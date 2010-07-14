Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LaCie'den suya, darbelere, 10 tonluk basınca dayanabilen USB bellek serisi: XtremKey

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasının önemli bir parçasını oluşturan USB bellekler çeşitli kapasitelerle, tasarımlarla ve fonksiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. LaCie tarafından üretilen XtremKey serisini global pazardaki güçlü rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği var: Dayanıklılık faktörü.

''Suya dayanıklı USB bellekleri daha önce görmüştük. Neden LaCie'nin XtremKey serisini tercih etmeliyim?'' diye soracak olursanız cevabımız hazır. 8 GB'tan 64 GB'a kadar kapasite sunan flash bellek modülleri zamak olarak isimlendirilen metal alaşım tarafından korunuyor. Bu alaşımın ana bileşenlerini ise çinko, aluminyum, magnezyum ve bakır oluşturuyor. Zamak sayesinde USB bellekler 100 metre derinliğindeki suya, 5 metre yükseklikten düşüşe, +200 / -50 derecelik ortama ve 10 tonluk basınca dayanıklılık sergiliyor.

30 Mb/sn yazma; 40 Mb/sn okuma hızı sunan LaCie XtremKey serisinin fiyatı 49.99$'dan başlıyor.


http://www.lacie.com/us/company/news/news.htm?id=10574 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 7 yıl
anahtarlık için ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 7 yıl
USB 2.0 mı kaldır artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
bunu yok etmek te zor olur:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BenjaminGreen 9 yıl
Bu özellikler kime lazım oluyor ki acaba sadece çamaşır makinesinde yıkanıyor diye su geçirmezlik yapılıyorsa Sandisk ve Kingston usb lerim birkaç kez yıkandı cebimde kalmış kuruduktan sonra çalışıyor bu özellikleri için alan varsa nedeninide yazabilirmi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
kurşun gibi duruyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 9 yıl
garantisi varsa alıp bir denemek lazım kamyona takoz olabilec mi hahahahahah yaşasın kötülük :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
kimse bu flası tırın tekerinin altına takoz olarak kullanmiyacağına göre 10 ton basınca dayanması çok saçma olmuş kurşun gibi ağır gereksiz bi flash yapar bu kendisini ,
5 metreden düşüşe dayanması fena değil kimse 1. kattan flasını atmiyacağına göre bunu iyi bi özellik olarak sayabiliriz ,
pantol ceplerinde yıkanan flashlar için su geçirmemeside güzel bi önlem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 9 yıl
Dayanıklı taşınabilir belleklerin çeşitlenmesi güzel ama kafama takılan bir nolta var, 100 mt derinliğinde su basıncına dayanabiliyor, 10 ton basınca dayanabiliyor ama bunun yanında sadece 5 mt'ye kadar yükseklikten düşmeye mi dayanıklı?
Yani birinin flash disk'ini yüksek bir yerden düşürme ihtimali diğer ihtimallerden biraz daha fazla gibi geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mozkan1987 9 yıl
Düşme işin içine girince içerideki parçaların eylemsizlikleri devreye giriyordur muhtemelen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Corsair Survivor GTR'ye rakip gelmiş :) Hatta daha iyi olma ihtimali bile var. Keşke bir kıyaslaması olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyTerritory 9 yıl
çok iyi olmuş =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, lacie ve usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Video inceleme: ASUS GTX460 TOP SLI GTX480 ve HD5970 Karşısında! 9 yıl Extra Smart XS 1.5 TB NAS video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim