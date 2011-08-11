LG'den ince ekran çerçeveli yeni dizüstü bilgisayar; Xnote P220

LG ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekliyor. Xnote serisi altında hazırlanan ve Şubat ayında lanse edilen P210 modelinin devamı olan P220, süper-ince tasarımlı ekran çerçevesiyle dikkat çekiyor. 297.6 x 193.4 x 20.9 mm boyutlarında ve 1.3 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarda, 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, IPS panelli ekrana (178 derece görüş açılı) yer veriliyor.





Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i3 ya da Core i5 işlemci ile donatılabilen sistem yine tercihe veya bütçeye bağlı olarak 2GB ya da 4GB DDR3 bellek ve 250GB ya da 320GB kapasiteli sabit disk ile konfigüre edilebilecek. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimini kullanan dizüstü bilgisayarda 802.11n WiFi, kart okuyucusu, 1.3MP kamera ve HDMI çıkışı da bulunuyor.





Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle çalışan ve Beyaz İnci, Pembe İnci ve Mavi İnci olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan P220'nin ilk olareak bu ayın sonuna doğru Güney Kore pazarınad sunulması beklenirken, Avrupa pazarına girişi ise daha sonrasında gerçekleşecek.