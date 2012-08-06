LaCie'nin yeni USB 3.0 belleği RuggedKey, 100 metreden düşmeye dayanabiliyor

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LaCie, dayanıklılık ve güvenlik konularında iddialı yeni USB belleği RuggedKey'in satışına başladı. USB 3.0 arabirimine destek veren IP-54 sertifikalı RuggedKey, suya, toza, aşırı derecede sıcak / soğuk ortamlara, hatta 100 metre yükseklikten düşmeye dayanıklılık sergileyebiliyor.
16 GB ve 32 GB kapasite seçeneklerine sahip USB bellek, 53 mm x 27 mm x 21 mm ebatlarında ve 30 gram ağırlığında tasarlanmış. 150 MB'a varan veri transfer hızına olanak tanıyan USB bellekteki veriler AES 256-bit şifreleme sistemi sayesinde güvence altına alınabiliyor.
LaCie, 16 GB'lık model için 39.99$, 32 GB'lık model için 69.99$ fiyat belirlenmiş. Anahtarlarınızla birlikte kolayca taşıyabileceğiniz USB bellekler iki yıl garanti kapsamına alınmış durumda.
http://www.lacie.com/us/products/product.htm?id=10603#a1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hangi ipad'i 30 bin metreden attılar da birşey olmadı videosu varsa linkini yazarmısın buraya bir bakayım