedeniyle üreticilerin kaçınmak istediği bir malzeme olarak öne çıkıyor. Bu nedenle üreticiler kobalt içermeyen bir pil geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kobalt içermeyen lityum demir fosfat (LFP) piller güzel bir alternatif sunsa da, NMC'ye kıyasla önemli ölçüde düşük enerji yoğunluğu nedeniyle araçların menzilini kısıtlıyor.

LFP ile benzer maliyet, %33 yüksek enerji yoğunluğu

Bu noktada LMR piller devreye giriyor. Düşük miktarda kobalt ve nikel içeren bu piller, çok daha ucuz ve bol olan manganezi daha yüksek oranda içeriyor. Bu sayede pilin maliyeti düşerken, LFP pillerden daha yüksek enerji yoğunluğu elde edilebiliyor. Şirketin iddiasına göre bu piller, LFP bile benzer maliyete ve %33 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak.

Geleneksel NMC hücreleri yaklaşık olarak eşit miktarda nikel, kobalt ve manganez kullanıyor (her biri yaklaşık %33). Günümüzün yüksek nikelli varyantlarda kobalt %5'e kadar düşerken, nikel %85'e kadar çıkabiliyor. GM'nin LMR formülünde ise kobaltın %0-2, nikelin %30-40 ve manganez %60-70 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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GM, kimyanın şifresini çözmek için LG Energy Solution ile çalışırken yaklaşık 300 tam boyutlu LMR hücresinin prototipini ürettiğini söylüyor. Aynı zamanda bu hücrelerin Ar-Ge laboratuvarlarında 2,5 milyon km'ye eşdeğer teste tabi tutulduklarını belirtiyor.

GM'nin mevcut elektrikli Chevy ve Cadillac modelleri yaklaşık 500 km menzil için yeterli enerji sağlayan yüksek nikel içerikli piller kullanıyor. Şirket, yeni LMR pillerinin daha yoğun ve prizmatik şekilleri nedeniyle daha fazla alan verimliliğine sahip olduğunu, bu sayede menzili 650 km'ye kadar çıkarabileceğini söylüyor.

Hücreler, GM ve LG'nin ortak girişimi olan Ultium Cells tarafından üretilecek. Şirket, ön üretime 2027'nin sonlarında başlamayı hedefliyor.

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General Motors'un yeni pili, LFP pillerin koltuğunu sallayabilir