Buzdolabı tavsiyesi için en iyi buzdolabı markaları ve modelleri (2023)

Buzdolapları, hepimizin mutfağında ve gün içinde en sık kullandığımız beyaz eşyaların başında geliyor. Sürekli çalıştığından bir buzdolabının bozulması diğer mutfak araçlarına kıyasla çok daha kolay. Buzdolabınız bozulsun bozulmasın yenilemek istiyor ancak 2023'te hangi marka buzdolabı almalıyım? diyorsanız, en iyi buz dolabı markası ve modelleri paylaştığımız listemize göz atmalısınız. No frost, mini (küçük), gardrop tipi, araç buzdolabı ve hatta retro buzdolabı, her ihtiyaca yönelik en güzel buzdolapları burada. İşte buzdolabı tavsiyesi isteyenler için en iyi buzdolapları sıralaması 🔽

1️⃣ Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı Tam Boyutta Gör Arçelik, en iyi buzdolabı denildiğinde akla ilk gelen markalardan. Arçelik buzdolapları yorumları göz önüne alındığında da en beğenilen marka olduğu görülüyor. Arçelik 270531 EB No Frost Buzdolabı, 427 L toplam hacim, VitaminZone teknolojisi, FullFresh+ teknolojisi ile öne çıkıyor. Kahvaltılık çekmecesi : Kahvaltılık çekmecesi, hem kısa sürede tüketmeniz gereken et ve balıklarınızı hem de kahvaltılıklarınızı soğuk olarak saklamanız için ideal bir alan.

: Kahvaltılık çekmecesi, hem kısa sürede tüketmeniz gereken et ve balıklarınızı hem de kahvaltılıklarınızı soğuk olarak saklamanız için ideal bir alan. VitaminZone : Arçelik VitaminZone teknolojisi sayesinde sebzelerinizin taze ve canlı kaldığından, vitamin değerlerini koruduğundan emin olabilirsiniz.

: Arçelik VitaminZone teknolojisi sayesinde sebzelerinizin taze ve canlı kaldığından, vitamin değerlerini koruduğundan emin olabilirsiniz. FullFresh+ teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip Arçelik buzdolabı , özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas nem kontrolü sağlar. Gıdalarınız daha uzun süre bozulmadan ve bayatlamadan kalır. Yeşil sebze ve meyveleri üç kata kadar taze tutar.

FullFresh+ teknolojisine sahip , özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas nem kontrolü sağlar. Gıdalarınız daha uzun süre bozulmadan ve bayatlamadan kalır. Yeşil sebze ve meyveleri üç kata kadar taze tutar. Prosmart Inverter Kompresör : Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerji tüketimiyle daha etkin soğutma sağlar. Standart buzdolaplarına göre dört kata kadar daha sessiz çalışır.

: Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerji tüketimiyle daha etkin soğutma sağlar. Standart buzdolaplarına göre dört kata kadar daha sessiz çalışır. Hızlı dondurma : Bu özellik sayesinde dondurucuya attığınız yiyeceklerin besin değerleri düşmeden saklanır.

: Bu özellik sayesinde dondurucuya attığınız yiyeceklerin besin değerleri düşmeden saklanır. Açılma yönü değiştirilebilir kapı : Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerlerini değiştirerek, kapıların kapanma yönlerini sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerlerini değiştirerek, kapıların kapanma yönlerini sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cool Plus : Gıdaların donma riski düşer, daha da önemlisi kokuları birbirine karışmaz. Cool Plus, daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak daha güçlü ve sessiz performans sunar.

2️⃣ Beko 970504 MB No Frost Beyaz Buzdolabı Tam Boyutta Gör En iyi buzdolabı markası hangisi? Arçelik ve Bosh’tan sonra Beko buzdolapları gelir. 455 L toplam hacmi ile Beko 970504 MB no frost buzdolabı,özellikleri ve yorumları dikkate alındığında tercih edilebilecek modeller arasında. Beko, ucuz buzdolabı arayanlar için de en iyi markalardan biri. Kahvaltılık çekmecesi : Et ve balık gibi kısa sürede tüketilecek yiyeceklerin yanı sıra kahvaltılık olarak hazırladığınız yiyeceklerin soğuk olarak muhafaza edilmesini sağlar.

