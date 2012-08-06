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LaCie'nin yeni USB 3.0 belleği RuggedKey, 100 metreden düşmeye dayanabiliyor

6 yıl
8,3b
1
10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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LaCie'nin yeni USB 3.0 belleği RuggedKey, 100 metreden düşmeye dayanabiliyor
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LaCie, dayanıklılık ve güvenlik konularında iddialı yeni USB belleği RuggedKey'in satışına başladı. USB 3.0 arabirimine destek veren IP-54 sertifikalı RuggedKey, suya, toza, aşırı derecede sıcak / soğuk ortamlara, hatta 100 metre yükseklikten düşmeye dayanıklılık sergileyebiliyor.
16 GB ve 32 GB kapasite seçeneklerine sahip USB bellek, 53 mm x 27 mm x 21 mm ebatlarında ve 30 gram ağırlığında tasarlanmış. 150 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyan USB bellekteki veriler AES 256-bit şifreleme sistemi sayesinde güvence altına alınabiliyor.
LaCie, 16 GB'lık model için 39.99$, 32 GB'lık model için 69.99$ fiyat belirlenmiş. Anahtarlarınızla birlikte kolayca taşıyabileceğiniz USB bellekler iki yıl garanti kapsamına alınmış durumda.
LaCie'nin yeni USB 3.0 belleği RuggedKey, 100 metreden düşmeye dayanabiliyor
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http://www.lacie.com/us/products/product.htm?id=10603#a1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 6 yıl en beğenilen
devrimdoga
Şöyle bir şey var belli bir hızdan sonra daha fazla düşme hızı artmıyor adamlarda iPadi 30bin metreden mi ne atmışlardı birşey olmadı buda aynı şey.

hangi ipad'i 30 bin metreden attılar da birşey olmadı
videosu varsa linkini yazarmısın buraya bir bakayım
devrimdogaŞöyle bir şey var belli bir hızdan sonra daha fazla düşme hızı artmıyor adamlarda iPadi 30bin metreden mi ne atmışlardı birşey olmadı...
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Barbaroscakir 6 yıl
BrainDrain
Güzel de 101 metreye dayanamıyacakmı bu!

1 metre daha dayansa alıcaktım . .
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marseltalon 6 yıl
Pimini çekince patlamasın...
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DH Misafiri 6 yıl
İyide ne yapalım 100 metreye dayanıklıysa.
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ozqur333 6 yıl
eee sonuç 100 metreden aşşağı mı atçaz
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Pardus Linux 6 yıl
100 metre reklam kısmı ama su ve toza da dayanıklı olması güzel fiyatı da özelliklerine ve hızına oranla fena değil gibi.
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DH Misafiri 6 yıl
subliminal mesaj: resimdeki macbook
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alito 6 yıl
flash belleğin kütlesi 100 metreden düşüp bozulacak kadar ağır değil. zaten bozulmaz, en fazla kenarı köşesi çatlar.
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IceRulez 6 yıl en beğenilen
devrimdoga
Şöyle bir şey var belli bir hızdan sonra daha fazla düşme hızı artmıyor adamlarda iPadi 30bin metreden mi ne atmışlardı birşey olmadı buda aynı şey.

hangi ipad'i 30 bin metreden attılar da birşey olmadı
videosu varsa linkini yazarmısın buraya bir bakayım
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devrimdoga 6 yıl
Şöyle bir şey var belli bir hızdan sonra daha fazla düşme hızı artmıyor adamlarda iPad'i 30bin metreden mi ne atmışlardı birşey olmadı buda aynı şey.
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XPerience 6 yıl
Dış kaplamasındaki süngerimsi yapıyı artır limit hıza ulaştıktan sonra istersen 100 bin metreden bırak yine birşey olmaz :)) Gerçi 100 metre yukarda ne yapıyorsan flash bellekle. Mission İmpossible durumu var galiba şekline bakarsak :))
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