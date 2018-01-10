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Lenovo sanal gerçeklik kamerası Mirage’ı duyurdu

Lenovo Mirage 180 derecelik 4K videolar kaydetmek isteyenlere hitap ediyor. Balık gözü lens barındıran Lenovo Mirage özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2018 fuarında beklentilerin aksine Lenovo’nun ağırlık noktası sanal gerçeklikti. Yükselen bir trend olan sanal gerçekliği es geçmek istemeyen firma önemli ürünler geliştirdi. Bunlardan birisi Lenovo Mirage sanal gerçeklik kamerası.

Lenovo Mirage özellikleri

Lenovo Mirage özellikleri arasında Snapdragon 626 yonga seti, 2GB RAM, 16GB eMMC bellek ve 128GB’a kadar arttırılabilen harici hafıza yer alıyor. Yani aslında ortaya seviye bir akıllı telefon donanımı diyebiliriz. Zira temel ayarları yaptıktan sonra kamerayı bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz. İçerikler daha sonra hafızadan çekilebiliyor. Qualcomm X9 LTE modem taşıyan bir versiyonu da mevcut.

Lenovo Mirage’ın en önemli görevi çift kamerası ile Daydream uyumlu sanal gerçeklik içerikleri kaydetmek. Firmanın henüz duyurduğu Daydream destekli ilk bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü elbette ilk hedef.

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Aralarında belirli bir mesafe olan kameralar 13MP çözünürlüğünde balık gözü lensli sensör barındırıyor. Sanal gerçeklik dendiği zaman 360 derecelik videolar akla gelir ancak Mirage modeli 180 derece videolara odaklanmış.

Google’ın 360 derecelik videoların karmaşık işleme sürecinden uzaklaşarak daha kolay 180 derece standardını benimsemesi sonrasında üreticiler de buna ayak uydurmaya başladı. Lenovo Mirage işte bu iş birliğinin ürünü. Kamera Google VR180 uygulaması ile uyumlu çalışıyor ve YouTube VR180 standardına da destek veriyor.

Kullanıcılar 4K 30fps videolar kaydederek bunları WiFi Direct ile telefona atabiliyor veya doğrudan WiFi üzerinden canlı yayın yapabiliyor. Yine çift kamera ile 3 boyutlu stereoskopik görüntüler çekebilmek de mümkün. Kameranın 300$ altında bir fiyatı olması bekleniyor. 

 

https://www.theverge.com/2018/1/9/16866260/lenovo-mirage-camera-180-vr-youtube-video-ces-2018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
güzele benziyor bence denenebilir
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