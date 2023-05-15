Buzdolabı tavsiyesi için en iyi buzdolabı markaları ve modelleri (2023)

- En iyi buzdolapları 💯
- 1️⃣ Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı
- 2️⃣ Beko 970504 MB No Frost Beyaz Buzdolabı
- 3️⃣ Profilo BD3056WFUN Alttan Donduruculu Buzdolabı
- 4️⃣ Altus Alk 471 x No Frost Buzdolabı
- 5️⃣ Samsung RT46K6000WW Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
- 6️⃣ LG GC-Q247CSBV Gardrop Tipi Buzdolabı
- 7️⃣ Profilo BD2155WFNN Buzdolabı
- 8️⃣ Arçelik 570463 MB No-Frost Buzdolabı
- 9️⃣ Sharp SJ-XG690M-BK Siyah Buzdolabı
- 🔟 Samsung RT38K50AQWW Buzdolabı
- Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠
- Yorumlar
Buzdolapları, hepimizin mutfağında ve gün içinde en sık kullandığımız beyaz eşyaların başında geliyor. Sürekli çalıştığından bir buzdolabının bozulması diğer mutfak araçlarına kıyasla çok daha kolay. Buzdolabınız bozulsun bozulmasın yenilemek istiyor ancak 2023'te hangi marka buzdolabı almalıyım? diyorsanız, en iyi buz dolabı markası ve modelleri paylaştığımız listemize göz atmalısınız. No frost, mini (küçük), gardrop tipi, araç buzdolabı ve hatta retro buzdolabı, her ihtiyaca yönelik en güzel buzdolapları burada. İşte buzdolabı tavsiyesi isteyenler için en iyi buzdolapları sıralaması 🔽
|Marka - Model ❄️
|Fiyat 💰
|Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı
|21.999 TL
|Beko 970504 MB No Frost Beyaz Buzdolabı
|13.999 TL
|Profilo BD3056WFUN No Frost Alttan Donduruculu Buzdolabı
|18.999 TL
|Altus Alk 471 x No Frost Buzdolabı
|14.732 TL
|Samsung RT46K6000WW Çift Kapılı No Frost Buzdolabı
|14.499 TL
|LG GC-Q247CSBV Gardrop Tipi Buzdolabı
|48.999 TL
|Profilo BD2155WFNN Buzdolabı
|14.199 TL
|Arçelik 570463 MB No-Frost Buzdolabı
|13.999 TL
|Sharp SJ-XG690M-BK Mega Model Metal Siyah Buzdolabı
|28.390 TL
|Samsung RT38K50AQWW Üstten Donduruculu Buzdolabı
|12.899 TL
|Siemens KG86NAID2N Kombi No Frost Buzdolabı
|35.470 TL
|Bosch KDN55NWF1N Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
|13.550 TL
1️⃣ Arçelik 270531 EB Kombi No Frost Buzdolabı
- Kahvaltılık çekmecesi: Kahvaltılık çekmecesi, hem kısa sürede tüketmeniz gereken et ve balıklarınızı hem de kahvaltılıklarınızı soğuk olarak saklamanız için ideal bir alan.
- VitaminZone: Arçelik VitaminZone teknolojisi sayesinde sebzelerinizin taze ve canlı kaldığından, vitamin değerlerini koruduğundan emin olabilirsiniz.
- FullFresh+ teknolojisi: FullFresh+ teknolojisine sahip Arçelik buzdolabı, özel sebzelik tasarımı ve hava kanalları sayesinde hassas nem kontrolü sağlar. Gıdalarınız daha uzun süre bozulmadan ve bayatlamadan kalır. Yeşil sebze ve meyveleri üç kata kadar taze tutar.
- Prosmart Inverter Kompresör: Sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerji tüketimiyle daha etkin soğutma sağlar. Standart buzdolaplarına göre dört kata kadar daha sessiz çalışır.
- Hızlı dondurma: Bu özellik sayesinde dondurucuya attığınız yiyeceklerin besin değerleri düşmeden saklanır.
- Açılma yönü değiştirilebilir kapı: Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerlerini değiştirerek, kapıların kapanma yönlerini sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Cool Plus: Gıdaların donma riski düşer, daha da önemlisi kokuları birbirine karışmaz. Cool Plus, daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak daha güçlü ve sessiz performans sunar.
2️⃣ Beko 970504 MB No Frost Beyaz Buzdolabı
- Kahvaltılık çekmecesi: Et ve balık gibi kısa sürede tüketilecek yiyeceklerin yanı sıra kahvaltılık olarak hazırladığınız yiyeceklerin soğuk olarak muhafaza edilmesini sağlar.
- NeoFrost: NoFrost soğutma teknolojisi, iki ayrı soğutma sistemi sayesinde buzdolabınızdaki nemi optimum seviyede tutarak daha uzun süre tazelik ve maksimum hava kalitesi sağlar. Soğutucu ve dondurucu bölmede saklanan gıdaların kokuları da birbirine karışmaz. Birbirinden bağımsız bölmeler sayesinde hızlı soğutma ve dondurma yapar.
3️⃣ Profilo BD3056WFUN Alttan Donduruculu Buzdolabı
- NoFrost ile buz çözdürme işlemine son: No Frost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- ExtraFresh: Kolayca ayarlanabilen nem kontrol mekanizmasıyla ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar; böylece yiyeceklerinizi besin değerleri ve vitaminlerini koruyarak keyifle tüketebilirsiniz.
- Dondurulmuş gıdalar için geniş saklama alanı: BigBox çekmecesi, dondurulmuş gıdalar için ekstra saklama alanı sunar.
- LED aydınlatma: Led aydınlatma, buzdolabının içini görebilmeniz için ideal aydınlatma sağlar.
- Ayarlanabilir cam raf sistemi: Rafları istediğiniz yükseklikte yerleştirmenizi sağlayarak buzdolabının iç alanından en kullanışlı şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Buzdolabınızı ihtiyaçlarınıza göre kolayca şekillendirebilirsiniz.
- AirFresh filtresi: Buzdolabınızdaki bazı yiyecekler hoş olmayan kokulara neden olabilir. AirFresh filtresi, kötü kokuları anında emerek yiyeceklerden buzdolabınıza yayılan kokuları yok eder. Buzdolabınızı her açtığınızda ferah ve temiz bir havayla karşılaşırsınız. Filtreyi değiştirmeniz de gerekmiyor.
- Geniş iç hacim: Profilo geniş hacimli buzdolabı, soğutucu ve dondurucu bölmelerindeki ekstra kapasiteleriyle yiyecekleri saklamak için daha fazla alan sunar.
4️⃣ Altus Alk 471 x No Frost Buzdolabı
- Özel tasarım: Altus buzdolabı, parmak izi bırakmayan özellikte olup aksamları da paslanma ve yıpranmaya karşı oldukça dayanıklıdır.
- Değiştirilebilir raflar: Buzdolabının rafları isteğe göre ayarlanabilir. Üç adet dondurucu bölme, üç adet de çekmece vardır.
- Otomatik buz eritme: Buz eritme işlemi otomatik olarak gerçekleşir; buzlanma ile karşılaşmazsınız.
- Antibakteriyel: Hızlı soğutma özelliğiyle yiyecekleriniz bozulmaz, mikrop üretmeden ve koku yaymadan uzun süre kalır.
- Tatil modu: Buzdolabı soğutucuyu belli derecede sabit tutar. Siz tatildeyken yiyecek ve içecekleriniz taze kalır, gelince sürprizle karşılaşmazsınız.
5️⃣ Samsung RT46K6000WW Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı
- Twin Cooling Plus: İkili soğutma sistemiyle, geleneksel üstten donduruculu buzdolaplarında %30 olan nemliliği %70 oranında sağlayarak buzdolabındaki yiyeceklerinizin tazeliği korunur. Beklenmedik kokuların yayılması da engellenir.
- Arkadaki yiyeceklere kolay erişme: Kolay kayan raf, yiyeceklerinizi etkili bir şekilde saklamanızı, düzenlemenizi ve erişmenizi sağlar. Arkalarda ve köşede duran saklama kaplarına daha kolay erişirsiniz.
- Dijital Inverter teknolojisi: Bu teknoloji, soğutma talebine karşılık kompresör hızını 7 seviye arasında otomatik olarak ayarlar. Enerji tüketimi ve ses azalır, daha uzun ömürlü performans sağlar. Samsung buzdolapları kompresörleri 20 yıl garantilidir.
- Tasarruflu LED aydınlatma: Üst ve yanlardaki lambalar buzdolabının her köşesini en güzel ve parlak şekilde aydınlatır.
6️⃣ LG GC-Q247CSBV Gardrop Tipi Buzdolabı
- InstaView Door-in-Door: LG gardrop buzdolabı, kapı üzerine iki vuruşla aydınlanan ve içini görmenizi sağlayan ayna tasarımlı cam panele sahip. Kapıları açmadan içeriyi görmenize izin verdiği için, soğuk hava kaybı da azalır.
- İçecek rafı: Kullanıcı dostu tasarıma sahip içecek rafı, içeceklerinizi (en fazla 4 adet) en uygun sıcaklıkta muhafaza eder.
- Küçük ürün gözü: Meze ve peynir gibi daha küçük ürünler için uygun yeriniz var.
- FreshBalancer: Basit bir düğmeyle doğru nem miktarı ayarlanarak sebzeleriniz ve meyveleriniz optimum koşullarda tutulur.