: Et ve balık gibi kısa sürede tüketilecek yiyeceklerin yanı sıra kahvaltılık olarak hazırladığınız yiyeceklerin soğuk olarak muhafaza edilmesini sağlar. NeoFrost : NoFrost soğutma teknolojisi, iki ayrı soğutma sistemi sayesinde buzdolabınızdaki nemi optimum seviyede tutarak daha uzun süre tazelik ve maksimum hava kalitesi sağlar. Soğutucu ve dondurucu bölmede saklanan gıdaların kokuları da birbirine karışmaz. Birbirinden bağımsız bölmeler sayesinde hızlı soğutma ve dondurma yapar.

3️⃣ Profilo BD3056WFUN Alttan Donduruculu Buzdolabı Tam Boyutta Gör Alttan donduruculu Profilo BD3056WFUN, en iyi buzdolabı modelleri arasında. Profilo buzdolabı fiyatları uygun olmasıyla tüketicilerin beğenisini kazanan markalardan. Profilo’nun bu no frost beyaz buzdolabı 508 litre toplam hacme sahip. NoFrost ile buz çözdürme işlemine son : No Frost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.

: No Frost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz. ExtraFresh : Kolayca ayarlanabilen nem kontrol mekanizmasıyla ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar; böylece yiyeceklerinizi besin değerleri ve vitaminlerini koruyarak keyifle tüketebilirsiniz.

: Kolayca ayarlanabilen nem kontrol mekanizmasıyla ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar; böylece yiyeceklerinizi besin değerleri ve vitaminlerini koruyarak keyifle tüketebilirsiniz. Dondurulmuş gıdalar için geniş saklama alanı : BigBox çekmecesi, dondurulmuş gıdalar için ekstra saklama alanı sunar.

: BigBox çekmecesi, dondurulmuş gıdalar için ekstra saklama alanı sunar. LED aydınlatma: Led aydınlatma, buzdolabının içini görebilmeniz için ideal aydınlatma sağlar.

Led aydınlatma, buzdolabının içini görebilmeniz için ideal aydınlatma sağlar. Ayarlanabilir cam raf sistemi: Rafları istediğiniz yükseklikte yerleştirmenizi sağlayarak buzdolabının iç alanından en kullanışlı şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Buzdolabınızı ihtiyaçlarınıza göre kolayca şekillendirebilirsiniz.

Rafları istediğiniz yükseklikte yerleştirmenizi sağlayarak buzdolabının iç alanından en kullanışlı şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Buzdolabınızı ihtiyaçlarınıza göre kolayca şekillendirebilirsiniz. AirFresh filtresi: Buzdolabınızdaki bazı yiyecekler hoş olmayan kokulara neden olabilir. AirFresh filtresi, kötü kokuları anında emerek yiyeceklerden buzdolabınıza yayılan kokuları yok eder. Buzdolabınızı her açtığınızda ferah ve temiz bir havayla karşılaşırsınız. Filtreyi değiştirmeniz de gerekmiyor.

Buzdolabınızdaki bazı yiyecekler hoş olmayan kokulara neden olabilir. AirFresh filtresi, kötü kokuları anında emerek yiyeceklerden buzdolabınıza yayılan kokuları yok eder. Buzdolabınızı her açtığınızda ferah ve temiz bir havayla karşılaşırsınız. Filtreyi değiştirmeniz de gerekmiyor. Geniş iç hacim: Profilo geniş hacimli buzdolabı, soğutucu ve dondurucu bölmelerindeki ekstra kapasiteleriyle yiyecekleri saklamak için daha fazla alan sunar.

4️⃣ Altus Alk 471 x No Frost Buzdolabı Tam Boyutta Gör En uygun fiyatlı buzdolapları modellerine bakıyorsanız, Arçelik grup markalarından Altus’un buzdolapları modellerine de bakmalısınız. Tüm no frost buzdolaplarında olduğu gibi Altus Alk 471 x de dondurucu bölmede karlanma, buzlanma ve terleme olmuyor. Defrost yani buz eritme işlemi otomatik olarak yapılıyor. Buzdolabının hacmi 514 lt. Özel tasarım : Altus buzdolabı, parmak izi bırakmayan özellikte olup aksamları da paslanma ve yıpranmaya karşı oldukça dayanıklıdır.

: Altus buzdolabı, parmak izi bırakmayan özellikte olup aksamları da paslanma ve yıpranmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Değiştirilebilir raflar: Buzdolabının rafları isteğe göre ayarlanabilir. Üç adet dondurucu bölme, üç adet de çekmece vardır.

