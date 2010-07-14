LaCie'den suya, darbelere, 10 tonluk basınca dayanabilen USB bellek serisi: XtremKey

Teknoloji dünyasının önemli bir parçasını oluşturan USB bellekler çeşitli kapasitelerle, tasarımlarla ve fonksiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. LaCie tarafından üretilen XtremKey serisini global pazardaki güçlü rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği var: Dayanıklılık faktörü.

''Suya dayanıklı USB bellekleri daha önce görmüştük. Neden LaCie'nin XtremKey serisini tercih etmeliyim?'' diye soracak olursanız cevabımız hazır. 8 GB'tan 64 GB'a kadar kapasite sunan flash bellek modülleri zamak olarak isimlendirilen metal alaşım tarafından korunuyor. Bu alaşımın ana bileşenlerini ise çinko, aluminyum, magnezyum ve bakır oluşturuyor. Zamak sayesinde USB bellekler 100 metre derinliğindeki suya, 5 metre yükseklikten düşüşe, +200 / -50 derecelik ortama ve 10 tonluk basınca dayanıklılık sergiliyor.

30 Mb/sn yazma; 40 Mb/sn okuma hızı sunan LaCie XtremKey serisinin fiyatı 49.99$'dan başlıyor.

http://www.lacie.com/us/company/news/news.htm?id=10574