- Moist Balance Crisper: Nemi en uygun seviyede tutan yenilikçi bir kafes desenli kutu kapağı.
- Hygiene Fresh+:Dört aşamalı akıllı filtre sistemi, harici fanı ve ince tasarımıyla kötü kokuları giderir.
- ThinQ: Sıcaklık kontrolü, hızlı dondurma, akıllı filtre, arıza teşhis, hepsini telefonunuzdan yapabilirsiniz.
- Inverter Lineer Kompresör ile enerji tasarrufu: LG’nin bu kompresörü buzdolaplarında devrim yaratarak %32’ye kadar enerji tasarrufu ve en uygun sıcaklık kontrolü sağlar.
7️⃣ Profilo BD2155WFNN Buzdolabı
- ExtraFresh ile daha uzun süre tazelik: Kolaylıkla ayarlanabilen nem kontrol seçenekleriyle ExtraFresh çekmecesi, sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar, yiyecekleriniz besin değerlerini ve vitaminlerini korur.
- AirFresh filtresi: AirFresh filtresi sayesinde buzdolabınızın havası daima temiz kalır, kötü kokular oluşumu engellenir. Filtre değişikliği gerekmediği için ekstra kolaylık sunar.
- NoFrost ile buz çözdürmeye son: No Frost teknolojisi sayesinde enerji tüketimini de artıran çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- Derin dondurucu LED aydınlatması: Profilo buzdolapları, dondurucunun içini eşit şekilde aydınlatan hem de tasarruflu LED lambaya sahip. Tabii ki soğutu içerisinde de led aydınlatma mevcut.
- Ayarlanabilen cam raf sistemi: Daha geniş veya daha kısa boyutlu yiyeceklerin sığması için rafları istediğiniz yükseklikte yerleştirebilirsiniz.
8️⃣ Arçelik 570463 MB No-Frost Buzdolabı
- Kahvaltılık çekmesi: Arçelik no frost buzdolabı, kısa sürede tüketeceğiniz et, tavuk ve balıklarınız için hem de her gün çıkardığınız kahvaltılığınız için ideal bir alan sunar.
- Prosmart Inverter Kompresör: Standart buzdolaplarına kıyasla dört kata kadar daha sessiz çalışma ve daha az enerjiyle etkin soğuma sağlar.
- Açılma yönü değiştirilebilir kapı: Buzdolabı kapısının kapanma/açılma yönünü sağa veya sola ayarlayabilirsiniz.
- Cool Plus: Daha hızlı soğutma ve dondurmaya ek olarak daha güçlü ve sessiz çalışma sağlar. Yiyeceklerinizin donma riski düşer ve kokuları birbirine karışmaz.
9️⃣ Sharp SJ-XG690M-BK Siyah Buzdolabı
- J-Tech Inverter teknolojisi ile düşük enerji yüksek performans: Enerji tüketimi azdır, içerdeki ısı sabittir ve buzdolabınız sessiz çalışır.
- Hibrit soğutma sistemi: Gıdalarınız daima tazeliğini korur. Üstteki soğutma fanı, arkadaki alüminyum panelle birlikte çalışarak havayı tüm alanlara eşit yayıyor. Panel, 0 dereceye yakın sabit bir ısıda optimal düzeyde nem ve serimleme sağlıyor. Arkadaki soğutma sistemi, kuruluğu önleyerek serinliği eşit olarak dağıtıyor.
- Ag+ nano koku tutucu: Bu özellik sayesinde buzdolabınızın içi kokmaz, gıdalarınız taze kalır. Gümüş ve bakır iyonlar içeren filtre sayesinde hava ile buzdolabına taşınan kokular hapsedilir.
🔟 Samsung RT38K50AQWW Buzdolabı
- Dijital Inverter teknolojisi: Bu teknoloji sayesinde buzdolabı daha az enerji tüketir, daha sessiz çalışır ve uzun süreler kullanılabilir.
- LED aydınlatma: LED aydınlatma sistemi, geleneksel aydınlatma sistemlerine göre daha tasarruflu olmasının yanında daha şık ve incedir. Üst ve yan taraflardaki lambalar, buzdolabının her köşesini aydınlık görmenizi sağlar.
- Kapı içi derin raf: Derin raf yapısı sayesinde büyük boy içeceklerinizi rahatça yerleştirebilirsiniz.
Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠
- Stil/tasarım ve ölçüleri
- İç hacim kapasitesi
- Kompresör dayanıklılığı
- Enerji etiketleri ve verimliliği
- Kapı yönü
- Soğutma sistemi
- Raf aralıkları
- Müşteri memnuniyeti
- Satış sonrası destek
- Garanti süresi
En İyi Buzdolabı Markaları & Modelleri ve Fiyatları İçerik Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1729Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.