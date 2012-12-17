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Lenovo ThinkPad Twist video inceleme "O hem bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet"

6 yıl
10,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlarımızdan vazgeçemiyoruz ancak dokunmatik ekranlarıyla keyifli bir kullanım sunan tablet bilgisayarlardan da gözlerimizi alamıyoruz. İşte bu noktadan yola çıkan Lenovo, profesyonel dünyanın efsanevi dizüstü bilgisayar ailesi olan ThinkPad'e, iki tarafın güçlü özelliklerini bir arada sunan yeni bir model kazandırdı; ThinkPad Twist.
ThinkPad'in güçlü tasarım özellikleri üzerine inşa edilen yeni model, döndürülebilir çoklu dokunmatik ekranı ile aynı zamanda bir tablet bilgisayar deneyimi sunuyor. Windows 8 işletim sistemi ile gelen bilgisayar, Core i7 işlemcisi ve yüksek kapasiteli SSD sürücüsü ile gibi konfigürasyon özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Lenovo ThinkPad Twist'e ait tüm detaylar ve performans sonuçları, video incelememizde.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mlkcskn96 6 yıl
Gayet güzel ve kullanışlı bir bilgisayar buna benzer alternatifler de var fakat bu tür bilgisayarlar yeni çıktığı için aceleye gerek yok geliştirilebilir veya fiyatları uygun hale gelebilir gerçi çoğu kişi almayı planlamıyordur burada fikirlerimizi söylüyoruz.
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pro_to_tip 6 yıl
saçma sapan bir alet, bence bu cihazı incelemeye değer bulmak bile hata! transformer varken bunlara para vermeyin
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ruslankaraev 6 yıl
bence ainol flame daha ıyı ondan alın
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DH Misafiri 6 yıl
Twist Türkiye'de henüz yok. Kaç para olacak merak ediyorum.
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TeFuDa 6 yıl
pahalı olur bu ya...
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Prequel 6 yıl
fx57
siyau
dirty_dancer
siyau Şu TrackPointe ısrarla Trackpad demeye bir son verin lütfen. O kadar ThinkPad cihaz incelediniz, 20 yıllık TrackPointin doğrusunu öğrenemediniz mi hala?
Saçma sapan ayrıntılara takıyosunuz ya amacınız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek
Ne demek saçmasapan ayrıntı? ThinkPadi ThinkPad yapan şeylerin en başında TrackPoint gelir; bu kadar temel bir nokta hakkında yanlış bilgi veriliyorsa bu cihazlar hiç incelenmesin daha iyi. Bu söylediğim bir defaya mahsus bir hata değil; Erdinin yaptığı tüm ThinkPad incelemelerinde görüyoruz; trackpad diye bir şey uydurulmuş ve ısrarla yineleniyor. Bir şeyi yanlış biliyorsanız doğrusunu öğrenin. Saygılar
Merhaba, Evet doğrusu TrackPointtir, ancak TrackPad olarak kullananlar da az sayıda değildir. Yaptığımız ThinkPad incelemelerinden bahsetmişsiniz ancak örneğin ThinkPad X220de iz topu olarak bahsediyoruz. Günün sonunda asıl önemli olan işlevidir, ve bundan da bahsediyoruz. Dikkatiniz için teşekkür ederim. İyi forumlar.

İyi de iz topu da yanlış.
google.com/...
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FERFEROS 6 yıl
Oldukça güzel bir ürün ama ben Surface Pro'nun beklenmesini gerektiğini düşünüyorum. En azından ben öyle yapacağım.
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uABilalCelik 6 yıl
fiyatı ne olacak acaba
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RANJ 6 yıl
Bu ThinkPad modelini sadece tablet olarak ele almak yanlış olur. Gerek tasarımıyla gerekse donanımıyla bu cihazın hangi odaklı olduğu gayet iyi belli oluyor. Lenovo'yu tebrik etmek lazım, gerçekten çok iyi bir cihaz ortaya koymuş. Hem ekran büyüklüğü, hem donanım özellikleriyle, özellikle iş için hatta eğlence için bile gayet güzel bir cihaz. Windows 8, işletim sistemide butür cihazlarda oldukça kullanılabilir,performanslı ve çok hoş duruyor. Fiyatının biraz tuzlu olacağı aşikar. İncelemeniz için teşekkürler.
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PuSaT28 6 yıl
Klavye den ayrılmıyor galiba. 1,5 kg ile de tabletten ziyade dizüstü kullanimi sunacağını düşünmekteyim. SystemApps e katilmaktayim. Görsellik islevselligin hiçbir zaman önüne geçemez,gecmemelide. iPad kullanıyorum,kendine has ofis programlarından gram zevk almıyorum. Surface insallah tatmin edici düzeyde olur.
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Bannedfromdh 6 yıl
Tasarım çok kötü olmuş bence.
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adını nick koydum 6 yıl
Başarılı bir cihaz ama gereksiz.
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