Buzdolabının rafları isteğe göre ayarlanabilir. Üç adet dondurucu bölme, üç adet de çekmece vardır. Otomatik buz eritme : Buz eritme işlemi otomatik olarak gerçekleşir; buzlanma ile karşılaşmazsınız.

: Buz eritme işlemi otomatik olarak gerçekleşir; buzlanma ile karşılaşmazsınız. Antibakteriyel : Hızlı soğutma özelliğiyle yiyecekleriniz bozulmaz, mikrop üretmeden ve koku yaymadan uzun süre kalır.

: Hızlı soğutma özelliğiyle yiyecekleriniz bozulmaz, mikrop üretmeden ve koku yaymadan uzun süre kalır. Tatil mod u: Buzdolabı soğutucuyu belli derecede sabit tutar. Siz tatildeyken yiyecek ve içecekleriniz taze kalır, gelince sürprizle karşılaşmazsınız.

5️⃣ Samsung RT46K6000WW Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı Tam Boyutta Gör Samsung RT46K6000WW, kullanıcı yorumları ışığında en iyi buzdolabı modelleri arasında. Üstten donduruculu Samsung no frost buzdolabı, 20 yıl Digital Inverter Kompresör garantisi, ikili soğutma sistemi ile geliyor. Twin Cooling Plus : İkili soğutma sistemiyle, geleneksel üstten donduruculu buzdolaplarında %30 olan nemliliği %70 oranında sağlayarak buzdolabındaki yiyeceklerinizin tazeliği korunur. Beklenmedik kokuların yayılması da engellenir.

: İkili soğutma sistemiyle, geleneksel üstten donduruculu buzdolaplarında %30 olan nemliliği %70 oranında sağlayarak buzdolabındaki yiyeceklerinizin tazeliği korunur. Beklenmedik kokuların yayılması da engellenir. Arkadaki yiyeceklere kolay erişme : Kolay kayan raf, yiyeceklerinizi etkili bir şekilde saklamanızı, düzenlemenizi ve erişmenizi sağlar. Arkalarda ve köşede duran saklama kaplarına daha kolay erişirsiniz.

: Kolay kayan raf, yiyeceklerinizi etkili bir şekilde saklamanızı, düzenlemenizi ve erişmenizi sağlar. Arkalarda ve köşede duran saklama kaplarına daha kolay erişirsiniz. Dijital Inverter teknolojisi: Bu teknoloji, soğutma talebine karşılık kompresör hızını 7 seviye arasında otomatik olarak ayarlar. Enerji tüketimi ve ses azalır, daha uzun ömürlü performans sağlar. Samsung buzdolapları kompresörleri 20 yıl garantilidir.

Bu teknoloji, soğutma talebine karşılık kompresör hızını 7 seviye arasında otomatik olarak ayarlar. Enerji tüketimi ve ses azalır, daha uzun ömürlü performans sağlar. Samsung buzdolapları kompresörleri 20 yıl garantilidir. Tasarruflu LED aydınlatma : Üst ve yanlardaki lambalar buzdolabının her köşesini en güzel ve parlak şekilde aydınlatır.

6️⃣ LG GC-Q247CSBV Gardrop Tipi Buzdolabı Tam Boyutta Gör LG gardrop tipi buzdolabı modeli GC-Q247CSBV, 642 litre mega kapasiteye sahip. Instaview No Frost Buzdolabı, metalik gri rengiyle oldukça şık bir görünüme sahip. Açmadan, sadece tıklayarak içini görebildiğiniz ilginç bir buzdolabı. LG buzdolabı fiyat olarak yüksek ancak dikkat çekici özelliklere sahip. InstaView Door-in-Door : LG gardrop buzdolabı, kapı üzerine iki vuruşla aydınlanan ve içini görmenizi sağlayan ayna tasarımlı cam panele sahip. Kapıları açmadan içeriyi görmenize izin verdiği için, soğuk hava kaybı da azalır.

: LG gardrop buzdolabı, kapı üzerine iki vuruşla aydınlanan ve içini görmenizi sağlayan ayna tasarımlı cam panele sahip. Kapıları açmadan içeriyi görmenize izin verdiği için, soğuk hava kaybı da azalır. İçecek rafı : Kullanıcı dostu tasarıma sahip içecek rafı, içeceklerinizi (en fazla 4 adet) en uygun sıcaklıkta muhafaza eder.

: Kullanıcı dostu tasarıma sahip içecek rafı, içeceklerinizi (en fazla 4 adet) en uygun sıcaklıkta muhafaza eder. Küçük ürün gözü : Meze ve peynir gibi daha küçük ürünler için uygun yeriniz var.

: Meze ve peynir gibi daha küçük ürünler için uygun yeriniz var. FreshBalancer : Basit bir düğmeyle doğru nem miktarı ayarlanarak sebzeleriniz ve meyveleriniz optimum koşullarda tutulur.

: Basit bir düğmeyle doğru nem miktarı ayarlanarak sebzeleriniz ve meyveleriniz optimum koşullarda tutulur. Moist Balance Crisper : Nemi en uygun seviyede tutan yenilikçi bir kafes desenli kutu kapağı.

: Nemi en uygun seviyede tutan yenilikçi bir kafes desenli kutu kapağı. Hygiene Fresh+: Dört aşamalı akıllı filtre sistemi, harici fanı ve ince tasarımıyla kötü kokuları giderir.

Dört aşamalı akıllı filtre sistemi, harici fanı ve ince tasarımıyla kötü kokuları giderir. ThinQ : Sıcaklık kontrolü, hızlı dondurma, akıllı filtre, arıza teşhis, hepsini telefonunuzdan yapabilirsiniz.

: Sıcaklık kontrolü, hızlı dondurma, akıllı filtre, arıza teşhis, hepsini telefonunuzdan yapabilirsiniz. Inverter Lineer Kompresör ile enerji tasarrufu: LG’nin bu kompresörü buzdolaplarında devrim yaratarak %32’ye kadar enerji tasarrufu ve en uygun sıcaklık kontrolü sağlar.

7️⃣ Profilo BD2155WFNN Buzdolabı Tam Boyutta Gör Profilo BD2155WFNN, çok memnun kalınan bir başka uygun fiyatlı buzdolabı. Hem ucuz hem de kaliteli (Profilo buzdolabında en iyi markalardan biri) bir buz dolabı arıyorsanız, Profilo’nun bu üstten donduruculu no frost buzdolabı modeline bakmanızı öneririz. ExtraFresh ile daha uzun süre tazelik : Kolaylıkla ayarlanabilen nem kontrol seçenekleriyle ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar, yiyecekleriniz besin değerlerini ve vitaminlerini korur.

: Kolaylıkla ayarlanabilen nem kontrol seçenekleriyle ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar, yiyecekleriniz besin değerlerini ve vitaminlerini korur. AirFresh filtresi : AirFresh filtresi sayesinde buzdolabınızın havası daima temiz kalır, kötü kokular oluşumu engellenir. Filtre değişikliği gerekmediği için ekstra kolaylık sunar.

: AirFresh filtresi sayesinde buzdolabınızın havası daima temiz kalır, kötü kokular oluşumu engellenir. Filtre değişikliği gerekmediği için ekstra kolaylık sunar. NoFrost ile buz çözdürmeye son : No Frost teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de artıran çözdürme işlemine gerek kalmaz.

: No Frost teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de artıran çözdürme işlemine gerek kalmaz. Derin dondurucu LED aydınlatması : Profilo buzdolapları, dondurucunun içini eşit şekilde aydınlatan hem de tasarruflu LED lambaya sahip. Tabii ki soğutu içerisinde de led aydınlatma mevcut.

: Profilo buzdolapları, dondurucunun içini eşit şekilde aydınlatan hem de tasarruflu LED lambaya sahip. Tabii ki soğutu içerisinde de led aydınlatma mevcut. Ayarlanabilen cam raf sistemi : Daha geniş veya daha kısa boyutlu yiyeceklerin sığması için rafları istediğiniz yükseklikte yerleştirebilirsiniz.

8️⃣ Arçelik 570463 MB No-Frost Buzdolabı Tam Boyutta Gör Buzdolabı en iyi marka ve modelleri arasında yer verdiğimiz Arçelik 570463 MB, en güzel buzdolapları arasında. Üstten donduruculu Arçelik buzdolabı, 406 litre hacme sahip ve kapı yönü değiştirilebiliyor. Kahvaltılık çekmesi : Arçelik no frost buzdolabı, kısa sürede tüketeceğiniz et, tavuk ve balıklarınız için hem de her gün çıkardığınız kahvaltılığınız için ideal bir alan sunar.

: Arçelik no frost buzdolabı, kısa sürede tüketeceğiniz et, tavuk ve balıklarınız için hem de her gün çıkardığınız kahvaltılığınız için ideal bir alan sunar. Prosmart Inverter Kompresör : Standart buzdolaplarına kıyasla dört kata kadar daha sessiz çalışma ve daha az enerjiyle etkin soğuma sağlar.

