Lenovo Mirage Solo: Daydream uyumlu ilk bağımsız VR gözlüğü

Ticari hayatına bir kaynağa bağımlı olarak başlayan sanal gerçeklik gözlüklerinin yavaş yavaş zincirlerinden kurtulduğunu görüyoruz. HTC Vive Focus, Oculus Go, Xiaomi VR gözlükleri artık bağımsız çalışabiliyor. Şimdi sıra Lenovo Mirage Solo’da.

Lenovo Mirage Solo özellikleri

Lenovo Mirage Solo özelliklerine bakacak olursak bir amiral gemisi donanım görüyoruz. Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB arttırılabilir kapasite, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 75Hz tazeleme hızı, 4000mAh kapasiteli batarya bunlar arasında. Yani gözlük bağımsız olarak çalışabiliyor. Bu da onu Daydream ekosisteminin ilk bağımsız gözlüğü haline getiriyor.

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Gözlük Android işletim sisteminin sanal gerçeklik gözlükleri için modifiye edilmiş Daydream OS arayüzünü barındırıyor. Ön kısımdaki iki kamera ile oda içerisinde rahat bir hareket imkanı sunuluyor. Google Daydream için geliştirilmiş bütün VR uygulamaları gözlük üzerinde çalışabilecek.

Bu noktada gözlüğün ne kadar kullanım süresi sunduğu bilinmiyor ancak sanal gerçeklikte uzun saatler geçirmek zaten bir süre sonra gözleri ve beyni yormaya başlıyor. Bu bakımdan 2 veya 3 saat idare etmesi yeterli görülebilir.

Lenovo Mirage Solo fiyatı ve çıkış tarihi

Amiral gemi donanımı olduğu için haliyle fiyatı da fırlıyor. Lenovo Mirage Solo için istenen fiyat 500$ ve yaz aylarına doğru satışa sunulacak. Oculus Go ise 199$ civarında satışa sunulacak.