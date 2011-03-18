Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Leadtek, özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modelini duyurdu. Orta segment için hazırlanan ekran kartının, 8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusu ve 70mm çapında fana sahip özel soğutucusu ile referans tasarımlı model ile kıyaslandığında %15 daha serin çalıştığını belirtiyorlar. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alan kart, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine, 24x ROP ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.
Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Leadtek GeForce GTX 550 Ti, 930MHz GPU ve 4102MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 116 Watt olan yani GeForce GTS 450'in 10 Watt üzerind yer alan kart, SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerini kullanıyor, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyor. Leadtek'in özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti çözümü yurt dışında 149.99 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.
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demircibu doğru demiş sana dostum
kusura bakmayın tamamıyla benim hatam çok pardonlar
monitörün camını siliniz yada gözlükleriniz varsa daha büyük numara deneyiniz.. 1/2 fpsmi?
donanim.thgtr.com/...
ayrıca kartın aa yani keskinliği yumuşatma değerleride iyi aa açınca kart bayılmıyor 3-5fpse düşmüyor
++++ 50watt gibi bir güç farkı yok yalan yanlış bilgiler vermiyelim...
donanim.thgtr.com/...
arada 35watt fark var buda çok doğaldır gpuz hızı daha yüksek...+özel model ordkailer düz modellerde fark ahda az olcaktır... bu fiyata gtx 550 güzle iş çıkarmış +real fizik motoru ve cuda gibi artılarıda var bu kartların ister kullanın ister kullanmayın real bu teknolojileri şuanki kartlarında sunuyor...
neyse size fi tarihi 5770le mutluluklar.
msi olan ise 950mhz gpu ramler 4300mhz (23derecede) çalışıyor bayağı iyi 5770den daha serin...