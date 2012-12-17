Lenovo ThinkPad Twist video inceleme "O hem bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet"

Dizüstü bilgisayarlarımızdan vazgeçemiyoruz ancak dokunmatik ekranlarıyla keyifli bir kullanım sunan tablet bilgisayarlardan da gözlerimizi alamıyoruz. İşte bu noktadan yola çıkan Lenovo, profesyonel dünyanın efsanevi dizüstü bilgisayar ailesi olan ThinkPad'e, iki tarafın güçlü özelliklerini bir arada sunan yeni bir model kazandırdı; ThinkPad Twist.

ThinkPad'in güçlü tasarım özellikleri üzerine inşa edilen yeni model, döndürülebilir çoklu dokunmatik ekranı ile aynı zamanda bir tablet bilgisayar deneyimi sunuyor. Windows 8 işletim sistemi ile gelen bilgisayar, Core i7 işlemcisi ve yüksek kapasiteli SSD sürücüsü ile gibi konfigürasyon özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Lenovo ThinkPad Twist'e ait tüm detaylar ve performans sonuçları, video incelememizde.