: Standart buzdolaplarına kıyasla dört kata kadar daha sessiz çalışma ve daha az enerjiyle etkin soğuma sağlar. Açılma yönü değiştirilebilir kapı : Buzdolabı kapısının kapanma/açılma yönünü sağa veya sola ayarlayabilirsiniz.

: Buzdolabı kapısının kapanma/açılma yönünü sağa veya sola ayarlayabilirsiniz. Cool Plus : Daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak daha güçlü ve sessiz çalışma sağlar. Yiyeceklerinizin donma riski düşer ve kokuları birbirine karışmaz.

9️⃣ Sharp SJ-XG690M-BK Siyah Buzdolabı Tam Boyutta Gör Tam boy üst donduruculu Sharp SJ-XG690M no frost buz dolabı, kapı kilidi özelliğiyle öne çıkıyor. Yüksek fiyatına rağmen en beğenilen buzdolabı markaları arasında olan Sharp’ın bu modeli siyah ve gümüş renk seçeneğiyle satışta. J-Tech Inverter teknolojisi ile düşük enerji yüksek performans : Enerji tüketimi azdır, içerdeki ısı sabittir ve buzdolabınız sessiz çalışır.

: Enerji tüketimi azdır, içerdeki ısı sabittir ve buzdolabınız sessiz çalışır. Hibrit soğutma sistemi : Gıdalarınız daima tazeliğini korur. Üstteki soğutma fanı, arkadaki alüminyum panelle birlikte çalışarak havayı tüm alanlara eşit yayıyor. Panel, 0 dereceye yakın sabit bir ısıda optimal düzeyde nem ve serimleme sağlıyor. Arkadaki soğutma sistemi, kuruluğu önleyerek serinliği eşit olarak dağıtıyor.

: Gıdalarınız daima tazeliğini korur. Üstteki soğutma fanı, arkadaki alüminyum panelle birlikte çalışarak havayı tüm alanlara eşit yayıyor. Panel, 0 dereceye yakın sabit bir ısıda optimal düzeyde nem ve serimleme sağlıyor. Arkadaki soğutma sistemi, kuruluğu önleyerek serinliği eşit olarak dağıtıyor. Ag+ nano koku tutucu : Bu özellik sayesinde buzdolabınızın içi kokmaz, gıdalarınız taze kalır. Gümüş ve bakır iyonlar içeren filtre sayesinde hava ile buzdolabına taşınan kokular hapsedilir.

🔟 Samsung RT38K50AQWW Buzdolabı Tam Boyutta Gör Üstten donduruculu Samsung buzdolabı modeli RT38K50AQWW, 20 yıl digital inverter kompresör garantisi ile geliyor. Samsung’un satın alabileceğiniz en uygun buzdolapları arasında. Dijital Inverter teknolojisi : Bu teknoloji sayesinde buzdolabı daha az enerji tüketir, daha sessiz çalışır ve uzun süreler kullanılabilir.

: Bu teknoloji sayesinde buzdolabı daha az enerji tüketir, daha sessiz çalışır ve uzun süreler kullanılabilir. LED aydınlatma : LED aydınlatma sistemi, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha tasarruflu olmasının yanında daha şık ve incedir. Üst ve yan taraflardaki lambalar, buzdolabının her köşesini aydınlık görmenizi sağlar.

: LED aydınlatma sistemi, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha tasarruflu olmasının yanında daha şık ve incedir. Üst ve yan taraflardaki lambalar, buzdolabının her köşesini aydınlık görmenizi sağlar. Kapı içi derin raf : Derin raf yapısı sayesinde büyük boy içeceklerinizi rahatça yerleştirebilirsiniz.

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Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠ Tam Boyutta Gör Buzdolabı, her gün kullanılan ve sürekli çalışan bir eşya olduğundan dikkatli seçim yapmakta fayda var. Hangi buzdolabı markası ve modelini seçeceğiniz size kalmış ancak bir buzdolabı alırken dikkat etmeniz gerekenler var. “Buzdolabı alırken neye dikkat etmeliyiz?” diye sonralar için, satın alım öncesi incelenmesi gereken özellikler şöyle: Stil/tasarım ve ölçüleri

İç hacim kapasitesi

Kompresör dayanıklılığı

Enerji etiketleri ve verimliliği

Kapı yönü

Soğutma sistemi

Raf aralıkları

Müşteri memnuniyeti

Satış sonrası destek

Garanti süresi

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