LG’nin çift pratik kapı buzdolapları hayatınızı kolaylaştırıyor

Tüketicilerin soğutma ihtiyaçlarına yönelik büyük bir yenilik sunan Çift Pratik Kapı sık kullanılan malzemeler için ekstra alan yaratırken, enerji ve soğuk hava kaybını en aza indiriyor. Çift Pratik Kapı içinde yer alan LG’nin tescilli Inverter Linear Kompresörü, daha az enerji ile besinleri taze tutarak fark yaratıyor.

Çift Pratik Kapı: Rahatlıkta Yeni Bir Standart

LG’nin ergonomik buzdolabı sahip olduğu Çift Pratik Kapı sayesinde kullanıcılara üst düzey rahatlık sağlıyor. Bu yenilikçi özelliği sayesinde de geleneksel modellere göre soğuk hava ve enerji kaybını engellemede bir adım öne geçiyor. Çift Pratik Kapı, yalnızca ek kapının açılmasıyla bile oluşabilecek en küçük soğuk hava sızıntısı riskini dahi ortadan kaldırıyor. Dolap içi düzeni ve kullanım kolaylığını da üst düzeye çıkarıyor. Kullanıcılar sadece tek bir düğmeye basarak içecekler ve atıştırmalıklar gibi sık kullanılan gıdalara buzdolabının ana kapısını açmadan rahatça erişiyor.

LG’nin yenilikçi Pratik Kapı özelliğiyle birleşen düzenleme bölmeleri, gıdaları daha uzun süre taze tutarken soğuk hava kaybını da yüzde 47’ye kadar engelliyor.1 İkinci bir Pratik Kapı bölmesinin eklenmesi ise soğuk hava kaybını daha da düşürüyor.

Inverter Linear Kompresör üstün verimlilik ve performans sunuyor

LG'nin çığır açan Inverter Linear Kompresörü, daha hassas soğutma kontrolü sayesinde enerji verimliliğini artırıyor. Bunun yanında daha az iç sürtünme yaratarak gürültüyü de azaltıyor. Inverter Linear Kompresör, geleneksel kompresörlere kıyasla yüzde 32 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Güvenlik ve dayanıklılık özellikleri geliştirilirken gürültü seviyesi de yüzde 25 oranında azaltılıyor. LG, Inverter Linear Kompresörü için 10 yıllık garanti veriyor.

Yeni nesil hava yönetimiyle gıdalar artık daha taze

LG’nin üstün Hygiene Fresh sistemi buzdolabının içindeki koku oluşumunu engellemek ve buzdolabı iç havasını temizlemek için çok katmanlı filtreler ve özel bir fan kullanıyor. Bu arada, geliştirilmiş Hygiene Fresh teknolojisi, filtrelerin değiştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcıları büyük bir yükten kurtarıyor. LG'nin Hygiene Fresh teknolojisinin verimliliği, önde gelen uluslararası kalite güvence test kurumlarından olan Intertek tarafından da test edilip onaylanmıştır.

Her mutfağa kolayca uyum sağlayan benzersiz tasarım

LG’nin yenilikçi tasarımları mükemmellik düzeyine ulaştı: Çift Pratik Kapı; parlak siyah, LG’ye özel bal peteği deseni ve ince ama seçkin bir parlaklık yaratmak için kullanılan malzeme ile üstün şıklık sağlıyor. Aynı zamanda lekeler ve parmak izlerine karşı da oldukça dayanıklı. Ayarlanabilir Hareketli Sepetler de iç bölmelerin yüksekliğinin farklı boyuttaki malzemelere göre değiştirebilmesini sağlıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Başkanı Seong-jin Jo, LG’nin beyaz eşya ürünlerini geliştirirken attığı en önemli adımın tüketici ihtiyaçlarını incelemek "Çift Pratik Kapı sahip olduğu kullanışlı bölmeleri ve akıllı depolama sistemi sayesinde harcanan enerjiyi en aza indirirken, kullanıcıların buzdolabının içini daha verimli ve etkin bir şekilde düzenlemelerini de sağlıyor. LG olarak, tüketicilerin hayatlarını güzelleştiren yenilikler ve daha gelişmiş ürünler sunmaya devam edeceğiz."

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